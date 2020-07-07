В Болгарии из-за лабораторной ошибки 19 игроков заразились коронавирусом

19 футболистов из чемпионата Болгарии заразились коронавирусом из-за лабораторной ошибки.
Как сообщает источник, тест защитника «Царско Село» Мартина Кавдански на коронавирус ошибочно показал отрицательный результат, и игрок вскоре вышел в стартовом составе на матч против «Черно Море».
После игры в «Царско Село» выявили три новых случая заражения коронавирусом среди игроков. У «Черно Море» заразились 16 футболистов. По слухам, COVID-19 также был выявлен у президента «Царско Село».
Ранее стало известно, что ФК «Даллас» был снят с турнира MLS после того, как коронавирус был обнаружен у 10 членов команды и одного работника клуба.
Просто страшная новость, тесты значит надо чаще проводить.
ВСем здоровья.
Просто страшная новость, тесты значит надо чаще проводить.
ВСем здоровья.