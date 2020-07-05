«Спартак» установил антирекорд по количеству домашних поражений

Поражение от «Тамбова» (2:3) в матче 26-го тура РПЛ стало для «Спартака» седьмым проигрышем в сезоне на своем поле. Таким образом, московский клуб установил антирекорд. Предыдущий антирекорд клуба составлял шесть домашних поражений в сезоне-2004.
Также «Спартак» установит антирекорд по количеству набранных очков в домашних матчах. Даже в случае двух побед в оставшихся играх на «Открытие Арене» москвичи наберут 18 очков, в то время как антирекордом является 21 очко — показатель в сезоне-2004.
Соболь чистейшую банку положил, а реф без вара сразу отменил)))
Соболь чистейшую банку положил, а реф без вара сразу отменил)))
Кони - 10
Мясо -10
!!!
Кони - 10
Мясо -10
!!!
тур 18 - кони-арсенал 0-1
тур 19 - быки - кони 1-1
тур 20 - кони-урал 1-1
тур 21 - ростов - кони 3-2
тур 22 - кони-уфа 0-0
тур 23 - кони-зенит 0-4 ! И побег главного Конефизрука на картофельные родные поля!
тур 24 - динамо - кони 0-0
Просто повод для эйфории!!!
тур 18 - кони-арсенал 0-1
тур 19 - быки - кони 1-1
тур 20 - кони-урал 1-1
тур 21 - ростов - кони 3-2
тур 22 - кони-уфа 0-0
тур 23 - кони-зенит 0-4 ! И побег главного Конефизрука на картофельные родные поля!
тур 24 - динамо - кони 0-0
Просто повод для эйфории!!!