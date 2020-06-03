Торбинский — о смерти Джорджа Флойда: «Неизвестно, чем закончатся погромы»

Экс-полузащитник сборной России , ныне проживающий в Майами, прокомментировал смерть Джорджа Флойда — американского гражданина, погибшего в результате неправомерных действий сотрудника полиции:

В Майами почти нет беспорядков. Хотя вчера недалеко от нас планировалась какая-то акция, но полицейские были готовы, не дали развернуться. Сегодня проезжал по городу, все спокойно, все на месте, нет погромов. Знаю, что в Форт-Лодердейле была большая акция, но до беспорядков не дошло.

По беспределу убили человека средь белого дня. Еще хуже то, что это вылилось в погромы. Ситуация вышла из-под контроля – неизвестно, чем все закончится. Я за справедливость, но против разрушений и вандализма.

Сейчас грабят и громят, по большому счету, имущество людей. Их хлеб. Погромы, мародерство, грабежи – это не выход. По сути, люди воспользовались ситуацией со смертью Флойда.

Люди в США считают, что это было слишком жестоко. Тем более, не в первый раз такое… Относительно недавно в США была схожая ситуация с чернокожим гражданином. Все говорят, что полицейский превысил свои полномочия, проявил огромный непрофессионализм.

Меня Дональд Трамп всем устраивает. Трамп — человек из бизнеса, дает людям реализовывать себя и развиваться. Дает конкурировать, хотя в бизнесе тут все строго.

Его путь мне ближе. Пусть президентом США будет он, чем кто-то другой. Идет внутренняя клановая борьба за власть между демократами и республиканцами, но подход Трампа в управлении страной я понимаю.

Все зависит от государства, что будет дальше. Насколько сейчас будет правильная реакция от американских властей. Уже объявили двухнедельный комендантский час, но во Флориде все не так жестко, как в других штатах, где нельзя выходить с 5 вечера до 5 утра. Здесь, по-моему, с 9 часов он действует.