ГлавнаяНовости

Шишкин: «Дерби „Спартак“ — „Локомотив“ всегда вызывает интерес»

07 июля 2020, 13:55
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Бывший футболист «Спартака» и «Локомотива» Роман Шишкин прокомментировал предстоящий матч двух московских команд, который состоится 8 июля в матче 27-го тура РПЛ

Дерби «Спартак» — «Локомотив» всегда вызывает интерес. «Локомотив» борется за место в Лиге чемпионов, и я думаю, что им будет очень важно показать хорошую игру и заработать три очка.

Что касается «Спартака», то я считаю, что после двух поражений они будут делать все возможное, чтобы взять очки.

Отсутствие Жиго, Зобнина и Крыховяка повлияет на игру, но я не думаю, что сильно. Да, это одни из ведущих игроков своих команд, но тренеры найдут им замену, потому что обе команды располагают составом.

Я думаю, что матч завершится вничью — 1:1.

Все новости
Наумов: «Сомневаюсь, что „Локомотив“ удержится в первой тройке»
Сегодня, 05:31 Комментарии9
Мостовой: «Замах у „Спартака“ хороший. Но это всё на бумаге»
Сегодня, 03:38 Комментарии7
Сёмин – Фарфану: «Не обижайся, им и Хвича не подошёл»
Сегодня, 03:18 Комментарии10
Газизов о переговорах с Кокориным: «Его поведение будет достоянием музеев»
Сегодня, 02:06 Комментарии8
Газизов о влиянии жены Федуна на «Спартак»: «Спросите у Федуна»
Сегодня, 01:19 Комментарии4
Ответные и безответные. Лига Европы вернулась!
Сегодня, 00:20Сергей Иванов в блоге Цифровое измерениеКомментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
07 июля в 17:22
вызывает !
Leha-ha50
Leha-ha50
07 июля в 14:41
А в Спартаке опять смута!!!
Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн отправлен в отставку.
For56tas
For56tas
07 июля в 14:34
Локомотиву только победы!
cska vperiod
cska vperiod
07 июля в 14:14
Спартак может вообще не выходить на поле.
Aлябьев
Aлябьев
07 июля в 13:56
Если такое дерби как с цска, то это не дерби.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100