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Данни: «Надеюсь, в следующем году „Зенит“ сыграет в Лиге чемпионов лучше»

07 июля 2020, 11:23

Экс-футболист «Зенита» Данни заявил, что петербургский клуб под руководством Сергея Семака будет прибавлять в игре и продолжит завоевывать новые трофеи.

«Зенит» провел великолепный сезон и заслуженно стал чемпионом. Семак — великолепный тренер. Команда играла очень хорошо в этом сезоне и еще будет прибавлять и выигрывать трофеи. Конечно, болельщики хотели бы больше успехов и побед в еврокубках, надеюсь, в следующем году «Зенит» сыграет в Лиге чемпионов лучше.

Ранее стало известно, что Данни может вернуться в «Зенит».  

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
07 июля в 21:11
Если опять жеребьевка для команды спонсора УЕФА опять подкинет только евросередняков в ЛЧ, ничего хорошего ждать не придется.
112910415
112910415
07 июля в 17:06
ну ... не в следующем году, но когда-нибудь
Тага Дага
Тага Дага
07 июля в 12:31
Зенит-это позор футбола....что тут,что в Европе.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
07 июля в 12:19
Смех и радость он приносит людям в ЛЧ).
mihaluch
mihaluch
07 июля в 12:08
Надеюсь что Зениту не попадётся Лейпциг из четвёртой группы.
VAN ARM
VAN ARM
07 июля в 11:55
Надежды мало. Там памятные даты не в почете))
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
07 июля в 11:47
не пременно будем ждать хочется посмотреть как он будет пылить
без ручных судеек и ВАРА ,очень хочу чтоб попался опять ляйпциг
Legend 6
Legend 6 ответ LOpp (раскрыть)
07 июля в 11:41
Потому что его зовут работать в Зенит. Лояльность и хвала = большая зарплата)
LOpp
LOpp
07 июля в 11:29
почему легенда Динамо так часто рассуждает про Зенит?
Ливерпуль-7
Ливерпуль-7
07 июля в 11:24
Удачи Зениту в ЛЧ.
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