«Барселона» выиграла суд у «Сантоса» по делу о трансфере Неймара

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07 июля 2020, 19:20

«Барселона» выиграла суд у «Сантоса».

Спортивный арбитражный суд ( CAS ) отклонил апелляцию, поданную «Сантосом» в ФИФА , в которой бразильская команда требовала выплатить 61 295 000 евро в качестве компенсации за ущерб и соответствующие спортивные запреты в отношении трансфера Неймара.

CAS считает, что контракт между «Сантосом» и игроком был расторгнут по взаимному соглашению, что «Барселона» не нарушила никакого соглашения о переходе футболиста, когда выплачивала дополнительные суммы отцу игрока и компании N&N.

Отмечается, что «Барселона» не мошенничала, когда подписала предварительный договор с Неймаром (бразилец перешёл в каталонский клуб в 2013 году за 88 миллионов евро).

Приговор CAS вынуждает «Сантос» оплатить судебные издержки «Барселоне», которые составят 20 000 швейцарских франков.

Напомним, что несколько дней назад суд отклонил иск Неймара к «Барселоне» о выплате 43,6 млн евро.