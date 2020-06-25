COVID-19 разгромно побеждает РПЛ. Шаги по спасению сезона в чемпионате России

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вчера, 16:07

Забудьте о текущем сезоне, на кону игры осенью, сборная и еврокубки. «Соккер.ру» реагирует на срочные новости.

А что будет осенью, когда вернется сезон гриппа? И чего можно было ждать от РПЛ , если сообщили о вспышке коронавируса в «Оренбурге» позднее, чем Нобель Арустамян? Продуманность действий – еще один конек, поэтому весь мир увидел несмываемый позор в Сочи. Сразу добавились двойные стандарты.

«Ростов» должен был упрашивать соперника о переносе и не смог, хотя такого в нормах нет. Клуб «Динамо» сам пошел на пролом бюрократической стены Роспотребнадзора, а лига не догадалась, что будет. Конечно, если игроки не живут на базах, если на выезде из гостиницы их встречает барышня с маской на подбородке – новые вспышки неизбежны.

Изначально было ясно – нельзя перекладывать ответственность на клубы, они сами не справятся. Среди футболистов полно тех, кто нарушал режим десятки раз, коронавирус их не остановил. Знаменитая ставка на «авось» включена на полную мощность. Хотя винить строго сами клубы странно. Им не дали четких инструкций.

Никаких спаррингов – те матчи были лишними, даже немцам их не разрешали, хотя у них с конца апреля ситуация в разы лучше. Никаких гостиниц – только проживание на специально продезинфицированных базах клубов-хозяев. Только чартерные рейсы, а многие футболисты жаловались, что летели общими самолетами, а другим пассажирам плевать на маски и перчатки.

Бардак цензурными словами не описать, но с бардаком нужно разбираться прямо сейчас. В России за месяц скатились всего с 8-9 до 7 тысяч заболевших за день. На миллион населения получается по 4 200 случаев за все время, тогда как в Италии – 3 900, а в Германии – 2 300. Россию накрыло примерно так, как Великобританию. Но там догадались, что надо изолировать только заболевших игроков.

А РПЛ возобновила сезон с двумя опциями – технические поражения или игра детьми, ведь для переносов один день, все не влезут. «Ростов» выкрутился кое-как. «Динамо» против ЦСКА может выпустить не школьников, а вторую команду — чемпионов молодежного первенства, но снова нарушается спортивный принцип. «Уфа» просто изолировала заболевшего, и еще посмотрим, что покажут тесты через неделю – с «Тамбовом» сыграли на свой страх и риск.

Теперь новость о коронавирусе в «Оренбурге» — минимум у 6 человек, который уже сыграл с «Локомотивом». Сразу возник вопрос: а почему это Кикнадзе экстренно заселил команду на базу, ничего не хотят рассказать? Многие помнят, что когда предлагали доиграть сезон, то говорили о сборе всех клубов в ограниченном количестве регионов, точно не в Москве. Только чартерные рейсы, никаких гостиниц, жесткие правила изоляции.

Ничего не сделано, чему теперь удивляться? Даже эти боксы для «дезинфекции». Вы их видите у отдельных клубов, но итальянские вирусологи посмеялись, когда их им показали. Надо было отсекать игроков от дальней родни, стоило показать небывалый пример профессионализма. Футболистов попросили быть профи несколько месяцев – не все справились.

РПЛ впервые за двадцать лет попросили побыть профессиональной лигой – провалились. Теперь вот Роспотребнадзор боится взять на себя хотя бы каплю ответственности – будут до последнего отказываться перенимать опыт Германии или Великобритании, что уже сработал, лишь бы случайно не оказаться виноватыми, если кто-то серьезно заболеет.

Причем нет сообщений, что хоть в одном из клубов футболист переживает серьезную форму болезни, более того – уже в РПЛ переболевшие играют, и в Серии А, и в Ла Лиге, и в АПЛ . Страшилки, пересказанные Слуцким, что коронавирус означает завершение карьеры, оставили позади эмпирическим путем. Осталось включить мозги одновременно всем чиновникам, каждому клубному врачу, каждому тренеру и футболисту высшей лиги.

Надо адаптироваться сейчас, поскольку нет и намека, что Россия в ближайшие недели скатится с 7 000 зараженных людей в день до 700. Когда так случится, то получите статистику Германии с поправкой на количество населения – эпидемиологическая ситуация будет контролироваться. Клубам Бундеслиги было проще пройти без очагов заражения, ведь у них общая ситуация была лучше, дисциплина выше, а ситуация проще в десять раз.

В Англии без приключений играть в футбол сложнее – увидите случаи заражения, но у них есть четкий протокол, которому будут следовать. А у РПЛ на данный момент плана действий нет. Следовательно, в одном клубе вспышка – все последние соперники под ударом. Переносить матчи можно на 19 июля, но это один день, на все случаи жизни не пригодится. Таскать по всей стране обычными рейсами школьников тоже опасно.

