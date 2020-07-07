Бартомеу: «Как можно не хотеть сохранить Месси в команде?»

Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу прокомментировал возможное продление контракта с капитаном .

Обычно мы не комментируем переговоры по контрактам с игроками, но в этой ситуации совершенно очевидно, что мы ставим задачу подписать с ним новое соглашение. Месси — лучший игрок мира, как можно не хотеть сохранить его в команде? Ходят слухи, что переговоры приостановлены? Всегда ходят подобные разговоры.

Я много раз говорил, что Месси хочет завершить карьеру в «Барселоне». Я думаю, что так и будет.