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Матч «Оренбург» — ЦСКА состоится

07 июля 2020, 19:33
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург0 : 4Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

«Оренбург» на своём официальном сайте сообщил, что матч 27-го тура РПЛ против ЦСКА состоится.

Кроме того, при посещении игры будут введены ограничения для фанатов. Игру смогут посетить только владельцы сезонных абонементов, на стадион смогут попасть только те болельщики, у которых отсутствуют симптомы ОРВИ, с температурой тела менее 37 °C, вход на стадион допускается только в масках и перчатках, на арене также не будет продаваться еда.

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RIR68
RIR68
07 июля в 22:01
не подхватили бы заразы там.
oFANATo
oFANATo
07 июля в 20:59
Завтра уже может и Супер Марио с Бистровичем сыграть.
Свой матч дисквалификации за перебор жёлтых карточек уже пропустили.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
07 июля в 20:22
Очень хорошая новость, будем болеть за своих.Удачи им.Может увидим во втором тайме выход Алана на замену.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
07 июля в 20:20
ANATOLY KANDAUROV Сегодня 19:48
Что ты, они его боятся. Кстати говоря из всех команд РПЛ только ЦСКА никогда не препятствовала игре против себя арендованных игроков( Васин, Чернов, Ткачев, Ефремов). А Спартак, Зенит и Локо панически боятся играть против своих бывших.

Уважаемый, против Зенита играли и даже забивали ему и Дзюба, и Шатов. Да, иногда не даём разрешения, но это дело команды, а не ваше...
drug01
drug01
07 июля в 20:03
Будем играть на победу!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ cska vperiod (раскрыть)
07 июля в 19:48
Что ты, они его боятся. Кстати говоря из всех команд РПЛ только ЦСКА никогда не препятствовала игре против себя арендованных игроков( Васин, Чернов, Ткачев, Ефремов). А Спартак, Зенит и Локо панически боятся играть против своих бывших. К чему бы это?
VAN ARM
VAN ARM
07 июля в 19:48
хорошо раз так))))
Союзник противников
Союзник противников ответ cska vperiod (раскрыть)
07 июля в 19:47
Та ни в жисть! Чтобы группен-руководитель,да свободный выбор соперника? НЕ бывать этому,только за деньги.
Союзник противников
Союзник противников ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
07 июля в 19:46
Это они мечтали,или ты придумал??? Очередной газовый пузырь выдул.
Leha-ha50
Leha-ha50
07 июля в 19:46
Ну что же - это хорошо! Пусть игра рассудит.
Удачи ЦСКА!!!
cska vperiod
cska vperiod ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
07 июля в 19:45
Разрешите Кокоше сыграть с вами а то ноги затряслись у вас.
Союзник противников
Союзник противников
07 июля в 19:45
Водку с собой...
serh62
serh62
07 июля в 19:45
ну и отлично....
cska vperiod
cska vperiod
07 июля в 19:44
Если с Рубином состоялась игра то почему с нами не должен быть матч.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
07 июля в 19:42
Обломились кони с технарём...
oFANATo
oFANATo
07 июля в 19:40
Отличная новость.
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