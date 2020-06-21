«Локомотив» — «Оренбург»: стартовые составы

21 июня 2020, 16:11
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

Стали известны стартовые составы на матч 23-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Оренбургом».

«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Рыбус, Чорлука, Мурило, Баринов, Жемалетдинов, Ал. Миранчук, Крыховяк, Жоау Мариу, Эдер.

«Оренбург»: Климович, Малых, Сиваков, Шахов, Зотов, Радакович, Аюпов, Черных, Мишкич, Рикарду Алвеш, Силла.

Напомним, что сегодняшний матч станет первой официальной игрой для нового главного тренера «железнодорожников» Марко Николича.

DVOK68
DVOK68
21 июня 2020 в 17:19
Шпалыча уволить) Да это просто счастливый сон недоброжелателей
клуба,который с блеском воплотило умное и дальновидное руководство ФКЛМ.
)
Obdulio Varela
Obdulio Varela
21 июня 2020 в 16:39
    Ноющий модераторам
    Ноющий модераторам
    21 июня 2020 в 16:36
    Победы пуховикам.
    Паровозов
    Паровозов
    21 июня 2020 в 16:35
    Без сюрпризов, пока на багаже Палыча едим.
    металлург
    металлург
    21 июня 2020 в 16:20
    Жоау и Рыбусь в следующем сезоне их не будет точно. Вопрос: "Будет ли у них мотивация играть? "
    Footbolista
    Footbolista
    21 июня 2020 в 16:19
    Намотают платок на трубу паровоза...
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    21 июня 2020 в 16:14
    Локо конечно - фаворит., но будем понаблюдать.
    VAN ARM
    VAN ARM
    21 июня 2020 в 16:12
    ждём этой игры))
