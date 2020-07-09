Хусаинов: «Лапочкин должен был ставить пенальти в ворота „Локомотива“»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов оценил работу Сергея Лапочкина в матче 27-го тура РПЛ «Спартак» — «Локомотив» (1:1).
О назначенном пенальти в ворота «Спартака»
Абсолютно верное решение! Удар по ногам, только непонятно зачем Умяров так играл в пределах штрафной площади. До этого шла обоюдная борьба, плечом в плечо, никто не хотел уступать, оба бегут, но Миранчук пытается сохранить мяч, продолжив атаку или заработав угловой, а Умяров откровенно фолит... Ну если решил сбивать — сбивай до штрафной, а то, получается, совершаешь преступление против своей команды. Опытный игрок так никогда бы не сыграл.
О поведении и удалении Тедеско
Всё описано в дисциплинарном кодексе. Поведение Тедеско не вписывается ни в какие рамки. Даже если ты уверен в своей правоте, то такие эмоции всё равно не помогут, всё свершилось, ты не повлияешь никак на решение судьи, даже если он неправ. Нужно быть сдержаннее. Мы слышали и ранее об эмоциональности Тедеско, он регулярно получал карточки, и в данном случае Лапочкину не оставалось ничего другого, кроме как попросить его покинуть бровку.
О падении Айртона в штрафной после единоборства с Коченковым
Голкипер сыграл очень чётко, руками перехватив мяч, а Айртон сакцентировал падение, но это не фол, упал и упал. Это в духе и традиции южных и колоритных игроков, которые своим поведением добавляют эмоций и проверяют судью, как говорится, «на вшивость». А когда не проходит, говорят: «Ну, не прошло и не прошло, извините».
О падении Рассказова в штрафной «Локомотива» после контакта с Чорлукой
Это фол со стороны защитника, следовательно, нужно было назначать пенальти. Хорват ловил оппонента, хотя нужно ловить мяч, а не соперника. Почему не был назначен 11-метровый при VAR? Самое лёгкое объяснение — недостаток опыта у Лапочкина. А всё остальное — это уже околофутбольное...
Лапочкино-Спартаковский тандем исправно....годами...приносил очки...
Поверь не только ты...всё...в шоке...
Новость про то что Спартак не выиграл при Лапочкине - ошарашила весь футбольный мир...
Вчера...вечер...разговор двух букмекеров:
-Видел ?
-Видел.
-Я разорён.
-Я тоже.
Конечно все хотят скорейшего восстановления...дружбы Лапочкина и Федуна...
Болельщики соперников в первую очередь....ибо пока у вас есть надежда на "своих" абритров - вы не будете улучшать игру....
А так все счастливы...и при своих...
Вас устраивает что всё...можно валить на судей....
А болельщиков соперников,что команда со вторым бюджетом на 8-м месте...))
Лапочкино-Спартаковский тандем исправно....годами...приносил очки...
Поверь не только ты...всё...в шоке...
Новость про то что Спартак не выиграл при Лапочкине - ошарашила весь футбольный мир...
Вчера...вечер...разговор двух букмекеров:
-Видел ?
-Видел.
-Я разорён.
-Я тоже.
Конечно все хотят скорейшего восстановления...дружбы Лапочкина и Федуна...
Болельщики соперников в первую очередь....ибо пока у вас есть надежда на "своих" абритров - вы не будете улучшать игру....
А так все счастливы...и при своих...
Вас устраивает что всё...можно валить на судей....
А болельщиков соперников,что команда со вторым бюджетом на 8-м месте...))
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1191413/husainov-sergey-lapochkin-sergey
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Не знаю,что автор имел ввиду,может и специально так написал))),но слово "колоритный " пишется через "О",от слова "кОлор"
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1191413/husainov-sergey-lapochkin-sergey
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Не знаю,что автор имел ввиду,может и специально так написал))),но слово "колоритный " пишется через "О",от слова "кОлор"
Ты меня с кем то путаешь...
Ты меня с кем то путаешь...
Как может "ошибаться" или "не ошибаться" арбитр который не судит Зенит ???
Как может "ошибаться" или "не ошибаться" арбитр который не судит Зенит ???
Сколько ж можно ??
Последние "долги" Федуну Лапочкины-Москалёвы уже отдали в этом сезоне...с Сочи и Крыльями....
Пока Федун не заключит с ними новые контракты,команда навряд ли будет набирать очки...
Сколько ж можно ??
Последние "долги" Федуну Лапочкины-Москалёвы уже отдали в этом сезоне...с Сочи и Крыльями....
Пока Федун не заключит с ними новые контракты,команда навряд ли будет набирать очки...