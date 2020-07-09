Агент Ерёмин: «Газизов контролирует все важные процессы сам»

Агент Олег Ерёмин, близко общающийся с Шамилем Газизовым, прокомментировал его назначение в «Спартак» на должность генерального директора клуба.

Все важные процессы контролирует сам. Без контроля любой процесс может испортится, поскольку ты делегируешь это людям, а людям свойственно ошибаться. Это отличает его от всех менеджеров. Эффективность его работы распространяется на структуру, где он работает, а не на него лично.

Он умеет принимать сильные решения. Почему Обляков оказался в «Уфе», а не в «Зените», хотя его вели все менеджеры питерцев, все тренеры? Как только Шамиль получил информацию, что Облякова можно получить, он моментально принял все условия и сыграл на опережение, опередив «Зенит». Газизов — быстрый и динамичный, поэтому Обляков сразу подписал с «Уфой», а «Зениту» на раскачку, с учётом всей бюрократической машины, потребовалось бы ещё несколько недель.