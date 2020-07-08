Федотов: «Пенальти в ворота „Спартака“ был, Умяров ударил по ногам»

Футбольный арбитр Игорь Федотов прокомментировал назначение пенальти в матче 27-го тура РПЛ «Спартак» — «Локомотив» (1:1, второй тайм) после фола игрока красно-белых Наиля Умярова на хавбеке «Локо» Алексее Миранчуке.
Пенальти был. Умяров опоздал и дал по ногам. Есть вопросы по удалению Тедеско. Не понял, когда дали первую жёлтую карточку. И по трансляции это непонятно. Есть вопросы.
В этом же матче с бровки был удален главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско.
Повторюсь , ничья вполне закономерна.
Повторюсь , ничья вполне закономерна.
Футбола не будет☹️
Если после повторов, все выдаётся чёрное за белое, то откуда ждать справедливости.
Если пеналь дали на ныряле, то почему не дали на Рассказове. Про ситуацию с Айртоном, даже напоминать не хочется. Повтор все показал. А скажут, что судья все верно оценил. 👎
Футбола не будет☹️
Если после повторов, все выдаётся чёрное за белое, то откуда ждать справедливости.
Если пеналь дали на ныряле, то почему не дали на Рассказове. Про ситуацию с Айртоном, даже напоминать не хочется. Повтор все показал. А скажут, что судья все верно оценил. 👎
Кстати, там Чорлука нормально зарядил Ларрссону по ноге, когда тот перед ним выбежал. Свисток молчит.
Кстати, там Чорлука нормально зарядил Ларрссону по ноге, когда тот перед ним выбежал. Свисток молчит.
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Тедеско удалили за знание русского языка!
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Тедеско удалили за знание русского языка!
Лапочкин даже вар смотреть не стал, клоун.
Лапочкин даже вар смотреть не стал, клоун.