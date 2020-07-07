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В Болгарии из-за лабораторной ошибки 19 игроков заразились коронавирусом

07 июля 2020, 06:53
Царско СелоЛоготип футбольный клуб Царско Село (София)1 : 4Логотип футбольный клуб Черно Море (Варна)Черно МореМатч завершен

19 футболистов из чемпионата Болгарии заразились коронавирусом из-за лабораторной ошибки.

Как сообщает источник, тест защитника «Царско Село» Мартина Кавдански на коронавирус ошибочно показал отрицательный результат, и игрок вскоре вышел в стартовом составе на матч против «Черно Море».

После игры в «Царско Село» выявили три новых случая заражения коронавирусом среди игроков. У «Черно Море» заразились 16 футболистов. По слухам, COVID-19 также был выявлен у президента «Царско Село».

Ранее стало известно, что ФК «Даллас» был снят с турнира MLS после того, как коронавирус был обнаружен у 10 членов команды и одного работника клуба.

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Союзник противников
Союзник противников ответ Leha-ha50 (раскрыть)
07 июля в 16:56
...и клизму.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Союзник противников (раскрыть)
07 июля в 14:34
Два раза в день!!!
Союзник противников
Союзник противников ответ Leha-ha50 (раскрыть)
07 июля в 09:53
Каждый день?
Leha-ha50
Leha-ha50
07 июля в 08:06
Вирус продолжает свое шествие по планете.
Просто страшная новость, тесты значит надо чаще проводить.
ВСем здоровья.
cska vperiod
cska vperiod
07 июля в 07:40
Страшное дело.
ДАША Д
ДАША Д
07 июля в 07:36
Теперь месяц надо лечиться.
mihaluch
mihaluch
07 июля в 07:31
Внимательней надо быть, ошибка дорого стоит.
beefs
beefs
07 июля в 07:20
Ужасная, непростительная ошибка...
STVA 1
STVA 1
07 июля в 07:10
Очень плохо
112910415
112910415
07 июля в 06:59
как всегда, возможны всякие случайности
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