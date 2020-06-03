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Тихонов рассказал, что в 90-е им интересовался «Аякс»

сегодня, 21:40

Бывший полузащитник и капитан «Спартака» Андрей Тихонов рассказал, что в его подписании был заинтересован «Аякс».

Как-то мне набрал представитель «Аякса». Они же через агентства все работают — позвонил русскоязычный человек, говорит: «Аякс» дал мне авторизацию на ведение переговоров. Я пошел в клуб, сказал господину Заварзину, что мной интересуются. После со мной снова связался этот товарищ — ему в «Спартаке» сказали, чтобы он больше сюда не звонил. Вот и все.

И мы слышали, что по многим были предложения — и в Германию, и в Испанию. Но нам об этом ничего не говорили. Допустим, Дмитрий Аленичев как уехал в «Рому» — он пришел с готовым контрактом, положил на стол в «Спартаке» и уехал. Ну и молодец — все правильно. Его отпустили. И потом в Европе он выиграл Кубок УЕФА, Лигу чемпионов, оба раза забивая в финалах. Единственный в нашей стране такой футболист. И это всего один человек уехал.

Также недавно Тихонов объяснил, почему он выступал под номером «11». 

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
сегодня в 22:03
Тихонова вполне могли пригласить в Аякс.
dimagas2
dimagas2
сегодня в 21:47
Мною тоже в 90-е интересовалась Моника Белуччи)))
SSPZ
SSPZ
сегодня в 21:47
через тридцать и не такое возможно сказать)
Adepta
Adepta
сегодня в 21:42
Сейчас можно говорить всё что угодно. Как тренер он теперь никого не интересует.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 21:41
пусть говорит))что ему осталось))
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