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«Эспаньол» вылетел из Примеры и сыграет в Сегунде спустя 26 лет

09 июля 2020, 07:23
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона1 : 0Логотип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)ЭспаньолМатч завершен

«Эспаньол» потерпел поражение от «Барселоны» (0:1) в матче 35-го тура Примеры и потерял шансы на сохранение прописки в элитном дивизионе.

Следующий сезон каталонский клуб проведёт в Сегунде. Впервые с 1994 года.

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Все комментарии
Legend 6
Legend 6 ответ VAN ARM (раскрыть)
09 июля в 10:46
    Legend 6
    Legend 6 ответ cska vperiod (раскрыть)
    09 июля в 10:44
    Басков?😂😂😂
    Баски это не Каталония
    Happyboy Barca
    Happyboy Barca ответ DXTK (раскрыть)
    09 июля в 10:31
    представитель каталонии??? это королевский клуб и носит название как Real Club Deportivo Español
    Caniggia
    Caniggia
    09 июля в 09:17
    Остаётся категорически поздравить Эспаньол с этим достижением!
    DXTK
    DXTK
    09 июля в 09:13
    что есть Эспаньол в чемпе, что его не будет, а главными соперниками у Барсы всегда будет Реал или Атлетико, с другой стороны конечно жаль, что теперь меньше стало клубов представлять каталонию в Ла лиге.

    PS наверно немного Почеттино за это переживает, его любимый клуб вылетел.
    explay-
    explay- ответ cska vperiod (раскрыть)
    09 июля в 08:57
    Мы не реал, и своих мадридских помощников в борьбе за титул не спасаем.
    Klaksvikar Itrottarselag
    Klaksvikar Itrottarselag
    09 июля в 08:51
    Больше чем на один сезон в Сегунде попугаи никогда не задерживались.
    Майкл59ru
    Майкл59ru
    09 июля в 08:24
    Не велика потеря.Завтра об этом Эспаньоле никто и не вспомнит. А Барсе надо прибавлять и обгонять Реал.
    VAN ARM
    VAN ARM
    09 июля в 08:17
    вполне закономерный итог сезона)))
    ДСА
    ДСА
    09 июля в 07:36
    И эта команда ЦСКА обыгрывала...
    cska vperiod
    cska vperiod
    09 июля в 07:35
      4891max04
      4891max04
      09 июля в 07:33
      Очень жаль.
      shlomo
      shlomo
      09 июля в 07:24
      Барса игру вымучила
      Foxes
      Foxes
      09 июля в 07:24
      Жаль.
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      09 июля в 07:24
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