ГлавнаяНовостиРекордыРоссия. Премьер-Лига 2019/2020

«Спартак» установил антирекорд по количеству домашних поражений

05 июля 2020, 10:37

Поражение от «Тамбова» (2:3) в матче 26-го тура РПЛ стало для «Спартака» седьмым проигрышем в сезоне на своем поле. Таким образом, московский клуб установил антирекорд. Предыдущий антирекорд клуба составлял шесть домашних поражений в сезоне-2004.

Также «Спартак» установит антирекорд по количеству набранных очков в домашних матчах. Даже в случае двух побед в оставшихся играх на «Открытие Арене» москвичи наберут 18 очков, в то время как антирекордом является 21 очко — показатель в сезоне-2004. 

Все новости
У «Зенита» хорошие отношения с российскими форвардами. Сергеев может продолжить дело Кержакова и Дзюбы
Вчера, 21:30Александр Чистяков в блоге "Соккер" ТопКомментарии7
Моутинью – самый возрастной автор победного гола на «Олд Траффорд» в АПЛ
03 января Комментарии2
Гвардиола установил рекорд АПЛ
30 декабря 2021 Комментарии12
«Манчестер Сити» обновил рекорд чемпионатов Англии по победам за год
30 декабря 2021 Комментарии29
Тренер «Норвича» Дин Смит установил антирекорд АПЛ
29 декабря 2021 Комментарии5
Роналду посвятил пост признанию его лучшим бомбардиром всех времён
29 декабря 2021 Комментарии11
Сортировать
Все комментарии
Evilhuman
Evilhuman
03 августа 2020 в 13:29
Местная тарасовская бавария установила антирекорд по домашним поражениям
feris1
feris1
06 июля 2020 в 10:09
Похоже мясные занимают своё законное место.
oFANATo
oFANATo
05 июля 2020 в 20:02
25процентный клоун
25процентный клоун
05 июля 2020 в 18:27
Судьи душат Спартак, но это надо пережить, бывало такое вр времена гинерамиллера не раз.
Соболь чистейшую банку положил, а реф без вара сразу отменил)))
25процентный клоун
25процентный клоун
05 июля 2020 в 18:13, ред.
Сейчас глянул повтор. Гол Соболева чистейший. Пенальти наш липовый, так что по делу. Гол Тамбова первый полностью на Джикии
Союзник противников
Союзник противников ответ denmig (раскрыть)
05 июля 2020 в 17:59
Повода нет,конечно,но всё познаётся в сравнении...Всё-таки выше на три,а то и четыре позиции.
25процентный клоун
25процентный клоун
05 июля 2020 в 17:36
Позор Цорну и Тедеско за такой рестарт
Николай Еремеев
Николай Еремеев
05 июля 2020 в 16:44, ред.
Опять с тренером не повезло !
incorrigible - 99
incorrigible - 99
05 июля 2020 в 16:41
На то он и Спартак))))
Хороший Малый
Хороший Малый
05 июля 2020 в 16:39
Спартак уже не тот.
КАМЮ
КАМЮ
05 июля 2020 в 14:56
У каждого свои рекорды. Есть шанс сделать его вечным добавив ещё 2 поражения в этом сезоне
Ravshan878
Ravshan878
05 июля 2020 в 14:26
АЛЁОО Тедескоо. Шюррле завет домой. Тедеско dance Okay. Скоро увидимся.
112910415
112910415
05 июля 2020 в 14:09
неприятный рекорд
denmig
denmig
05 июля 2020 в 13:47
Да, и так, для сводки - количество набранных очков 18-26 туры:
Кони - 10
Мясо -10
!!!
denmig
denmig
05 июля 2020 в 13:45, ред.
Прикольно кони глумятся! - а сами просто гордость! :
тур 18 - кони-арсенал 0-1
тур 19 - быки - кони 1-1
тур 20 - кони-урал 1-1
тур 21 - ростов - кони 3-2
тур 22 - кони-уфа 0-0
тур 23 - кони-зенит 0-4 ! И побег главного Конефизрука на картофельные родные поля!
тур 24 - динамо - кони 0-0
Просто повод для эйфории!!!
Сергей Саныч
Сергей Саныч
05 июля 2020 в 13:36
Vadik
Vadik
05 июля 2020 в 13:26
Поздравляю Спартак! Не останавливайтесь!!!
pomor 445
pomor 445 ответ WAZZAAP (комментарий удален) (раскрыть)
05 июля 2020 в 13:11
Это не падение - это свободный полёт в бездну.
pomor 445
pomor 445
05 июля 2020 в 13:09
Спартаку антирекорды даются на удивление легко. Сыплются как из рога изобилия. Абсолютный чемпион по антирекордам.
ЮЗИК
ЮЗИК
05 июля 2020 в 12:51
Совсем команда посыпалась
Байкал-38
Байкал-38
05 июля 2020 в 12:23
Связка Цорн-Тедеско работает!
starche
starche
05 июля 2020 в 12:09
Скоро рекорд будет обновлен.
yk2ru
yk2ru
05 июля 2020 в 12:04
Не только же ЦСКА устанавливать антирекорды (например имени Акинфеева).
STVA 1
STVA 1 ответ MNU (раскрыть)
05 июля 2020 в 12:00
Так подождите , Цорн ещё наберет! Правда у Тамбова состав в разы дешевле , но хорошо что иногда цена не показатель!
marvel777
marvel777
05 июля 2020 в 11:54
зовите уже Валеру любой ценой,хватит позорится
Юрниекс
Юрниекс
05 июля 2020 в 11:53
Мельчает спартачишка..А ведь было ..1-18!!!,22 игры в Л.Ч без побед...0-7..На всю Европу гремели...а тут..
Шуnя771
Шуnя771
05 июля 2020 в 11:52
Проклятье Карреры!
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
05 июля 2020 в 11:39
Надеюсь и этот антирекорд побьют
cska59
cska59
05 июля 2020 в 11:35
Рекорды -это хорошо .
Сп62
Сп62
05 июля 2020 в 11:29
Надо обороняться не количеством защитников(5), а качеством, которого к сожалению нет.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100