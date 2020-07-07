«Локомотив» вёл переговоры с Венгером

Футбольный агент Шандор Варга заявил, что «Локомотив» вёл переговоры с бывшим главным тренером «Арсенала» .

Николич никогда в жизни не работал на таком уровне. Поэтому через год-два мы узнаем, насколько это сильный специалист. Справится ли он с высокими задачами или нет. Я видел его тренировочный процесс, лично знаком с Марко. В общении это приятный, принципиальный человек. Руководство «Локо» спрашивало мое мнение о Николиче. Я дал ему хорошую характеристику. При этом могу рассказать, что устраивал встречу руководства «Локомотива» с Арсеном Венгером. Они интересовались им, но в итоге не смогли договориться.

Если бы Венгер пришел на пост главного тренера «Локомотива», у болельщиков была бы другая реакция? Не уверен. После Сёмина болельщикам московского клуба было бы тяжело принять любого тренера. Юрий Павлович — символ и икона команды, с ним связаны все успехи «Локомотива». Так что во всей этой истории с недовольством фанатов не виноват лично Николич. Просто так сложилась ситуация.