Федотов: «Пенальти в ворота „Спартака“ был, Умяров ударил по ногам»

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08 июля 2020, 21:49

Футбольный арбитр Игорь Федотов прокомментировал назначение пенальти в матче 27-го тура РПЛ «Спартак» — «Локомотив» (1:1, второй тайм) после фола игрока красно-белых Наиля Умярова на хавбеке «Локо» Алексее Миранчуке.

Пенальти был. Умяров опоздал и дал по ногам. Есть вопросы по удалению Тедеско. Не понял, когда дали первую жёлтую карточку. И по трансляции это непонятно. Есть вопросы.

В этом же матче с бровки был удален главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско.