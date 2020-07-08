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Газизов хочет, чтобы Евсеев возглавил «Спартак»

08 июля 2020, 00:16

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов может занять аналогичную должность в «Спартаке».

Как сообщается, если Газизов придёт в московский клуб, то одним из его условий будет приглашение наставника «Уфы» Вадима Евсеева на пост главного тренера «красно-белых».

Однако владелец «Спартака» Леонид Федун скептически относится к возможному назначению 44-летнего специалиста. Он хочет, чтобы у руля московского клуба остался Доменико Тедеско.

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Ravshan878
Ravshan878
08 июля в 13:32
Вот народ. Еще не чего не ясно. Шамиль думают про бизнес.Как говорят шахматисты ход конём.🧐
спартак 1987
спартак 1987 ответ cska1948 (раскрыть)
08 июля в 12:50
в игре с сочи судья не видел нарушения правил, обзор ему преградили игроки, VAR не было в первом туре. в Саранске играя с тамбовом Вилков находясь в 3х метрах от момента не видит игру рукой игрока тамбова, находящегося в стенке, вместо 1-1 хозяева забивают второй гол и выигрывают 2-0...только почемуто Вилков в игре тамбов - цска сначала удалил игрока хозяев, затем ставит пенку за менее явную игру защитником в штрафной, находясь так же рядом с моментом. Кутепова в питере не подталкивали перед тем как он упал и забил в свои ворота? почему наши судьи по разному трактуют моменты в одном калегдарном сезоне? на VAR в питерском матче напомнить кто сидел? как судил игру Миша зенит цска вы не забыли?
cska1948
cska1948 ответ Сп62 (раскрыть)
08 июля в 12:15
Вас не смущают судейские ошибки в пользу СпаМа вначале сезона? Вас смущают только их ошибки против СпаМа?
cska1948
cska1948 ответ спартак 1987 (раскрыть)
08 июля в 12:11
Ваши слова: "Спартак - арсенал, в конце игры судья считает, что Жиго помешал Беленову и свиснул офсайд после просмотра VAR. гол он тменить имел право"
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А теперь наберите в поисковике "обзор матча Рубин - Оренбург" и посмотрите за что отменили гол Оренбурга. Там игрок, находящийся в офсайде, вратарю не мешал и мяча не касался, а гол отменили!
Сп62
Сп62 ответ cska1948 (раскрыть)
08 июля в 12:10
Я не верю в предвзятость судей по отношению к Спартаку. Но то, что уровень судейства ниже плинтуса, это факт. Так получилось, что ошибки рефери больше всего сыграли против Спартака. Буду надеяться на поворот фортуны судейства в последних играх в сторону нашей команды.
cska1948
cska1948 ответ спартак 1987 (раскрыть)
08 июля в 11:47
Ваши слова:."дело не в конкуренте, давно пора понять, что газпром просто ненавидит Спартак и лукойл, вчера Медведев это только подтвердил"
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Почему в таком случае вначале сезона судьи свистели за СпаМ? Что изменилось с тех пор? Тот же Москалёв, которого даже отстраняли от судейства! Если включить логику, то логичнее, реального конкурента, задушить вначале сезона, а не в конце, когда он не представляет опасности. Про эпизод в иге Локо вы сами говорите, что это было давно, а в футбольные правила изменения вносят ежегодно. У вас получается, что если бы судьи спорные моменты свистели в пользу СпаМа, то это было бы справедливо, а раз не в в вашу пользу то не справедливо. Интересная трактовка понятия о СПРАВЕДЛИВОСТИ.
galem72
galem72
08 июля в 11:14
Пусть газизов вместе со своим евсеем остаются там, где они сейчас.
спартак 1987
спартак 1987 ответ cska1948 (раскрыть)
08 июля в 10:22
да почти во всех играх этой части чемпионата после паузы судьи чудили не в пользу Спартака: арсенал - Спартак, Мешков просто психанул в конце игры и Туле просто не хватило времени чтобы сравнять счёт, смешной пенальти, море жёлтых карточек, Джикия и Аиртон пропустили игру с уфой, потеря бразильца против автобуса невосполнима как оказалось. Спартак - арсенал, в конце игры судья считает, что Жиго помешал Беленову и свиснул офсайд после просмотра VAR. гол он тменить имел право, только ни один вратарь мира не смог бы среагировать на удар в упор с двух метров. помню давно играли в лиге чемпионов в 1/8 монако против локомотива, судья засчитал гол в ворота Овчинникова хоть ему мешал нападающий монегасков, который был в офсайде и закрыл момент удара, Лоськов психует и удаляется, а тот локо по игре монако просто переигрывал. это я так, к тому как судьи могут включиться в игру. дальше ситуация в игре с башкирами, пересёк мяч линию ворот или нет после удара Соболева. под разным углом разные мнения и тут в 1сантиметре дело был гол или нет...так наши же судьи повтор 20 секунд смотрели!!! даже сейчас сложно определить было взятие ворот или нет, а они решили сразу! Соболев забивает гол тамбову и Спартак выходит вперёд 3-2...вместо этого лайсмен реагирует на полёт лягушки защитника тамбова, Москалёв отменяет чистый гол и уже в следующей атаке ставит пенальти в ворота Спартака. итог 2-3 , из- за лайнсмена Цорна выгоняют из команды, а судьи как всегда ни в чём не виноваты! если судили бы спорные эпизоды в пользу Спартака, команда за игры с арсеналом, уфой и тамбовом набрала бы ещё 5 очков, а это означает 6е место с отрывом, дающее право попасть в лигу европы при победе в кубке Спартака или зенита...как вышло: все спорные моменты против команды, Спартак барахтается на 7м-9м месте, пошли разговоры про стыки, Федун психует и рубит с плеча...дело не в конкуренте, давно пора понять, что газпром просто ненавидит Спартак и лукойл, вчера Медведев это только подтвердил
