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«Локомотив» вёл переговоры с Венгером

07 июля 2020, 12:21

Футбольный агент Шандор Варга заявил, что «Локомотив» вёл переговоры с бывшим главным тренером «Арсенала» Арсеном Венгером.

Николич никогда в жизни не работал на таком уровне. Поэтому через год-два мы узнаем, насколько это сильный специалист. Справится ли он с высокими задачами или нет. Я видел его тренировочный процесс, лично знаком с Марко. В общении это приятный, принципиальный человек. Руководство «Локо» спрашивало мое мнение о Николиче. Я дал ему хорошую характеристику. При этом могу рассказать, что устраивал встречу руководства «Локомотива» с Арсеном Венгером. Они интересовались им, но в итоге не смогли договориться.

Если бы Венгер пришел на пост главного тренера «Локомотива», у болельщиков была бы другая реакция? Не уверен. После Сёмина болельщикам московского клуба было бы тяжело принять любого тренера. Юрий Павлович — символ и икона команды, с ним связаны все успехи «Локомотива». Так что во всей этой истории с недовольством фанатов не виноват лично Николич. Просто так сложилась ситуация.

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
07 июля в 19:20
Не по сеньке шапка!
Legend 6
Legend 6 ответ lobsterdam (раскрыть)
07 июля в 17:26
Локо в принципе не зашкваривается на трансферном рынке. Но их заявления удивляют)
Мне кажется скоро они скажут что хотели перехватить Месси у Барселоны в тот момент когда на салфетке подписывали первый договор...
112910415
112910415
07 июля в 17:10
доконать хотели ветерана
Санчо Панса
Санчо Панса
07 июля в 15:35
Вот именно, что вел! Но они выбрали Николича. Неплохой такой размен)
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
07 июля в 14:54
Арсен ты Венгер?Слюшай какой я венгр,сам ты венгрь).
SHEARER
SHEARER
07 июля в 14:23
Он бы не когда в локо не пошел бы.
cska vperiod
cska vperiod
07 июля в 14:08
Арсен об этом не знал.
Брулин
Брулин
07 июля в 14:02
Ага, тренер Венгер, игроки Матич и Манджукич...
marvel777
marvel777
07 июля в 14:02
угу а Спартак с Фергюсоном
Ravshan878
Ravshan878
07 июля в 14:00
Не интересно. Детский сад. ЧТО, ГДЕ, КОГДА И ЗАЧЕМ. Господин VARGA.
ДАША Д
ДАША Д
07 июля в 13:58
Скорее всего просто беседовали на футбольные темы.
ermak6848
ermak6848
07 июля в 13:54
Интересный специалист
Kuvkil
Kuvkil
07 июля в 13:29
Ахаха
lobsterdam
lobsterdam ответ Legend 6 (раскрыть)
07 июля в 13:27
Типа, смотрю в салонах Бентли, а денег только на Москвич...
Аpбитр
Аpбитр ответ Legend 6 (раскрыть)
07 июля в 13:19
p
berda2003
berda2003
07 июля в 13:16
хотели поменять часы на трусы, а поменяли шило на мыло... так с голой ж...пой и остались.
Dirty_Harry
Dirty_Harry
07 июля в 13:12
Венгер давно сбитый летчик, не подошел бы.
ABir
ABir
07 июля в 12:57
Между фразами "устраивал встречу" и "вел переговоры" большая разница
Legend 6
Legend 6
07 июля в 12:42
Вот у Локо всегда так😂
Ведут переговоры с Венгером а приезжает Николич.
Хотят подписать Неймара, а подписывают Тарасова)
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
07 июля в 12:38
В газпромовский чемп, только Венгера не хватало. Он наверно помолодел бы от увиденного.
particular
particular
07 июля в 12:34, ред.
Замена одного монумента другим не приблизила бы команду к победе в ЛЧ..:)
kotmyshka
kotmyshka
07 июля в 12:26
староват уже Венгер...
STVA 1
STVA 1
07 июля в 12:22
А надо было?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
07 июля в 12:22
Видать плохо вел..
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