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Юрист рассказал, что может помешать Газизову занять должность в «Спартаке»

07 июля 2020, 23:05

Спортивный юрист Михаил Прокопец рассказал, что генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов может не получить аналогичный пост в «Спартаке».

Причина кроется в том, что он является акционером уфимского клуба.

У нас нет запрета в положении о лицензировании, но у нас прописан запрет в уставе РФС – статья 54. пункт 3 Устава РФС.

Из документов следует то, что Шамиль Газизов контролирует «Уфу» с точки зрения законодательства России — он оказывает влияния на решения внутри клуба. Если он станет генеральным директором «Спартака», то он будет иметь влияние на решения в «Спартаке». Это запрещено. Если он займёт должность, то должен передать свою долю в «Уфе» другим лицам.

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oFANATo
oFANATo
07 июля в 23:31
Придется теперь Газизову выбирать
Или терять долю в Уфе
Или идти к хрюшам.
25процентный клоун
25процентный клоун
07 июля в 23:18
Пожалуйста, не надо шамиля, именно этого
cska1948
cska1948
07 июля в 23:12
"...Если он займёт должность, то должен передать свою долю в «Уфе» другим лицам."
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Думаю, с этим проблем у Газизова как раз не будет!
Leha-ha50
Leha-ha50
07 июля в 23:10
Вот оно чего??? Понятно.
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