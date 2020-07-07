Сёмин: «Я свою работу в „Локомотиве“ выполнил»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о своей работе у руля «железнодорожников».
Я нормально себя чувствую в том плане, что я свою работу сделал. Мы начали с 11-го места. Но и самое большое наше завоевание — это то, что количество зрителей на трибунах увеличилось в разы. Если их было 5-8 тысяч, сейчас стало ходить 15-25 тысяч. Это самое важное, чего удалось добиться.
Дальше, я считаю, что каждый тренер, подводя итог, смотрит — выросли игроки или нет. Игроки выросли, во-первых, в цене. Они стали лучше играть — сейчас они востребованы во многих клубах. Это тоже наше очень важное достижение.
«Локомотив» также не имел экономики от игр — а за эти периоды клуб зарабатывал по грубым подсчетам до 70 миллионов. Я также вижу людей, которые меня принимают с уважением, говорят спасибо, это, наверное, самое главное. А дальше жизнь продолжается.
Ранее Сёмин рассказал об уходе из московского клуба.
отмечал 50 лет выездом на локо...(2013г)
мы были в шоке,когда диктор в перерыве объявил по стадиону: "есть в сводной продаже билеты на фан сектор локо..." у нас годами стояли тогда (щас стадо новое ,большое,шикарноне,) что бы получить абон на фан сектор ..
тогда луб меня поздравил и выиграли 0-1 (фаза забил)..
отмечал 50 лет выездом на локо...(2013г)
мы были в шоке,когда диктор в перерыве объявил по стадиону: "есть в сводной продаже билеты на фан сектор локо..." у нас годами стояли тогда (щас стадо новое ,большое,шикарноне,) что бы получить абон на фан сектор ..
тогда луб меня поздравил и выиграли 0-1 (фаза забил)..
Ну а в плане зарплаты - да, получал большие деньги, но и давал результат. Вон у вашего бульбаша зарплата тоже не маленькая, а результат с гулькин нос.
Ну а в плане зарплаты - да, получал большие деньги, но и давал результат. Вон у вашего бульбаша зарплата тоже не маленькая, а результат с гулькин нос.
Он уже легенда!!!........а т.Оля, Геркус, Кикнадзе - это проходимцы, про которых быстро забудут и это правильно!!!
Здоровья Палычу и успехов во всех начинаниях!!!
Он уже легенда!!!........а т.Оля, Геркус, Кикнадзе - это проходимцы, про которых быстро забудут и это правильно!!!
Здоровья Палычу и успехов во всех начинаниях!!!