Ганчаренко: «Лёгким бы я матч против „Оренбурга“ не назвал»

Главный тренер ЦСКА поделился впечатлениями после победы над «Оренбургом» (4:0) в матче 27-го тура РПЛ .

Сказались проблемы, которые есть у «Оренбурга». Сказалась жара. Но легким бы я этот матч не назвал. Опасные подходы к нашим воротам были. При счете 2:0 мы начинаем играть лучше, так как становимся более раскрепощенными.

Не показалось ли, что «Оренбург» уже после первого мяча смирился с поражением? Нет. Возможно, после второго гола.