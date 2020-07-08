Газизов хочет, чтобы Евсеев возглавил «Спартак»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов может занять аналогичную должность в «Спартаке».
Как сообщается, если Газизов придёт в московский клуб, то одним из его условий будет приглашение наставника «Уфы» Вадима Евсеева на пост главного тренера «красно-белых».
Однако владелец «Спартака» Леонид Федун скептически относится к возможному назначению 44-летнего специалиста. Он хочет, чтобы у руля московского клуба остался Доменико Тедеско.
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А теперь наберите в поисковике "обзор матча Рубин - Оренбург" и посмотрите за что отменили гол Оренбурга. Там игрок, находящийся в офсайде, вратарю не мешал и мяча не касался, а гол отменили!
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А теперь наберите в поисковике "обзор матча Рубин - Оренбург" и посмотрите за что отменили гол Оренбурга. Там игрок, находящийся в офсайде, вратарю не мешал и мяча не касался, а гол отменили!
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Почему в таком случае вначале сезона судьи свистели за СпаМ? Что изменилось с тех пор? Тот же Москалёв, которого даже отстраняли от судейства! Если включить логику, то логичнее, реального конкурента, задушить вначале сезона, а не в конце, когда он не представляет опасности. Про эпизод в иге Локо вы сами говорите, что это было давно, а в футбольные правила изменения вносят ежегодно. У вас получается, что если бы судьи спорные моменты свистели в пользу СпаМа, то это было бы справедливо, а раз не в в вашу пользу то не справедливо. Интересная трактовка понятия о СПРАВЕДЛИВОСТИ.
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Почему в таком случае вначале сезона судьи свистели за СпаМ? Что изменилось с тех пор? Тот же Москалёв, которого даже отстраняли от судейства! Если включить логику, то логичнее, реального конкурента, задушить вначале сезона, а не в конце, когда он не представляет опасности. Про эпизод в иге Локо вы сами говорите, что это было давно, а в футбольные правила изменения вносят ежегодно. У вас получается, что если бы судьи спорные моменты свистели в пользу СпаМа, то это было бы справедливо, а раз не в в вашу пользу то не справедливо. Интересная трактовка понятия о СПРАВЕДЛИВОСТИ.
В принципе, спартак сейчас играет от обороны в скучный футбол на контр атаках и болельщикам это нравится.
Поэтому Евсеев со своей философией им подойдёт.
В принципе, спартак сейчас играет от обороны в скучный футбол на контр атаках и болельщикам это нравится.
Поэтому Евсеев со своей философией им подойдёт.
Приглашение специалистов должно быть только на основе морально-деловых качеств, а не по признакам родства, личной преданности или посиделок на соседних горшках в детском саду... Иначе, будет как сейчас наверху...
Приглашение специалистов должно быть только на основе морально-деловых качеств, а не по признакам родства, личной преданности или посиделок на соседних горшках в детском саду... Иначе, будет как сейчас наверху...
Бомжи в этом году, два раза от спартачей отскочили.
Если бы не судьи и красные карточки гладиаторам, быть беде.... !
Бомжи в этом году, два раза от спартачей отскочили.
Если бы не судьи и красные карточки гладиаторам, быть беде.... !
Да и зачем это Газизову. Он хочет оставить Уфу без гендиректора и главного тренера? Что-то не похоже на хорошие манеры.
Да и зачем это Газизову. Он хочет оставить Уфу без гендиректора и главного тренера? Что-то не похоже на хорошие манеры.