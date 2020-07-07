Матч «Оренбург» — ЦСКА состоится

«Оренбург» на своём официальном сайте сообщил, что матч 27-го тура РПЛ против ЦСКА состоится.
Кроме того, при посещении игры будут введены ограничения для фанатов. Игру смогут посетить только владельцы сезонных абонементов, на стадион смогут попасть только те болельщики, у которых отсутствуют симптомы ОРВИ, с температурой тела менее 37 °C, вход на стадион допускается только в масках и перчатках, на арене также не будет продаваться еда.
Свой матч дисквалификации за перебор жёлтых карточек уже пропустили.
Свой матч дисквалификации за перебор жёлтых карточек уже пропустили.
Что ты, они его боятся. Кстати говоря из всех команд РПЛ только ЦСКА никогда не препятствовала игре против себя арендованных игроков( Васин, Чернов, Ткачев, Ефремов). А Спартак, Зенит и Локо панически боятся играть против своих бывших.
Уважаемый, против Зенита играли и даже забивали ему и Дзюба, и Шатов. Да, иногда не даём разрешения, но это дело команды, а не ваше...
Что ты, они его боятся. Кстати говоря из всех команд РПЛ только ЦСКА никогда не препятствовала игре против себя арендованных игроков( Васин, Чернов, Ткачев, Ефремов). А Спартак, Зенит и Локо панически боятся играть против своих бывших.
Уважаемый, против Зенита играли и даже забивали ему и Дзюба, и Шатов. Да, иногда не даём разрешения, но это дело команды, а не ваше...
Удачи ЦСКА!!!
Удачи ЦСКА!!!