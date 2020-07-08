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Форвард «Реала» Йович самоизолировался после контакта с заражённым COVID-19

08 июля 2020, 17:50

Нападающий «Реала» Лука Йович самоизолировался в целях предосторожности, сообщает El Chiringuito TV.

По информации источника, сербский форвард контактировал со своим другом, который получил положительный результат после теста на коронавирус. Йович принял решение изолироваться у себя дома.

Отмечается, что сам Лука тоже сдал тест на COVID-19 и результат был отрицательным. Однако в «Реале» считают, что игрок обязан сохранять предосторожность и находиться дома.

Также недавно Йович восстановился от травмы.

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youtomee
youtomee
08 июля в 21:45
ему надо самовыпилиться из Реала вообще, он там не к месту
Hamman
Hamman
08 июля в 20:36
Не понос, так золотуха...
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
08 июля в 19:27
ну он конечно клоун...деньги видимо ему голову вскружили
cevin cigan
cevin cigan
08 июля в 18:27
Изолируйте его в Сербии навечно......................
razdvatri
razdvatri
08 июля в 17:54
сколько же проблем от этого полена
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