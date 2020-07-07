Решение по участию Кокорина в игре с «Зенитом» примут в день матча

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал, когда будет известно решение об участии в матче 27-го тура РПЛ против «Зенита» форварда Александра Кокорина и полузащитника Андрея Мостового, права на которых принадлежат петербургскому клубу.
Примут ли участие в матче с «Зенитом» Мостовой и Кокорин? В среду будет известно, сыграют они или нет.
Очевидно никак ценник не могут отрегулировать,бедные же клубы,можно понять...)))
Очевидно никак ценник не могут отрегулировать,бедные же клубы,можно понять...)))
Все-таки значит,что-то есть..
Все-таки значит,что-то есть..