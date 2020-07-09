Евсеев: «„Уфа“ растит не только игроков и тренеров, но и менеджмент»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал назначение Шамиля Газизова на пост генерального директора «Спартака».
Вчера после игры с «Ростовом» Шамиль Газизов зашёл в раздевалку и сказал нам, что получил предложение от «Спартака», думал над ним и решил уйти, для него это вызов. Для ребят, для меня это было неожиданно. Но я прекрасно понимаю, о каком вызове он говорит. Посмотрите, «Уфа» растит не только игроков и тренеров, но и менеджмент.
Я рад за Шамиля Камиловича и рад, что такой человек будет работать в «Спартаке». И прежде всего желаю ему удачи. Потому что его профессиональные качества общеизвестны. Всё, что нужно для успешной работы на этой должности, у него есть.
За 10 лет Газизов сделал в Башкортостане очень качественный клуб. Выстроил структуру, и это даёт свои плоды. И он никогда не ушёл бы из «Уфы», если бы это привело к проблемам у клуба. Ему удачи, а мы продолжаем играть и решать те задачи, которые стоят перед командой.
Вчера после игры с «Ростовом» Шамиль Газизов зашёл в раздевалку и сказал нам, что получил предложение от «Спартака», думал над ним и решил уйти, для него это вызов. Для ребят, для меня это было неожиданно. Но я прекрасно понимаю, о каком вызове он говорит. Посмотрите, «Уфа» растит не только игроков и тренеров, но и менеджмент. Я рад за Шамиля Камиловича и рад, что такой человек будет работать в «Спартаке». И прежде всего желаю ему удачи. Потому что его профессиональные качества общеизвестны. Все, что нужно для успешной работы на этой должности, у него есть. За 10 лет Газизов сделал в Башкортостане очень качественный клуб. Выстроил структуру и это даёт свои плоды. И он никогда не ушёл бы из «Уфы», если бы это привело бы к проблемам у клуба. Ему удачи, а мы продолжаем играть и решать те задачи, которые стоят перел командой. #спорт #футбол #нашалигачемпионов #премьерлига #уфа #фкуфа #евсеев
Что вы хотите, здоровая атмосфера в клубах, умелое руководство. Поэтому успехи, игроки, менеджеры, тренеры востребованы по всему миру.
Что вы хотите, здоровая атмосфера в клубах, умелое руководство. Поэтому успехи, игроки, менеджеры, тренеры востребованы по всему миру.
Болельщики КБ заслуживают по 0,75 гола за игру в исполнении любимой команды, выстроенной игры в обороне в 8 человек в штрафной, редкими контр атаками, середину таблицы и игрокам всегда готовым перейти на ступень выше в более успешные клубы.
Болельщики КБ заслуживают по 0,75 гола за игру в исполнении любимой команды, выстроенной игры в обороне в 8 человек в штрафной, редкими контр атаками, середину таблицы и игрокам всегда готовым перейти на ступень выше в более успешные клубы.