Россия. Премьер-Лига 2019/2020

Мусаев вступил в должность главного тренера «Краснодара»

16 июня 2020, 16:11

Мурад Мусаев занял пост главного тренера «Краснодара». Соответствующая информация опубликована на официальном сайте клуба:

15 июня 2020 года Мурад Мусаев успешно сдал вступительный экзамен для обучения на лицензию Pro и был зачислен в академию тренерского мастерства. Сразу после этого он вступил в должность главного тренера ФК «Краснодар».

Мусаев возглавляет «Краснодар» с 2018 года, но у него отсутствовала необходимая лицензия, и формально главными тренерами команды были другие специалисты.

Отметим, ранее стало известно, что «Краснодар» продлил контракты с вратарем Станиславом Крицюком и форвардом Маркусом Бергом.

Все комментарии
Sadjon
18 июня 2020 в 21:29, ред.
Очень перспективный тренер, удачи....
Groove000
16 июня 2020 в 21:27
Как раз таки не местного, а как минимум европейского) Это правила УЕФА
Groove000
16 июня 2020 в 20:55
Начиная непосредственное обучение на лицензию Pro, тренер может быть главным
Сергей Эпоха
16 июня 2020 в 20:31
Ну наконец-то
Groove000
16 июня 2020 в 19:34
По факту так и есть - это всего лишь корочка для галочки)
Брулин
16 июня 2020 в 19:03
Очередное доказательство бездарной системы лицензий
Тренер тренировал на приличном уровне еще до pro уровня
ШМЕЛЬ-258
16 июня 2020 в 18:47
Наконец-то официально может называться главным. Хороший тренер, в будущем думаю сможет привести быков к чемпионству.
Vadik
16 июня 2020 в 18:32
Поздравляю Мусаева и Краснодар!!! Быкам успехов!!!
ДАША Д
16 июня 2020 в 18:28
Кадр проверенный, можно положиться.
Давайте думать
16 июня 2020 в 18:14
Учэнык захады!!! Наконецто свершилось
Санчо Панса
16 июня 2020 в 18:09
Теперь уже не и.о.) С чем мы Мурада и поздравляем! Тренер с лицом заключенного.
Владимир_Спартак
16 июня 2020 в 17:49
ПОЗДРАВЛЯЮ!!! 👏 👏 👏
Scuderia Ferrаri
16 июня 2020 в 17:36
Удачи и роста как тренер!
Cap700
16 июня 2020 в 17:30
Коаснодару достойно занять второе место в чемпионате.
112910415
16 июня 2020 в 17:24
хорошо, давно пора
oFANATo
16 июня 2020 в 17:23
Наконец -то сбылась мечта Мусаева.
iri13
16 июня 2020 в 17:12
..удачи!
particular
16 июня 2020 в 17:06
Теперь появится только на выпускном экзамене...
Вообще все, эти курсы и школы - фикция и профанация... Учатся многие, заканчивают обучение и получают лицензии - почти все, а тренеров клубы ищут за кордоном...
Мусаеву - успехов в тяжелом деле руководства и учёбе... Видимо, руководство в нём что-то увидело, если пошло на всевозможные ухищрения...
Zenit_84
16 июня 2020 в 16:52
Ну наконец-то официальный
dok66
16 июня 2020 в 16:47
Я ничего не имею против Мусаева . Но вообще Галицкому с его амбициями нужно искать топа .
radist_21
16 июня 2020 в 16:42
Поздравляю Мурата Олеговича,и удачи на тренерском поприще!
makkie
16 июня 2020 в 16:38, ред.
Faustello прям как знал, куда-то пропал - наверное отмечает :)
Ангел неБесГрешен
16 июня 2020 в 16:20
Это хорошо для обоих сторон...
VAN ARM
16 июня 2020 в 16:18
долго ждали) удачи на посту))
Groove000
16 июня 2020 в 16:18
Ура! Наконец-то! Удачи, Мурад Олегович!
