Фернандес: «С Хорватией терять было нечего, я подключился к атаке»

Защитник ЦСКА и сборной России вспомнил о матче 1/4 финала чемпионата мира 2018 года против сборной Хорватии.

Почему я чаще забиваю именно в концовке матча? Дело в том, что по ходу встречи я во время стандартных положений остаюсь сзади. Но если истекают последние минуты и мы проигрываем, то я иду в штрафную. Вот и с Хорватией терять было уже нечего, и я подключился к атаке. Когда Дзагоев сделал подачу и я забил, казалось, что мы пройдем дальше. Но потом была серия пенальти…

Решение бить пенальти было общим. Я забил гол в концовке, был уверен в себе, и мы с тренерским штабом пришли к мнению, что мне надо бить. После матча я попросил прощение за нереализованный пенальти, также постарался поддержать промахнувшегося Смолова. Ошибки случаются у всех.