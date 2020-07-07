Бывший футболист «Спартака» и «Локомотива» прокомментировал предстоящий матч двух московских команд, который состоится 8 июля в матче 27-го тура РПЛ .

Дерби «Спартак» — «Локомотив» всегда вызывает интерес. «Локомотив» борется за место в Лиге чемпионов, и я думаю, что им будет очень важно показать хорошую игру и заработать три очка.

Что касается «Спартака», то я считаю, что после двух поражений они будут делать все возможное, чтобы взять очки.

Отсутствие Жиго, Зобнина и Крыховяка повлияет на игру, но я не думаю, что сильно. Да, это одни из ведущих игроков своих команд, но тренеры найдут им замену, потому что обе команды располагают составом.

Я думаю, что матч завершится вничью — 1:1.