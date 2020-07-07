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«Монако» проведет сборы в Польше

07 июля 2020, 10:17

Главный тренер «Монако» Роберт Морено рассказал о подготовке своей команды к новому сезону. 

Это будет мой первый предсезонный сбор с командой. Во время ситуации с пандемией коронавируса у меня была возможность изучить, что мы сделали за прошедший сезон, это позволило мне лучше узнать французскую лигу. Сейчас у нас с тренерским штабом есть время передать эту информацию игрокам. Вместе с медперсоналом мы решили провести предсезонную подготовку в пять этапов. На этой неделе мы уделим внимание силовым тренировкам.

Мы проведем две недели в Монако, затем в течение десяти дней будем тренироваться в Польше. В Монако у нас будет два товарищеских матча, в Польше — еще три, всего пять контрольных встреч. 

Недавно «Монако» объявил о расставании с шестью футболистами.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
07 июля в 10:54
К Камилю Глику на прощальное барбекю.
Leha-ha50
Leha-ha50
07 июля в 10:31
А Польше не болеет никто???
G12ridul
G12ridul
07 июля в 10:18
Это удачное место.
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