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Сёмин: «Я свою работу в „Локомотиве“ выполнил»

07 июля 2020, 23:46

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о своей работе у руля «железнодорожников».

Я нормально себя чувствую в том плане, что я свою работу сделал. Мы начали с 11-го места. Но и самое большое наше завоевание — это то, что количество зрителей на трибунах увеличилось в разы. Если их было 5-8 тысяч, сейчас стало ходить 15-25 тысяч. Это самое важное, чего удалось добиться.

Дальше, я считаю, что каждый тренер, подводя итог, смотрит —  выросли игроки или нет. Игроки выросли, во-первых, в цене. Они стали лучше играть — сейчас они востребованы во многих клубах. Это тоже наше очень важное достижение.

«Локомотив» также не имел экономики от игр — а за эти периоды клуб зарабатывал по грубым подсчетам до 70 миллионов. Я также вижу людей, которые меня принимают с уважением, говорят спасибо, это, наверное, самое главное. А дальше жизнь продолжается.

Ранее Сёмин рассказал об уходе из московского клуба.

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Хозяин фунтиков
Хозяин фунтиков
11 июля в 00:12
с посещение и правда беда...
отмечал 50 лет выездом на локо...(2013г)
мы были в шоке,когда диктор в перерыве объявил по стадиону: "есть в сводной продаже билеты на фан сектор локо..." у нас годами стояли тогда (щас стадо новое ,большое,шикарноне,) что бы получить абон на фан сектор ..
тогда луб меня поздравил и выиграли 0-1 (фаза забил)..
Палыч82
Палыч82 ответ мангo (раскрыть)
09 июля в 00:44
РЖД на клуб серьезное внимание то обратил с приходом серьезных результатов, достигнутых командой под тренерским началом Семина
Сергей Тихонов
Сергей Тихонов ответ мангo (раскрыть)
08 июля в 09:24
Ну по спортивным достижениям, Семин клуб обогащал и прославлял ничуть не меньше, чем клуб Семина. Именно поэтому Семин прежде всего отождествляется с Локо, а потом уже со всем остальным. В отличии от всяких Кикнадзе, Мещеряковых и прочих дармоедов.

Ну а в плане зарплаты - да, получал большие деньги, но и давал результат. Вон у вашего бульбаша зарплата тоже не маленькая, а результат с гулькин нос.
Ravshan878
Ravshan878
08 июля в 07:51
Да ладно Павлович. То что сделано, назад не вернёшь. Нужно думать здоровья. Думаю вы не бедные.Есть состояние и все дела. Наверняка есть внуки.Вот и вам новый эпоха жизни.
мангo
мангo
08 июля в 01:08, ред.
молодец , но ты ведь не бесплатно работал) Когда же Семин скажет спасибо клубу который его прославил и обогатил
Leha-ha50
Leha-ha50
08 июля в 00:34
Палыч навсегда останется в памяти болельщиков!!! Он создал эту команду , завоевал кучу трофеев. Он уважаем не только болельщиками Локо, но и болельщиками других клубов.
Он уже легенда!!!........а т.Оля, Геркус, Кикнадзе - это проходимцы, про которых быстро забудут и это правильно!!!
Здоровья Палычу и успехов во всех начинаниях!!!
zsb1961
zsb1961
08 июля в 00:26
Здоровья Палычу!
Давайте думать
Давайте думать
07 июля в 23:52
Юрий Палыч спасибо за все , но в 73 пора бы и о СЕБЕ подумать!!!
oFANATo
oFANATo
07 июля в 23:52
Поторопились убрать Палыча.
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