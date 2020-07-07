Решение по участию Кокорина в игре с «Зенитом» примут в день матча

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07 июля 2020, 12:55

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал, когда будет известно решение об участии в матче 27-го тура РПЛ против «Зенита» форварда и полузащитника , права на которых принадлежат петербургскому клубу.