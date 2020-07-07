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Фернандес: «С Хорватией терять было нечего, я подключился к атаке»

07 июля 2020, 21:23
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия2 : 2Логотип футбольный клуб ХорватияХорватияЗакончился после серии пенальти

Защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес вспомнил о матче 1/4 финала чемпионата мира 2018 года против сборной Хорватии.

Почему я чаще забиваю именно в концовке матча? Дело в том, что по ходу встречи я во время стандартных положений остаюсь сзади. Но если истекают последние минуты и мы проигрываем, то я иду в штрафную. Вот и с Хорватией терять было уже нечего, и я подключился к атаке. Когда Дзагоев сделал подачу и я забил, казалось, что мы пройдем дальше. Но потом была серия пенальти…

Решение бить пенальти было общим. Я забил гол в концовке, был уверен в себе, и мы с тренерским штабом пришли к мнению, что мне надо бить. После матча я попросил прощение за нереализованный пенальти, также постарался поддержать промахнувшегося Смолова. Ошибки случаются у всех.

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Все комментарии
Бог солнца
Бог солнца
08 июля в 04:31
Если бы не Марио, серии пенальти тоже не было и рассуждений на эту тему тоже. И так прыгнули выше своей головы на ЧМ. P.s. А Забивать мячи все таки должны нападающие
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
08 июля в 03:07
Тюрам в 98-м забил хорватам два и пенали не понадобились..
25процентный клоун
25процентный клоун
07 июля в 22:04
И гол Манджукича на тебе, и второй гол хорватов ты отвернулся
oFANATo
oFANATo
07 июля в 21:25
Вовремя подключился. Молодец.
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