Форвард «Реала» Йович самоизолировался после контакта с заражённым COVID-19

1594219800

08 июля 2020, 17:50

Нападающий «Реала» самоизолировался в целях предосторожности, сообщает El Chiringuito TV.

По информации источника, сербский форвард контактировал со своим другом, который получил положительный результат после теста на коронавирус. Йович принял решение изолироваться у себя дома.

Отмечается, что сам Лука тоже сдал тест на COVID-19 и результат был отрицательным. Однако в «Реале» считают, что игрок обязан сохранять предосторожность и находиться дома.

Также недавно Йович восстановился от травмы.