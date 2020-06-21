«Локомотив» — «Оренбург»: стартовые составы

Стали известны стартовые составы на матч 23-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Оренбургом».
«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Рыбус, Чорлука, Мурило, Баринов, Жемалетдинов, Ал. Миранчук, Крыховяк, Жоау Мариу, Эдер.
«Оренбург»: Климович, Малых, Сиваков, Шахов, Зотов, Радакович, Аюпов, Черных, Мишкич, Рикарду Алвеш, Силла.
Напомним, что сегодняшний матч станет первой официальной игрой для нового главного тренера «железнодорожников» Марко Николича.
клуба,который с блеском воплотило умное и дальновидное руководство ФКЛМ.
