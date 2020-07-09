«Эспаньол» вылетел из Примеры и сыграет в Сегунде спустя 26 лет

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09 июля 2020, 07:23

«Эспаньол» потерпел поражение от «Барселоны» (0:1) в матче 35-го тура Примеры и потерял шансы на сохранение прописки в элитном дивизионе.

Следующий сезон каталонский клуб проведёт в Сегунде. Впервые с 1994 года.