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Хусаинов: «Лапочкин должен был ставить пенальти в ворота „Локомотива“»

09 июля 2020, 04:30
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов оценил работу Сергея Лапочкина в матче 27-го тура РПЛ «Спартак» — «Локомотив» (1:1).

О назначенном пенальти в ворота «Спартака»

Абсолютно верное решение! Удар по ногам, только непонятно зачем Умяров так играл в пределах штрафной площади. До этого шла обоюдная борьба, плечом в плечо, никто не хотел уступать, оба бегут, но Миранчук пытается сохранить мяч, продолжив атаку или заработав угловой, а Умяров откровенно фолит... Ну если решил сбивать — сбивай до штрафной, а то, получается, совершаешь преступление против своей команды. Опытный игрок так никогда бы не сыграл.

О поведении и удалении Тедеско

Всё описано в дисциплинарном кодексе. Поведение Тедеско не вписывается ни в какие рамки. Даже если ты уверен в своей правоте, то такие эмоции всё равно не помогут, всё свершилось, ты не повлияешь никак на решение судьи, даже если он неправ. Нужно быть сдержаннее. Мы слышали и ранее об эмоциональности Тедеско, он регулярно получал карточки, и в данном случае Лапочкину не оставалось ничего другого, кроме как попросить его покинуть бровку.

О падении Айртона в штрафной после единоборства с Коченковым

Голкипер сыграл очень чётко, руками перехватив мяч, а Айртон сакцентировал падение, но это не фол, упал и упал. Это в духе и традиции южных и колоритных игроков, которые своим поведением добавляют эмоций и проверяют судью, как говорится, «на вшивость». А когда не проходит, говорят: «Ну, не прошло и не прошло, извините».

О падении Рассказова в штрафной «Локомотива» после контакта с Чорлукой

Это фол со стороны защитника, следовательно, нужно было назначать пенальти. Хорват ловил оппонента, хотя нужно ловить мяч, а не соперника. Почему не был назначен 11-метровый при VAR? Самое лёгкое объяснение — недостаток опыта у Лапочкина. А всё остальное — это уже околофутбольное...

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Все комментарии
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
10 июля в 09:54
На данный момент весь судейский корпус пляшет под миллером. Не важно, чьи они раньше были.... сейчас все зенитовские. И как решат... Там.... так и будет на российских футбольных полях. К сожалению.
Ruslan7797
Ruslan7797 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
10 июля в 08:41
    Сп62
    Сп62 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    09 июля в 18:33
    А ты футбол хоть смотришь? Или только на ветке сидишь?
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ ziborock (комментарий удален) (раскрыть)
    09 июля в 13:15, ред.
    Важно не откуда судья родом....а в чью сторону свистит....))
    Лапочкино-Спартаковский тандем исправно....годами...приносил очки...

    Поверь не только ты...всё...в шоке...
    Новость про то что Спартак не выиграл при Лапочкине - ошарашила весь футбольный мир...
    Вчера...вечер...разговор двух букмекеров:
    -Видел ?
    -Видел.
    -Я разорён.
    -Я тоже.

    Конечно все хотят скорейшего восстановления...дружбы Лапочкина и Федуна...
    Болельщики соперников в первую очередь....ибо пока у вас есть надежда на "своих" абритров - вы не будете улучшать игру....

