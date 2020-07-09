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Агент Ерёмин: «Газизов контролирует все важные процессы сам»

09 июля 2020, 10:15

Агент Олег Ерёмин, близко общающийся с Шамилем Газизовым, прокомментировал его назначение в «Спартак» на должность генерального директора клуба.

Все важные процессы контролирует сам. Без контроля любой процесс может испортится, поскольку ты делегируешь это людям, а людям свойственно ошибаться. Это отличает его от всех менеджеров. Эффективность его работы распространяется на структуру, где он работает, а не на него лично.

Он умеет принимать сильные решения. Почему Обляков оказался в «Уфе», а не в «Зените», хотя его вели все менеджеры питерцев, все тренеры? Как только Шамиль получил информацию, что Облякова можно получить, он моментально принял все условия и сыграл на опережение, опередив «Зенит». Газизов — быстрый и динамичный, поэтому Обляков сразу подписал с «Уфой», а «Зениту» на раскачку, с учётом всей бюрократической машины, потребовалось бы ещё несколько недель.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
09 июля в 11:38
Были бы деньги на руках, тогда и решение принимать можно быстро
mihaluch
mihaluch
09 июля в 10:53
Газизов быстрый быстрее молнии.
Эльмот
Эльмот
09 июля в 10:52
В спартаке таких контролеров пруд пруди и все воруют.
Lao-Dzi
Lao-Dzi
09 июля в 10:46
Много про Облякова, спасибо Газизову, что он не в Зените.
Legend 6
Legend 6 ответ vm777 (раскрыть)
09 июля в 10:40
Контролер по контролю за контролем контролирующих контролеров.
makkie
makkie
09 июля в 10:39
Агент Ерёмин — о Мирзове: получил от него удар в спину, для меня его просто нет
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Похоже, дни Ризуана в Спартаке сочтены)
Дикий мужчина
Дикий мужчина
09 июля в 10:36
Сразу ясно, что едет за длинным спартаковским рублём. Пару лет прокантуется и ушатают его, как иных. Но денежки будут уже в кармане.гыгы
порт
порт
09 июля в 10:34
В спартаке быстро отучат от этой привычке.
25процентный клоун
25процентный клоун
09 июля в 10:31
Главное чтобы медийный был и голодный до побед
vm777
vm777
09 июля в 10:24
"...контролирует все важные процессы контролирует сам"
Такой сильный контроль, что два раза написали))
cska vperiod
cska vperiod
09 июля в 10:21
Ещё один ломает себе карьеру.
beefs
beefs
09 июля в 10:16
поживем, увидим его оперативность...
STVA 1
STVA 1
09 июля в 10:15
Хороший управляющий он
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