Юрист рассказал, что может помешать Газизову занять должность в «Спартаке»

Спортивный юрист Михаил Прокопец рассказал, что генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов может не получить аналогичный пост в «Спартаке».

Причина кроется в том, что он является акционером уфимского клуба.

У нас нет запрета в положении о лицензировании, но у нас прописан запрет в уставе РФС – статья 54. пункт 3 Устава РФС .

Из документов следует то, что Шамиль Газизов контролирует «Уфу» с точки зрения законодательства России — он оказывает влияния на решения внутри клуба. Если он станет генеральным директором «Спартака», то он будет иметь влияние на решения в «Спартаке». Это запрещено. Если он займёт должность, то должен передать свою долю в «Уфе» другим лицам.