cska1948
cska1948 ответ спартак 1987 (раскрыть)
08 июля в 09:55
Первое: Иностранных игроков и тренеров приглашают не для того, чтобы они изучали русский язык, а для того, чтобы они давали РЕЗУЛЬТАТ! Второе: В футболе если кого и "убивают", то конкурента. Кому из власть предержащих было выгодно "убивать" СпаМ в игре с Тамбовом? Кому из них СпаМ в этом сезоне конкурент? И последнее: Вначале сезона судьи тоже "убивали" СпаМ?
спартак 1987
спартак 1987
08 июля в 09:27, ред.
в цска справа в обороне бегает Марио Фернандес, все его хвалят, но теперь " наш" игрок сборной России играя за цска как минимум 5 лет не научился говорить по - русски вообще! в Спартак приходит Тедеско осенью, уже этим летом даёт интервью на нашем языке ( понятно что полиглот, но Фернандес мог бы хоть репититора нанять) тренер Спартака думал, что Россия часть европы и собирался создавать команду расчитывая полностью отработать свой контракт и продлить действующее соглашение со Спартаком...теперь, выучив язык Тедеско понял в какую гниль он попал! Где люди в глаза улыбаются, а через 5 минут в курилках поливают разными фекалиями человека, где море зависти и стукачества...это вкраце наша раша сейчас🤷‍♂️ сейчас убрали Цорна не дождавшись 4 тура до конца первенства, футболёры наши как обычно в конце чемпионата начали сливать тренера отходив дерби с цска пешком. ну и как себя должен чувствовать Тедеско сейчас??? у него самая молодая команда в рпл, молодым свойсвенна нестабильность. точечно усилить состав и с этими игроками можно решать серьёзные задачи...судьи убивали Спартак, а Цорн не имел авторитета повлиять на рфс и рпл? а Газизов прийдя и зная всю кухню внутри начнёт судей покупать что-ли??? да нам на х....й это всё не надо, нам хватает продажного зенита и отношения к лазурным от представителей других клубов. если Евсеева и ставить у руля команды, то только после окончания контракта Тедеско, думаю немец сейчас уже не горит желанием оставаться в Москве и наблюдать за этим бардаком
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
08 июля в 09:15
Евсеев говорил, что ему как тренеру голы не нужны.
В принципе, спартак сейчас играет от обороны в скучный футбол на контр атаках и болельщикам это нравится.
Поэтому Евсеев со своей философией им подойдёт.
Garrincha58
Garrincha58
08 июля в 09:01
зачем Газизу этот Спартак
Бифидобактерия
Бифидобактерия
08 июля в 08:53
Ещё один физрук доведёт до пердива.
Ruslan7797
Ruslan7797
08 июля в 08:51
Да не нужен Евсеев и Газизов тоже ,еще не стал нашим гендиректором а тут условия ставит,это тебе не Уфа,при всем уважении,без обид только болельщики Уфы
particular
particular
08 июля в 08:14, ред.
Протекционизм при формировании руководства клуба до добра не доведёт...
Приглашение специалистов должно быть только на основе морально-деловых качеств, а не по признакам родства, личной преданности или посиделок на соседних горшках в детском саду... Иначе, будет как сейчас наверху...
25процентный клоун
25процентный клоун
08 июля в 07:20
Только не это
VAN ARM
VAN ARM
08 июля в 06:50
всё это пыль))
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
08 июля в 06:46, ред.
Спартак с ума вообще сошел ) Такой сброт расформировать
112910415
112910415
08 июля в 05:13
нет-нет, Вадик очень хорош в своём деле, но в Спартак ему не надо !
cska vperiod
cska vperiod
08 июля в 05:05
Подождём, что скажет по этому поводу жека ловчев.
cska vperiod
cska vperiod
08 июля в 05:04
Разводят федуна по чёрному.
Мураха
Мураха
08 июля в 02:00
При одном взгляде на Евсеева понимаешь, с таким тренером быть беде, какой-то газизов - шмазизов, складывается ощущение что еврей* федун намеренно убивает команду
Hypnoz
Hypnoz
08 июля в 01:27
Что Евсеев, что Семак, одного поля ягоды ! Водители автобусов.
Бомжи в этом году, два раза от спартачей отскочили.
Если бы не судьи и красные карточки гладиаторам, быть беде.... !
kotmyshka
kotmyshka
08 июля в 00:57
посмотрим
Давайте думать
Давайте думать
08 июля в 00:53
Евсеев до зимнего ТО не продержится - ФАКТ
Zenit_84
Zenit_84
08 июля в 00:40
Кто такой Газизовкто такой Газизов?
Snake Plissken
Snake Plissken
08 июля в 00:27
Это было бы идеально! Как сказал бы Карера - белиссимо!
makkie
makkie
08 июля в 00:21
Евсеев? С ума сошли что ли?
Да и зачем это Газизову. Он хочет оставить Уфу без гендиректора и главного тренера? Что-то не похоже на хорошие манеры.
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