Данни: «Надеюсь, в следующем году „Зенит“ сыграет в Лиге чемпионов лучше»

Экс-футболист «Зенита» Данни заявил, что петербургский клуб под руководством Сергея Семака будет прибавлять в игре и продолжит завоевывать новые трофеи.

«Зенит» провел великолепный сезон и заслуженно стал чемпионом. Семак — великолепный тренер. Команда играла очень хорошо в этом сезоне и еще будет прибавлять и выигрывать трофеи. Конечно, болельщики хотели бы больше успехов и побед в еврокубках, надеюсь, в следующем году «Зенит» сыграет в Лиге чемпионов лучше.