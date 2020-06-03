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Торбинский — о смерти Джорджа Флойда: «Неизвестно, чем закончатся погромы»

сегодня, 17:53

Экс-полузащитник сборной России Дмитрий Торбинский, ныне проживающий в Майами, прокомментировал смерть Джорджа Флойда — американского гражданина, погибшего в результате неправомерных действий сотрудника полиции:

В Майами почти нет беспорядков. Хотя вчера недалеко от нас планировалась какая-то акция, но полицейские были готовы, не дали развернуться. Сегодня проезжал по городу, все спокойно, все на месте, нет погромов. Знаю, что в Форт-Лодердейле была большая акция, но до беспорядков не дошло.

По беспределу убили человека средь белого дня. Еще хуже то, что это вылилось в погромы. Ситуация вышла из-под контроля – неизвестно, чем все закончится. Я за справедливость, но против разрушений и вандализма.

Сейчас грабят и громят, по большому счету, имущество людей. Их хлеб. Погромы, мародерство, грабежи – это не выход. По сути, люди воспользовались ситуацией со смертью Флойда.

Люди в США считают, что это было слишком жестоко. Тем более, не в первый раз такое… Относительно недавно в США была схожая ситуация с чернокожим гражданином. Все говорят, что полицейский превысил свои полномочия, проявил огромный непрофессионализм.

Меня Дональд Трамп всем устраивает. Трамп — человек из бизнеса, дает людям реализовывать себя и развиваться. Дает конкурировать, хотя в бизнесе тут все строго.

Его путь мне ближе. Пусть президентом США будет он, чем кто-то другой. Идет внутренняя клановая борьба за власть между демократами и республиканцами, но подход Трампа в управлении страной я понимаю.

Все зависит от государства, что будет дальше. Насколько сейчас будет правильная реакция от американских властей. Уже объявили двухнедельный комендантский час, но во Флориде все не так жестко, как в других штатах, где нельзя выходить с 5 вечера до 5 утра. Здесь, по-моему, с 9 часов он действует.

Ранее форвард «Милана» Златан Ибрагимович поддержал флешмоб против расизма.

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Все комментарии
Сп62
Сп62 ответ valt134 (раскрыть)
сегодня в 20:43
Неправда, у нас в Грязюкино всё спокойно.
valt134
valt134
сегодня в 20:15
Ситуация непростая. Сам сейчас в США. В Массачусетс. Дальнобойщик. Работа резко упала из-за непрофисиональных действий полицейского. В проблемные штаты лучше не ездить. Но... По ходу «ДУРЬ» идёт по всему миру.
Сп62
Сп62
сегодня в 20:08
По моему, тут всё понятно. Есть возможность грабить вот и грабят. Внешняя политика США такая же. А яблоко от яблони ...
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 18:27
просто поганят предвыборку дональда вот и всё)) вливают кучу денег для шумихи в сми и очередные майданы))))))))
Против_всех
Против_всех
сегодня в 18:27
Твоим возвращением.
SSPZ
SSPZ
сегодня в 18:19
тем, что и всегда заканчивались.
bolshiks
bolshiks
сегодня в 18:10
Чего это так его волнует.
beefs
beefs
сегодня в 17:56
вот тебе и Торбинский...
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