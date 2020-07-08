Газизов хочет, чтобы Евсеев возглавил «Спартак»

1594156560

08 июля 2020, 00:16

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов может занять аналогичную должность в «Спартаке».

Как сообщается, если Газизов придёт в московский клуб, то одним из его условий будет приглашение наставника «Уфы» на пост главного тренера «красно-белых».

Однако владелец «Спартака» Леонид Федун скептически относится к возможному назначению 44-летнего специалиста. Он хочет, чтобы у руля московского клуба остался .