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Бородюк — об отставке Цорна: «Критерием работы остается результат»

07 июля 2020, 22:19

Российский тренер Александр Бородюк прокомментировал отставку Томаса Цорна с должности генерального директора «Спартака».

На данный момент у клуба результата нет. Болельщики привыкли, что «Спартак» находится в лидирующей тройке и борется за чемпионство. Это традиция. Мы не знаем, что произошло в клубе. Может быть, там был конфликт. Но критерием работы остается результат. Тут вопрос только к руководству клуба. В Бундеслиге в структуре клубов работают футбольные люди. У нас почему-то хорошо, если человек не играл в футбол. 

Трансфер Шюррле? Ни один немец себя не проявил. Наверное, это вопрос ментальности и адаптации к нашему чемпионату. Ни Шюррле, ни Филипп, ни Хеведес. Почему? Это вопрос к ним. Некоторые из них чемпионы мира. Молодцы! Но надо доказывать сегодня.

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25процентный клоун
25процентный клоун ответ Leha-ha50 (раскрыть)
07 июля в 23:27
Да, ее покорили армяне, узбеки, молдаване, чечены
oFANATo
oFANATo
07 июля в 23:14
Бородюк, это когда спартак был в тройке призеров? Юбилейное чемпионство Симоняна не всчет.
Leha-ha50
Leha-ha50
07 июля в 22:40
Никогда немцы не покоряли Москву!!!
Cat01
Cat01
07 июля в 22:39
Будет как будет
drug01
drug01
07 июля в 22:21
так должно быть
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