Почему-то Прядкин назвал игру «Сочи» и «Ростова» «несправедливой», но ни слова не сказал об опасности для здоровья фактически детей от такого матча, хотя логично ставить только взрослых, что отвечают за свои поступки. Добавьте сюда понимание, что новый сезон начнется без паузы – поймете, что отступать некуда, надо пересматривать нормы, быть осторожнее и менять отношение к проблеме.

Стоило составить четкий список всего, что запрещено на карантине (например, посещение якобы закрытых кабаков, свадеб и родственников). Стоило обязать клубы жестко штрафовать всех провинившихся, если таковые были или будут. И одновременно нельзя винить всех заболевших людей, ведь среди них большинство ничего против правил не сделали – вирус не выбирает жертв.

И чтобы жертвой в целом не стал российский футбол – а риск есть, сейчас нужно услышать четкую общую позицию Роспотребнадзора, РПЛ и РФС . Нужен новый медицинский протокол, важно сообщать о тяжести болезни – хотя бы потому, что если те же ростовские ребята без симптомов, или там найдутся ложноположительные тесты, то фанаты должны знать, чтобы понимать масштабы бедствия. Если частота выявления коронавируса у игроков РПЛ связана с характеристиками болезни – это не катастрофа.

Представители ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) сообщали, что в отдельных регионах до 70 % переболевших даже не попали к врачам, как показали позже тесты на антитела. Прекрасно, что футболистов тестируют в отдельных клубах буквально каждый день – надежно, ответственно, но одновременно вместо паники нужно вырабатывать правила. Уже завтра первые матчи следующего тура, а не знаем, каким составом «Динамо» сыграет против ЦСКА , а это дерби.

Непонятно также, что будет с игрой «Оренбурга» против «Краснодара». А «Ростов», если разрешат адаптивный и точечный карантин, который уже работает в других странах, сможет сыграть против «Арсенала» основой, вернее, теми из футболистов, что здоровые. Прядкин заявил, что заражение коронавирусом не считается форс-мажором – спорное утверждение, но это позиция РПЛ , значит остается фактически один путь.

Если сами команды, руководство российского футбола и просто организаторы матчей – касается и отношения к тому, как ведут себя фанаты на трибунах, не изменят подход, то российский футбол не справится. Пока коронавирус побеждает, поскольку РПЛ вернули, сделав вид, что пандемия влиять не будет, а если будет – выдумали техническое поражение как выход.

Возможно, так и собираются поступать, ведь даже намека на переигровку матча «Сочи» и «Ростова» нет, то есть института репутации не существует – не страшно замазываться. Раз так, то стоит ли удивляться, что пытались скрыть наличие больного игрока в «Уфе», что три разных случая пока трактовали по-разному, а «Оренбургу» могут приказать принять технические 0:3 или же играть дублерами. Само возвращение футбола подвязано под лозунг, что китайский вирус не сломал крепких россиян, что тоже мешает.

Правда не такая бравурная, но если даже в футболе, где за игроками смотрят, как за грудничками, постоянно вспышка за вспышкой, что говорить о других профессиях и людях? Уже 1 сентября детей надо отправлять в школы, уже осенью матчи сборной России – надо учиться следовать правилам, иначе можно заразить будущих соперников, а потом развести по разным клубам зараженных, также будут поединки Лиги Европы и Лиги чемпионов.

С самого начала предлагали разработать очень жесткие, понятные и, как видите по Италии или Испании, где смертей на миллион населения было намного больше, – работающие во время пандемии правила. Но нет, избрали излюбленные методы: подмену понятий, двойные стандарты, попытку скрыть правду и на закуску даже с Роспотребнадзором не договорились еще в мае месяце, хотя по количеству случаев и экономическим показателям понятно, что закрыться до дня изобретения вакцины невозможно в принципе.

Но нужна дисциплина, чтобы скатиться вниз в десять раз по приросту больных, а пока удалось лишь на какие-то проценты. Клубы стали заложниками непродуманности процессов от РПЛ . Если бы изначально знали, что изоляция зараженных – опция, стало бы куда проще планировать не столько завершение сезона, как старт нового, ведь до него месяц с копейками. Да и подача информации хромает. Если у «Оренбурга» больны участники матча против «Локомотива», как москвичи остались здоровыми?

Не хочется, чтобы российский футбол в его нелепой попытке изобразить организованность превращался в общую метафору бытия. Поэтому и нужна информация о состоянии заболевших, которым желаем здоровья. Если у них даже температуры нет – не нужно сеять панику, а стоит работать по протоколам стран, где в целом с вирусом справились намного успешнее и где уже нормально играют в футбол.