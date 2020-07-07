Бородюк — об отставке Цорна: «Критерием работы остается результат»

Российский тренер прокомментировал отставку Томаса Цорна с должности генерального директора «Спартака».

На данный момент у клуба результата нет. Болельщики привыкли, что «Спартак» находится в лидирующей тройке и борется за чемпионство. Это традиция. Мы не знаем, что произошло в клубе. Может быть, там был конфликт. Но критерием работы остается результат. Тут вопрос только к руководству клуба. В Бундеслиге в структуре клубов работают футбольные люди. У нас почему-то хорошо, если человек не играл в футбол.

Трансфер Шюррле? Ни один немец себя не проявил. Наверное, это вопрос ментальности и адаптации к нашему чемпионату. Ни Шюррле, ни Филипп, ни Хеведес. Почему? Это вопрос к ним. Некоторые из них чемпионы мира. Молодцы! Но надо доказывать сегодня.