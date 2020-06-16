Мусаев вступил в должность главного тренера «Краснодара»

Мурад Мусаев занял пост главного тренера «Краснодара». Соответствующая информация опубликована на официальном сайте клуба:
15 июня 2020 года Мурад Мусаев успешно сдал вступительный экзамен для обучения на лицензию Pro и был зачислен в академию тренерского мастерства. Сразу после этого он вступил в должность главного тренера ФК «Краснодар».
Мусаев возглавляет «Краснодар» с 2018 года, но у него отсутствовала необходимая лицензия, и формально главными тренерами команды были другие специалисты.
Отметим, ранее стало известно, что «Краснодар» продлил контракты с вратарем Станиславом Крицюком и форвардом Маркусом Бергом.
Вообще все, эти курсы и школы - фикция и профанация... Учатся многие, заканчивают обучение и получают лицензии - почти все, а тренеров клубы ищут за кордоном...
Мусаеву - успехов в тяжелом деле руководства и учёбе... Видимо, руководство в нём что-то увидело, если пошло на всевозможные ухищрения...
Вообще все, эти курсы и школы - фикция и профанация... Учатся многие, заканчивают обучение и получают лицензии - почти все, а тренеров клубы ищут за кордоном...
Мусаеву - успехов в тяжелом деле руководства и учёбе... Видимо, руководство в нём что-то увидело, если пошло на всевозможные ухищрения...