«Монако» проведет сборы в Польше

Главный тренер «Монако» рассказал о подготовке своей команды к новому сезону.

Это будет мой первый предсезонный сбор с командой. Во время ситуации с пандемией коронавируса у меня была возможность изучить, что мы сделали за прошедший сезон, это позволило мне лучше узнать французскую лигу. Сейчас у нас с тренерским штабом есть время передать эту информацию игрокам. Вместе с медперсоналом мы решили провести предсезонную подготовку в пять этапов. На этой неделе мы уделим внимание силовым тренировкам.

Мы проведем две недели в Монако, затем в течение десяти дней будем тренироваться в Польше. В Монако у нас будет два товарищеских матча, в Польше — еще три, всего пять контрольных встреч.