ГлавнаяНовости

Семак: «В этом сезоне „Зенит“ был наголову сильнее соперников»

08 июля 2020, 20:41
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 1Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после победы над «Сочи» во время награждения команды золотыми медалями за чемпионство в сезоне-2019/20 РПЛ обратился к болельщикам:

Я думаю, это самый сложный год. Тяжелое, непростое, но абсолютно заслуженное чемпионство. Я поздравляю наших ребят — они заслужили ваши овации, аплодисменты и золотые медали. В этом сезоне они были наголову сильнее соперников. Низкий поклон и спасибо нашей команде. И спасибо вам за поддержку. С победой! «Зенит» — чемпион!

Все новости
Юран: «Скоро вернусь к работе. Звонили из Португалии, Австрии, Германии»
Вчера, 18:43 Комментарии24
СлухиЮрану могли заплатить 14,5 млн рублей за увольнение из «Химок»
Вчера, 10:32 Комментарии22
Осинькин — об игре «Крыльев Советов»: «Нам надо лучше друг друга понять»
03 августа Комментарии12
Гунько: «Победа над „Динамо“ принадлежит футболистам „Химок“, а не мне»
02 августа Комментарии13
Черчесов посетил контрольный матч между «Химками» и «Динамо»
02 августа ФотоКомментарии9
СлухиЭкс-тренер «Урала» Парфёнов может возглавить «Астану»
01 августа Комментарии8
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Legend 6
Legend 6 ответ Evilhuman (раскрыть)
08 июля в 21:34
А в Лиге Чемпионов опозорились.
Стабильность признак мастерства
Evilhuman
Evilhuman
08 июля в 21:24
Безоговорочно, вынесли всех, даже рядом никто не стоял, Зенит-Чемпион
Brigar
Brigar
08 июля в 20:53
Тут даже тарасовские убиделись.
nubom
nubom
08 июля в 20:52, ред.
Я восхищен, как в этой "золотой клетке" Богданыч выращивает человеческие отношения между миллионерами!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
08 июля в 20:46
Кто бы спорил?
drug01
drug01
08 июля в 20:45
Это верно так было
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100