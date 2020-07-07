Представитель Федуна: «Тедеско точно начнёт следующий сезон в „Спартаке“»

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07 июля 2020, 20:43

Представитель владельца «Спартака» Леонида Федуна рассказал о будущем главного тренера московской команды .

Тедеско точно начнёт следующий сезон в «Спартаке».

Напомним, что сегодня Томас Цорн был уволен с поста генерального директора клуба.