    А так все счастливы...и при своих...
    Вас устраивает что всё...можно валить на судей....
    А болельщиков соперников,что команда со вторым бюджетом на 8-м месте...))
    lotsman
    lotsman ответ Андрей Рудаков (раскрыть)
    09 июля в 12:54
    А может он имел ввиду не игроков, с ярко выраженными способностями, а игроков, напичканных калориями.))
    Александр Светличный 1
    Александр Светличный 1
    09 июля в 12:49
    Не судейство. А лохотрон , а вар бюро добрых услуг !
    Aris
    Aris
    09 июля в 11:23
    Лапочкин ! Этим все сказано!
    stavr74
    stavr74 ответ makkie (раскрыть)
    09 июля в 11:07
    зато карасёв не побоялся сказать москалёву про Зобнина
    морозз
    морозз
    09 июля в 10:17
    Рефери - бомж, на этом можно ставить точку!
    Союзник противников
    Союзник противников
    09 июля в 09:57
    В целом спартач не поддержал "Спартак". А Лапочкин приобретёт опыт лет через двадцать-это дело наживное,хоть и долгое.Если к тому времени всё не будут судить электронно,из офиса РФС в башне ГАзпрома, в столице Ленинградской области городе Санкт-Петрограде.
    FruttyPups
    FruttyPups ответ Андрей Рудаков (раскрыть)
    09 июля в 09:33
    Исправили.
    Андрей Рудаков
    Андрей Рудаков
    09 июля в 09:28
    Это в духе и традиции южных и калоритных игроков,
    Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1191413/husainov-sergey-lapochkin-sergey
    _____________________________________________________________________
    Не знаю,что автор имел ввиду,может и специально так написал))),но слово "колоритный " пишется через "О",от слова "кОлор"
    П.Пар
    П.Пар
    09 июля в 09:27
    Я не собираюсь оправдывать игру Спартака. Она пока далека от идеала. Но судейство Москалёва и Лапочкина это позор! Непонятно, как эти "арбитры" могут быть арбитрами УЕФА с таким безобразным судейством.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ ziborock (комментарий удален) (раскрыть)
    09 июля в 08:55
    Никогда не высказывался (по ряду причин) по судейству Безбородова......
    Ты меня с кем то путаешь...
    ДСА
    ДСА
    09 июля в 08:41
    Лапочкин теперь по жизни должен Спартаку.
    Байкал-38
    Байкал-38
    09 июля в 08:38
    Опять заговор против Спартака. Команда в глубокой истерии!
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ ziborock (комментарий удален) (раскрыть)
    09 июля в 08:37, ред.
    Напомни пожалуйста когда и сколько раз Лапочкин судил матчи с Зенитом в РПЛ (РПФЛ)......

    Как может "ошибаться" или "не ошибаться" арбитр который не судит Зенит ???
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    09 июля в 08:27, ред.
    Лапочкин не считает себя должником....
    Сколько ж можно ??
    Последние "долги" Федуну Лапочкины-Москалёвы уже отдали в этом сезоне...с Сочи и Крыльями....
    Пока Федун не заключит с ними новые контракты,команда навряд ли будет набирать очки...
    Tangkuban
    Tangkuban
    09 июля в 07:46
    Опять заговор против спартака.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    09 июля в 07:37
    Все так,только миранчук футболку порвал Умярову
    makkie
    makkie
    09 июля в 07:24
    Тоже думаю, что Рассказова блокировали и за это можно ставить пенальти. Лапочкин побоялся, а сидевшие на VAR ему не подсказали.
    Михаил Славнов
    Михаил Славнов
    09 июля в 07:01
    Не лучший судья прошлых времен опять занимается демагогией.
    mihaluch
    mihaluch
    09 июля в 06:49
    В кои века Лапочкин не подсуживал Спартаку...
    Эльмот
    Эльмот
    09 июля в 06:47
    Лапочкину забыли заплптить.
    Svartalfheim
    Svartalfheim
    09 июля в 06:38
    Хусаинова опять накормили в тарасовке.
    чемпионство с душком
    чемпионство с душком
    09 июля в 06:19
    Ни когда такого не было и вот опять.
    VAN ARM
    VAN ARM
    09 июля в 06:08
    это всё теперь лишь заигранный момент)))))))))))))))))
    112910415
    112910415
    09 июля в 05:23
    Лапочкин очень своеобразно судил
    cska vperiod
    cska vperiod
    09 июля в 05:19
    Проспартаковский хусаин иначе не скажет особенно если заплатили.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    09 июля в 04:37
    Мнения расходятся. Три в поле , три на ВАРе считают иначе - это что касается последнего эпизода.
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