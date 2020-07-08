Пять футболистов болгарского «Локомотива» и 50 фанатов заразились COVID-19

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08 июля 2020, 13:43

Сообщается, что празднование победы в Кубке Болгарии стало причиной заражения коронавирусом игроков и болельщиков «Локомотива» из Пловдива.

Среди зараженных пятеро футболистов «Локомотива» и 50 болельщиков, которые участвовали в торжествах, посвященных победе.

В ближайшие часы руководство клуба выступит с официальным заявлением.

1 июля в финальном матче Кубка Болгарии «Локомотив» в серии пенальти обыграл софийский ЦСКА .

Ранее появилась информация, что 19 футболистов из чемпионата Болгарии заразились коронавирусом из-за лабораторной ошибки.