Тихонов рассказал, что в 90-е им интересовался «Аякс»

Бывший полузащитник и капитан «Спартака» рассказал, что в его подписании был заинтересован «Аякс».

Как-то мне набрал представитель «Аякса». Они же через агентства все работают — позвонил русскоязычный человек, говорит: «Аякс» дал мне авторизацию на ведение переговоров. Я пошел в клуб, сказал господину Заварзину, что мной интересуются. После со мной снова связался этот товарищ — ему в «Спартаке» сказали, чтобы он больше сюда не звонил. Вот и все.