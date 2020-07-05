«Спартак» установил антирекорд по количеству домашних поражений

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05 июля 2020, 10:37

Поражение от «Тамбова» (2:3) в матче 26-го тура РПЛ стало для «Спартака» седьмым проигрышем в сезоне на своем поле. Таким образом, московский клуб установил антирекорд. Предыдущий антирекорд клуба составлял шесть домашних поражений в сезоне-2004.

Также «Спартак» установит антирекорд по количеству набранных очков в домашних матчах. Даже в случае двух побед в оставшихся играх на «Открытие Арене» москвичи наберут 18 очков, в то время как антирекордом является 21 очко — показатель в сезоне-2004.