Представитель Федуна: «Тедеско точно начнёт следующий сезон в „Спартаке“»

Представитель владельца «Спартака» Леонида Федуна рассказал о будущем главного тренера московской команды Доменико Тедеско.
Тедеско точно начнёт следующий сезон в «Спартаке».
Напомним, что сегодня Томас Цорн был уволен с поста генерального директора клуба.
Хотя, поговаривают, Тедеско и сам хочет уйти.
Приглашал его Цорн, а сейчас тренер остался без поддержки.
Так что либо сразу сожрут, либо оставят на начало следующего сезона ИМХО
Хотя, поговаривают, Тедеско и сам хочет уйти.
Приглашал его Цорн, а сейчас тренер остался без поддержки.
Так что либо сразу сожрут, либо оставят на начало следующего сезона ИМХО
Теперь одни разговоры про Цорна и судьбе Тедеско.))))))
Теперь одни разговоры про Цорна и судьбе Тедеско.))))))
хотя ... всякое бывает
хотя ... всякое бывает
1. Не попадание в ЛЕ.
2. Попадание через 6-е место и непрохождение квалификации.
3. Не выход из группы ЛЕ.
1. Не попадание в ЛЕ.
2. Попадание через 6-е место и непрохождение квалификации.
3. Не выход из группы ЛЕ.