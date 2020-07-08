Семак: «В этом сезоне „Зенит“ был наголову сильнее соперников»

Главный тренер «Зенита» после победы над «Сочи» во время награждения команды золотыми медалями за чемпионство в сезоне-2019/20 РПЛ обратился к болельщикам:

Я думаю, это самый сложный год. Тяжелое, непростое, но абсолютно заслуженное чемпионство. Я поздравляю наших ребят — они заслужили ваши овации, аплодисменты и золотые медали. В этом сезоне они были наголову сильнее соперников. Низкий поклон и спасибо нашей команде. И спасибо вам за поддержку. С победой! «Зенит» — чемпион!