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Решение по участию Кокорина в игре с «Зенитом» примут в день матча

07 июля 2020, 12:55
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 1Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал, когда будет известно решение об участии в матче 27-го тура РПЛ против «Зенита» форварда Александра Кокорина и полузащитника Андрея Мостового, права на которых принадлежат петербургскому клубу.

Примут ли участие в матче с «Зенитом» Мостовой и Кокорин? В среду будет известно, сыграют они или нет.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
07 июля в 20:05
Боятся бомжи что Кокоша будет играть против них.
112910415
112910415
07 июля в 17:21
согласно опросам, 146% жителей планеты взволнованы этой темой !
rubinovyi2
rubinovyi2 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
07 июля в 16:52
Об этом кстати и кричат уже почти две недели,при чем со обеих сторон.
Очевидно никак ценник не могут отрегулировать,бедные же клубы,можно понять...)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ rubinovyi2 (раскрыть)
07 июля в 16:17
А почему об этом нужно кричать заранее? Стартовые составы объявляются за час до начала матча, если я ничего не путаю...
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
07 июля в 14:29
Заодно сразу и решение по результату примут.
rubinovyi2
rubinovyi2 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
07 июля в 14:12
Раз в арендном соглашении все обговорено,почему сразу не сказать,будет играть или не будет?
Все-таки значит,что-то есть..
cska vperiod
cska vperiod
07 июля в 14:09
Страшно зениту играть против кокоши.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
07 июля в 14:01
Кому какое дело, это внутренние дела команды. Думаю, в арендном соглашении всё обговорено. Придет время, объявят стартовые составы и все встанет на свои места...
Garrincha58
Garrincha58
07 июля в 13:37
а чё сейчас то уже пусть играют им же на пользу да и чемпион уже известен, как говорится товарищеская игра будет
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
07 июля в 13:13
Прямо интрига какая-то). В день матча они примут решение). У Миллеровцев теперь другая задача. Извращенца сделать лючшим бомбардиром(у Соболева украли как минимум один гол, будь на месте его пенек, все три мяча были бы засчитаны). Кубок России.
drug01
drug01
07 июля в 12:57
Надо дать шанс
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