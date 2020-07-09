Хусаинов: «Лапочкин должен был ставить пенальти в ворота „Локомотива“»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов оценил работу Сергея Лапочкина в матче 27-го тура РПЛ «Спартак» — «Локомотив» (1:1).

О назначенном пенальти в ворота «Спартака»

Абсолютно верное решение! Удар по ногам, только непонятно зачем Умяров так играл в пределах штрафной площади. До этого шла обоюдная борьба, плечом в плечо, никто не хотел уступать, оба бегут, но Миранчук пытается сохранить мяч, продолжив атаку или заработав угловой, а Умяров откровенно фолит... Ну если решил сбивать — сбивай до штрафной, а то, получается, совершаешь преступление против своей команды. Опытный игрок так никогда бы не сыграл.

О поведении и удалении Тедеско

Всё описано в дисциплинарном кодексе. Поведение Тедеско не вписывается ни в какие рамки. Даже если ты уверен в своей правоте, то такие эмоции всё равно не помогут, всё свершилось, ты не повлияешь никак на решение судьи, даже если он неправ. Нужно быть сдержаннее. Мы слышали и ранее об эмоциональности Тедеско, он регулярно получал карточки, и в данном случае Лапочкину не оставалось ничего другого, кроме как попросить его покинуть бровку.

О падении Айртона в штрафной после единоборства с Коченковым

Голкипер сыграл очень чётко, руками перехватив мяч, а Айртон сакцентировал падение, но это не фол, упал и упал. Это в духе и традиции южных и колоритных игроков, которые своим поведением добавляют эмоций и проверяют судью, как говорится, «на вшивость». А когда не проходит, говорят: «Ну, не прошло и не прошло, извините».

О падении Рассказова в штрафной «Локомотива» после контакта с Чорлукой