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Манчини: «Балотелли выбрасывает свой талант, но я верю в него»

21 июня 2020, 09:27

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини рассказал, что всё ещё верит в талант нападающего «Брешии» Марио Балотелли.

Итальянский специалист работал с форвардом в «Интере» (2007-2008) и «Манчестер Сити» (2010-2013).

Я забочусь о нём, независимо от того, что он делает. Я тренировал его, когда он был ещё очень юным. Но он был необычайно талантлив для своих лет.

Я надеюсь, что он сделает что-то, чтобы изменить все это. Ему всего лишь 30 лет, он находится на пике своей зрелости. Я надеюсь, что однажды он проснется и поймет, что выбрасывает свой талант.

Марио — необыкновенный парень. Он добрый и вежливый. Я много раз объяснял ему, что он выбрасывает свой талант, потому что он имеет огромный потенциал.

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Все комментарии
112910415
112910415
21 июня 2020 в 21:31
выбросил уже
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
21 июня 2020 в 14:58
Да-да именно излишняя доброта и вежливость сгубили такой талант. Неужели Роберто сам верит в эту ахинею?
VAN ARM
VAN ARM
21 июня 2020 в 13:19
котят наверное на улице тоже подбирал)) а серьёзно -то верить больше не во что . оно -уже нет)))
Androshin
Androshin
21 июня 2020 в 12:23
Манчини его опять подбирает.
ЮЗИК
ЮЗИК
21 июня 2020 в 11:04
Напрасно в Бало верит
Ноющий модераторам
Ноющий модераторам
21 июня 2020 в 10:11
Балотелли уже никому не нужен
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
21 июня 2020 в 10:09
Но вызывать не будет, кому такой нужен.
НАГИБАТЕЛЬ
НАГИБАТЕЛЬ
21 июня 2020 в 09:57
    sihafazatron
    sihafazatron
    21 июня 2020 в 09:47
    Уже поздновато
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    21 июня 2020 в 09:46
    Эх, ему бы аргов натурализовать... Что эти негритята...
    mihaluch
    mihaluch
    21 июня 2020 в 09:29
    остаётся верить о
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