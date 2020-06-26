Семак: «Психологически сложно играть против последней команды»

Главный тренер «Зенита» прокомментировал результат матча 24-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:1).

Прошлый матч не дал повода усомниться в стартовом составе. По этому матчу будем анализировать. Кто-то устал, кто-то сыграл ниже возможностей. Нужно прийти в себя после такой игры и готовиться к следующему матчу.

Команда, которая обороняется большими силами, играет очень низко. В первом тайме у Малкома был момент после кросса. Во втором тайме — у Азмуна после фланговой передачи. Нужно использовать моменты, чтобы игра была легче. Психологически сложно играть против последней команды. Такие матчи бывают. Рад, что команда проявила себя. Все выложились на 100 процентов и смогли добиться победы.

У Кузяева была желтая карточка, нам нельзя было рисковать. Поэтому его заменили. Плюс Сутормину на фланге удобнее играть. По поводу будущего Кузяева — он нужен клубу. Но выбирать ему. Если он выберет «Зенит», будем очень рады.

Сердар играет полезно для команды. То, что он не забивает — это дело времени. У всех игроков состояние не оптимальное. Нужно сыграть несколько матчей, чтобы набрать игровой тонус. Матчей много, постараемся ротировать состав и давать отдых некоторым игрокам, на которых выпадает большая нагрузка.

Схема себя хорошо зарекомендовала. Но с любой схемой скорости должны быть выше. На мой взгляд, нам не хватало эмоций и скорости. Перестроились, потому что у Далера была карточка. Сутормин вышел хорошо. Во-вторых, мы передвинули Малкома направо, чтобы использовать пространство на фланге.