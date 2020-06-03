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Власти Италии могут разрешить допуск болельщиков на стадионы к концу сезона

сегодня, 22:50

Заместитель министра здравоохранения Алессандро Зампа подтвердил, что итальянское правительство может разрешить допуск болельщиков к концу этого сезона Серии А.

Мы обсудим это с научно-техническим комитетом, министром спорта Винченцо Спадафорой и министром здравоохранения Роберто Сперанцой. Поступающая статистика очень полезна, и это уже хороший знак того, что мы движемся к полной свободе передвижения между регионами.

Мы оценим потенциальную ситуацию с коронавирусом в будущем, и если пандемия действительно снизится, мы можем подумать, чтобы в заключительной части сезона, усилиями клубов, сыграть матчи с частичным заполнением трибун.

Напомним, что сезон в чемпионате Италии планируют возобновить 20 июня

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Все комментарии
beefs
beefs
сегодня в 22:57
как решат, так и будет...
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 22:55
Рано или поздно это произойдет.
SSPZ
SSPZ
сегодня в 22:51
было бы отлично
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 22:51
ни какой уверенности нет))
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