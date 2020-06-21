Манчини: «Балотелли выбрасывает свой талант, но я верю в него»

Главный тренер сборной Италии рассказал, что всё ещё верит в талант нападающего «Брешии» .

Итальянский специалист работал с форвардом в «Интере» (2007-2008) и «Манчестер Сити» (2010-2013).

Я забочусь о нём, независимо от того, что он делает. Я тренировал его, когда он был ещё очень юным. Но он был необычайно талантлив для своих лет.

Я надеюсь, что он сделает что-то, чтобы изменить все это. Ему всего лишь 30 лет, он находится на пике своей зрелости. Я надеюсь, что однажды он проснется и поймет, что выбрасывает свой талант.

Марио — необыкновенный парень. Он добрый и вежливый. Я много раз объяснял ему, что он выбрасывает свой талант, потому что он имеет огромный потенциал.