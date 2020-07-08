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Федотов: «Пенальти в ворота „Спартака“ был, Умяров ударил по ногам»

08 июля 2020, 21:49
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Футбольный арбитр Игорь Федотов прокомментировал назначение пенальти в матче 27-го тура РПЛ «Спартак» — «Локомотив» (1:1, второй тайм) после фола игрока красно-белых Наиля Умярова на хавбеке «Локо» Алексее Миранчуке.

Пенальти был. Умяров опоздал и дал по ногам. Есть вопросы по удалению Тедеско. Не понял, когда дали первую жёлтую карточку. И по трансляции это непонятно. Есть вопросы.

В этом же матче с бровки был удален главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Евгений Макрушин (комментарий удален) (раскрыть)
09 июля в 01:05
Пересмотри повтор. На Ютубе все есть, как и про то, как Миранчук держал за футболку Рассказова. За такое не дают пенальти. Айртона сбили в штрафной. Он успел убрать мяч влево и был первом на нем. После этого, вратарь Локо сбивает спартаковца. Ты наверно болельщик Локо, поэтому сам видишь то, что хочешь видеть. Я за справедливый футбол.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ Дима Головашич (раскрыть)
09 июля в 00:54
Смех и грех конечно,Вы вообще футбол часто смотрите???Таких эпизодов "миллионы" к каждом матче,вратарь сыграл в МЯЧ первоначально и это не нарушение правил!!!
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Makao (раскрыть)
09 июля в 00:23
В этом матче я болел за Спартак , поскольку я армеец и победа бело-красных была на руку ЦСКА. Но я в корне не согласен , что Спартак был лучше , по мне - эта игра была равная. Ну и не каждый удар в створ опасен, Соболев вон просто почти катнул в створ , а в статистику этот удар попал.
Повторюсь , ничья вполне закономерна.
Makao
Makao ответ Leha-ha50 (раскрыть)
08 июля в 23:59
Слушай, без того, что я болела Спартака, пенальти очень картонный) Миранчук сам шел на контакт, сам начал заваливаться, у Айртона нога поехала в его сторону. Насчет таких пенальти следует хотя бы советоваться - сама однозначность и скорость реакции Лапочкина поразила. Второе: Локо смотрелся слабее - объективно. Единственный удар в створ с той самой пенки, ну это же смешно. Ты почитай, что николич еще там болтает: "нам не хватило дожать"))
Leha-ha50
Leha-ha50
08 июля в 23:44
В целом игра ничейная, которая никого не устроила. Отсюда и такие страсти.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Дима Головашич (раскрыть)
08 июля в 23:43
Оба держались за майки, но я судить не берусь. Очень спорный эпизод и неоднозначный. Пусть спецы разбирают.
LOpp
LOpp ответ Дима Головашич (раскрыть)
08 июля в 23:43
Например куда?
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Евгений Макрушин (комментарий удален) (раскрыть)
08 июля в 22:53, ред.
Я верю своим глазам и знаю, что говорю. Посмотри повтор. Айртон был первый на мяче и голеностопом успел убрать мяч в лево. Вратарь ловит воздух и сбивает спартаковца.. Какое к черту "зомбированные"!).
ЧиП
ЧиП
08 июля в 22:52
Все ребят, тушите свет😏
Футбола не будет☹️
Если после повторов, все выдаётся чёрное за белое, то откуда ждать справедливости.
Если пеналь дали на ныряле, то почему не дали на Рассказове. Про ситуацию с Айртоном, даже напоминать не хочется. Повтор все показал. А скажут, что судья все верно оценил. 👎
pul
pul
08 июля в 22:47
пеналя не было в ворота спартачей, в локо 100% пеналь,судья пижон,я не навижу спартак но честный футбол должен быть в дерби,ну что локо тянут за уши это все знают,сегодя спартачи показали что они достлойны кубков,не клуб который везде тянут за одно место.а вобщем только ЦСКА достойная команда...
Дима Головашич
Дима Головашич ответ Евгений Макрушин (комментарий удален) (раскрыть)
08 июля в 22:46
Дело в том, что мяч-то остался радом с ними, а в игрока он ногами попал и выключил его из эпизода.
Дима Головашич
Дима Головашич ответ LOpp (раскрыть)
08 июля в 22:45
Закинь гифку куда-нибудь, пожалуйста.
Дима Головашич
Дима Головашич ответ LOpp (раскрыть)
08 июля в 22:44
Да ВАРа не было сегодня.
Кстати, там Чорлука нормально зарядил Ларрссону по ноге, когда тот перед ним выбежал. Свисток молчит.
Дима Головашич
Дима Головашич
08 июля в 22:43
А ничего, что Миранчук его держал за майку и начал заваливаться сам? Умяров его отпустил в штрафной, между прочим.
cska1948
cska1948 ответ LOpp (раскрыть)
08 июля в 22:39
Зачем Лапочкину смотреть ВАР, если ВАР согласился с его решением?
cska1948
cska1948
08 июля в 22:37
"...Есть вопросы по удалению Тедеско..."
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Тедеско удалили за знание русского языка!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ LOpp (раскрыть)
08 июля в 22:33
И без медленного повтора было понятно, что и как. По Айртону, Федот молчит, потому-что там чистый пеналь.
Yurza
Yurza
08 июля в 22:30
Чистейший пенальти в ворота середняка.
Бамбихрюк
Бамбихрюк
08 июля в 22:27
Да с игры почти ни кто не забивает, все целятся в руки и тренируют как бы упасть что бы показалось нарушением. В каждом туре, почти в каждом матче пенальти, удаления. Что происходит?
mihaluch
mihaluch
08 июля в 22:23
Лапочкин должен судить в пользу Спартака.
VAN ARM
VAN ARM
08 июля в 22:06
прям болезнь у судейских как не на поле всё видят и понимают))))))))))
Evilhuman
Evilhuman
08 июля в 21:56
У кб свои правила, спорить бессмысленно
LOpp
LOpp
08 июля в 21:53
Жаль не могу сюда гифку загрузить. На медленном повторе отчётливо видно, что удара по ногам не было. Умяров и Миранчук друг друга держали за майки, оба упали. Все.

Лапочкин даже вар смотреть не стал, клоун.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
08 июля в 21:50
Да все нормуль...
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