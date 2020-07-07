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Представитель Федуна: «Тедеско точно начнёт следующий сезон в „Спартаке“»

07 июля 2020, 20:43

Представитель владельца «Спартака» Леонида Федуна рассказал о будущем главного тренера московской команды Доменико Тедеско.

Тедеско точно начнёт следующий сезон в «Спартаке».

Напомним, что сегодня Томас Цорн был уволен с поста генерального директора клуба.

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starche
starche
08 июля в 22:45
Задача - ФНЛ!
cska1948
cska1948 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
07 июля в 23:14
Раз "точно", значит выгонят!
Leha-ha50
Leha-ha50
07 июля в 23:00
Точно!!!..............но не совсем.......
Delight
Delight
07 июля в 22:14
Вернуть Карреру и Промеса. И будет результат.
makkie
makkie
07 июля в 22:03
Значит точно уволят... фокусы Федуна известны до мелочей :)

Хотя, поговаривают, Тедеско и сам хочет уйти.
Приглашал его Цорн, а сейчас тренер остался без поддержки.
Так что либо сразу сожрут, либо оставят на начало следующего сезона ИМХО
cska vperiod
cska vperiod
07 июля в 22:03
Это врядли.
КАМЮ
КАМЮ
07 июля в 21:57
В чём я уважаю Федуна - тренера по традиции меняют осенью, в октябре-ноябре. Тедеска уже может заказывать билеты
oFANATo
oFANATo
07 июля в 21:27, ред.
О юбилейно-кабинетном чемпионстве зенита говорили ровно до увольнения Цорна.

Теперь одни разговоры про Цорна и судьбе Тедеско.))))))
andrefino13
andrefino13 ответ МапС (раскрыть)
07 июля в 21:26
Два варианта :В РПЛ или в ФНЛ... Начните уже быть реалистами.
112910415
112910415
07 июля в 21:08
ладно, успокоил
хотя ... всякое бывает
МапС
МапС
07 июля в 21:05
Три варианта досвидоса:
1. Не попадание в ЛЕ.
2. Попадание через 6-е место и непрохождение квалификации.
3. Не выход из группы ЛЕ.
Snake Plissken
Snake Plissken
07 июля в 21:05
Прощай, Крера )))
Yurza
Yurza
07 июля в 21:01
Нельзя убирать Тедеско до вылета в пердив.
DEIVID
DEIVID
07 июля в 20:50
Это будет пытка. Уже тошно смотреть на 5 защитников в матчах против Уфы и Тамбова. Да ладно бы команды не пропускала бы при такой схеме, так ведь нет пропускает пачками, а в атаке вообще беда. Что Уфа, что Тамбов спокойно раскатывали мяч на своей половине поля, а где, с..., прессинг, почему просто отходим назад и спокойно даём мяч катать. И что-то мне подсказывает, что Тедеско не собирается менять ни схему, ни стратегию.
ЮЗИК
ЮЗИК
07 июля в 20:43
Так уверенно не стоит говорить
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