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«Барселона» выиграла суд у «Сантоса» по делу о трансфере Неймара

07 июля 2020, 19:20

«Барселона» выиграла суд у «Сантоса».

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию, поданную «Сантосом» в ФИФА, в которой бразильская команда требовала выплатить 61 295 000 евро в качестве компенсации за ущерб и соответствующие спортивные запреты в отношении трансфера Неймара.

CAS считает, что контракт между «Сантосом» и игроком был расторгнут по взаимному соглашению, что «Барселона» не нарушила никакого соглашения о переходе футболиста, когда выплачивала дополнительные суммы отцу игрока и компании N&N.

Отмечается, что «Барселона» не мошенничала, когда подписала предварительный договор с Неймаром (бразилец перешёл в каталонский клуб в 2013 году за 88 миллионов евро).

Приговор CAS вынуждает «Сантос» оплатить судебные издержки «Барселоне», которые составят 20 000 швейцарских франков.

Напомним, что несколько дней назад суд отклонил иск Неймара к «Барселоне» о выплате 43,6 млн евро.

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Все комментарии
Pancher_95
Pancher_95
07 июля в 22:16
Разве не за 57 млн его покупали? Вроде официально было 57, щас 88, у Барсуков что не трансфер, одни махинации
Raamtvall
Raamtvall
07 июля в 21:58
А, вот куда все деньги на судеек ушли - в CAS, от бати Неймара отбиваться. Конечно, тут же ж некогда в футбол играть, надо закулисными мешками показать, что мы чистые, мы в 13м типа без махинаций, угу.
alexgurzan
alexgurzan ответ 4oKHyTa9 (раскрыть)
07 июля в 20:26
.
4oKHyTa9
4oKHyTa9
07 июля в 20:23
Когда ему в футбол играть, когда нужно такие милионные вопросы решать?
Устаёт наверное, вот частенько и отдыхает на поле.
А так, молодец, совместил два моих любимых занятия. Футбол и лежать))
Тео Джонс
Тео Джонс
07 июля в 20:20
Красавцы нагнули проходимцев.
STVA 1
STVA 1 ответ shlomo (раскрыть)
07 июля в 20:15
Куда же без них
ДСА
ДСА
07 июля в 20:10
Неймар скоро станет нищим.
VAN ARM
VAN ARM
07 июля в 20:03
нашли с кем судится))))
kotmyshka
kotmyshka
07 июля в 20:00
да и ладно
dimagas2
dimagas2
07 июля в 19:50
Барсуки тут не при делах,адвокаты видимо знают сввое дело.
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан
07 июля в 19:35
Ну так то тяжело доказать за что отцу они 40 лямов выплатили ))
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан
07 июля в 19:35
Барселона же утверждала что за 57 купила ? ))
shlomo
shlomo
07 июля в 19:22
Хорошие адвокаты у Барсы...:)))
drug01
drug01
07 июля в 19:21
Это очень хорошо
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