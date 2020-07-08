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Ганчаренко: «Лёгким бы я матч против „Оренбурга“ не назвал»

08 июля 2020, 20:24
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург0 : 4Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко поделился впечатлениями после победы над «Оренбургом» (4:0) в матче 27-го тура РПЛ.

Сказались проблемы, которые есть у «Оренбурга». Сказалась жара. Но легким бы я этот матч не назвал. Опасные подходы к нашим воротам были. При счете 2:0 мы начинаем играть лучше, так как становимся более раскрепощенными.

Не показалось ли, что «Оренбург» уже после первого мяча смирился с поражением? Нет. Возможно, после второго гола.

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Все комментарии
cska1948
cska1948
08 июля в 22:53
В РПЛ уже давно никто без борьбы очки не отдаёт!
oFANATo
oFANATo
08 июля в 21:35
Матч был нелегким.
Жара дала о себе знать.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
08 июля в 21:29
Самые трудные матчи впереди, Удачи ЦСКА.
beefs
beefs
08 июля в 20:38
не набивай цену...
VAN ARM
VAN ARM
08 июля в 20:37
игоря с очередным сухарём )))) а остальное планово))
Союзник противников
Союзник противников
08 июля в 20:37
Один тайм.Дальше одни доигрывали,другие доживали до свистка.
Павел Амурский
Павел Амурский
08 июля в 20:33
А каким бы его назвал?
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