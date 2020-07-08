Форвард «Реала» Йович самоизолировался после контакта с заражённым COVID-19

Нападающий «Реала» Лука Йович самоизолировался в целях предосторожности, сообщает El Chiringuito TV.
По информации источника, сербский форвард контактировал со своим другом, который получил положительный результат после теста на коронавирус. Йович принял решение изолироваться у себя дома.
Отмечается, что сам Лука тоже сдал тест на COVID-19 и результат был отрицательным. Однако в «Реале» считают, что игрок обязан сохранять предосторожность и находиться дома.
Также недавно Йович восстановился от травмы.