В Болгарии из-за лабораторной ошибки 19 игроков заразились коронавирусом

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07 июля 2020, 06:53

19 футболистов из чемпионата Болгарии заразились коронавирусом из-за лабораторной ошибки.

Как сообщает источник, тест защитника «Царско Село» на коронавирус ошибочно показал отрицательный результат, и игрок вскоре вышел в стартовом составе на матч против «Черно Море».

После игры в «Царско Село» выявили три новых случая заражения коронавирусом среди игроков. У «Черно Море» заразились 16 футболистов. По слухам, COVID-19 также был выявлен у президента «Царско Село».