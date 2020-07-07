ГлавнаяНовости

Бартомеу: «Как можно не хотеть сохранить Месси в команде?»

07 июля 2020, 13:10

Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу прокомментировал возможное продление контракта с капитаном Лионелем Месси.

Обычно мы не комментируем переговоры по контрактам с игроками, но в этой ситуации совершенно очевидно, что мы ставим задачу подписать с ним новое соглашение. Месси — лучший игрок мира, как можно не хотеть сохранить его в команде? Ходят слухи, что переговоры приостановлены? Всегда ходят подобные разговоры.

Я много раз говорил, что Месси хочет завершить карьеру в «Барселоне». Я думаю, что так и будет. 

Все новости
Анелька: «Зидан способен совершить камбэк и пройти „Ман Сити“»
Сегодня, 06:12 Комментарии4
Конте: «Санчес пришёл в „Интер“ в худший период своей карьеры»
Сегодня, 04:41 Комментарии2
Бордалас: «„Хетафе“ не заслужил такого окончания сезона»
Сегодня, 04:24 Комментарии3
Бартомеу: «Месси завершит карьеру в „Барселоне“ через 3-4 года»
Сегодня, 03:56 Комментарии5
Матвиенко: «Задача „Шахтера“ – финал Лиги Европы»
Сегодня, 02:44 Комментарии3
Лукаку: «Я доволен сегодняшним результатом, нужно продолжать в том же духе»
Сегодня, 00:48 Комментарии8
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
milanetto9
milanetto9
08 июля в 12:49
Легко продолжай делать что делаешь
Стеллс
Стеллс ответ Эльдиев Турпал (раскрыть)
07 июля в 15:03, ред.
Зайди на любую новость о Месси и посмотри кто там пишет.Это не болельщики Барсы,это вы.При этом вы пытаетесь кого-то обвинить в сектанстве,смешно.Месси не лучший игрок,когда либо выступавший за Барселону,ну или скажем не все его таким считают,в том числе и я.Для меня это Рональдиньо,для кого-то Марадона,а для кого-то Роналдо и т.д. там имён миллион.
амурец
амурец ответ Эльдиев Турпал (раскрыть)
07 июля в 14:54
Ещё интересней посмотреть что с ним сделают а АПЛ
Эльдиев Турпал
Эльдиев Турпал
07 июля в 14:31
Представляю отток сектантов, если гномыч покинет Барселону, половина точно пойдёт болеть за Сити. Хотя гномыч врятли покинет свой бизнес под названием "Барселона". Но было бы прикольно за этим посмотреть, что сделают его сектанты
Aguer
Aguer
07 июля в 14:07
А вот так и есть.
mihaluch
mihaluch
07 июля в 13:12
Хочет и завершит
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100