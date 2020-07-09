«Эспаньол» вылетел из Примеры и сыграет в Сегунде спустя 26 лет

«Эспаньол» потерпел поражение от «Барселоны» (0:1) в матче 35-го тура Примеры и потерял шансы на сохранение прописки в элитном дивизионе.
Следующий сезон каталонский клуб проведёт в Сегунде. Впервые с 1994 года.
«Эспаньол» потерпел поражение от «Барселоны» (0:1) в матче 35-го тура Примеры и потерял шансы на сохранение прописки в элитном дивизионе.
Следующий сезон каталонский клуб проведёт в Сегунде. Впервые с 1994 года.
Баски это не Каталония
Баски это не Каталония
PS наверно немного Почеттино за это переживает, его любимый клуб вылетел.
PS наверно немного Почеттино за это переживает, его любимый клуб вылетел.