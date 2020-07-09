ГлавнаяНовости

Евсеев: «„Уфа“ растит не только игроков и тренеров, но и менеджмент»

09 июля 2020, 10:35

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал назначение Шамиля Газизова на пост генерального директора «Спартака».

Вчера после игры с «Ростовом» Шамиль Газизов зашёл в раздевалку и сказал нам, что получил предложение от «Спартака», думал над ним и решил уйти, для него это вызов. Для ребят, для меня это было неожиданно. Но я прекрасно понимаю, о каком вызове он говорит. Посмотрите, «Уфа» растит не только игроков и тренеров, но и менеджмент.

Я рад за Шамиля Камиловича и рад, что такой человек будет работать в «Спартаке». И прежде всего желаю ему удачи. Потому что его профессиональные качества общеизвестны. Всё, что нужно для успешной работы на этой должности, у него есть.

За 10 лет Газизов сделал в Башкортостане очень качественный клуб. Выстроил структуру, и это даёт свои плоды. И он никогда не ушёл бы из «Уфы», если бы это привело к проблемам у клуба. Ему удачи, а мы продолжаем играть и решать те задачи, которые стоят перед командой.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вчера после игры с «Ростовом» Шамиль Газизов зашёл в раздевалку и сказал нам, что получил предложение от «Спартака», думал над ним и решил уйти, для него это вызов. Для ребят, для меня это было неожиданно. Но я прекрасно понимаю, о каком вызове он говорит. Посмотрите, «Уфа» растит не только игроков и тренеров, но и менеджмент. Я рад за Шамиля Камиловича и рад, что такой человек будет работать в «Спартаке». И прежде всего желаю ему удачи. Потому что его профессиональные качества общеизвестны. Все, что нужно для успешной работы на этой должности, у него есть. За 10 лет Газизов сделал в Башкортостане очень качественный клуб. Выстроил структуру и это даёт свои плоды. И он никогда не ушёл бы из «Уфы», если бы это привело бы к проблемам у клуба. Ему удачи, а мы продолжаем играть и решать те задачи, которые стоят перел командой. #спорт #футбол #нашалигачемпионов #премьерлига #уфа #фкуфа #евсеев

Публикация от Evseev Vadim (@vadimevseev16)

Все новости
Наумов: «Сомневаюсь, что „Локомотив“ удержится в первой тройке»
Сегодня, 05:31 Комментарии2
Мостовой: «Замах у „Спартака“ хороший. Но это всё на бумаге»
Сегодня, 03:38 Комментарии4
Сёмин – Фарфану: «Не обижайся, им и Хвича не подошёл»
Сегодня, 03:18 Комментарии5
Газизов о переговорах с Кокориным: «Его поведение будет достоянием музеев»
Сегодня, 02:06 Комментарии8
Газизов о влиянии жены Федуна на «Спартак»: «Спросите у Федуна»
Сегодня, 01:19 Комментарии4
Ответные и безответные. Лига Европы вернулась!
Сегодня, 00:20Сергей Иванов в блоге Цифровое измерениеКомментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
09 июля в 15:18
Да Уфа и Зенит успешно поставляют игроков и своих воспитаников по России и всему миру. Менеджеры зенита в руководстве (Дюков). Да и в чемпионате эти клубы успешны, каждый на своём уровне.
Что вы хотите, здоровая атмосфера в клубах, умелое руководство. Поэтому успехи, игроки, менеджеры, тренеры востребованы по всему миру.
nikoladolgov
nikoladolgov
09 июля в 15:15
Похоже Лукойл решил прикупить Башнефть.
чемпионство с душком
чемпионство с душком
09 июля в 15:13
молодцы, все бы так работали
autochthon
autochthon
09 июля в 13:55
Посмотрим что за менеджер...Сколько у Федуна таких было и все на выход.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
09 июля в 12:42
Видно человек потрудился в Уфе теперь и Москву покорять надо. Удачи в Спартаке.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
09 июля в 12:41
Едва ли это система. Просто талантливый человек оказался в нужном месте в нужное время. Скорее всего с уходом Газизова уфимское чудо быстро выдохнется.
шацк
шацк
09 июля в 12:24
Удивительно, как Фомина еще газпром не забрал...
kotmyshka
kotmyshka
09 июля в 12:19
Неплохо
PATRIOT1965
PATRIOT1965
09 июля в 12:06
Построят они в Спартаке английский автобус.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
09 июля в 12:05, ред.
Фигня все это и при том полная,во многих клубах.такое происходит и при этом евсеевский автобус не стаят двухэтажный.
Ravshan878
Ravshan878 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
09 июля в 11:53
Пардон чуть добавлю. В центральной части поля. Ребята создаёт прессинг и боритесь до конца. Уфу повезло с трансфером. Остон Урунов технарь и хорошо видеть поле. Извиняюсь за вмешательство.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
09 июля в 11:37
Очень похоже на тактику зенита в матчах против нас
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
09 июля в 11:32
Скоро Евсеев придёт тренировать спартак.
Болельщики КБ заслуживают по 0,75 гола за игру в исполнении любимой команды, выстроенной игры в обороне в 8 человек в штрафной, редкими контр атаками, середину таблицы и игрокам всегда готовым перейти на ступень выше в более успешные клубы.
Павел Амурский
Павел Амурский
09 июля в 11:19
Неужели так повлияла победа над слабым клубом или бросил пить?
beefs
beefs
09 июля в 11:18
так как вел он в прошлой игре так ему не футбольной командой руководить, а ....
STVA 1
STVA 1
09 июля в 11:18
Скоро Вадика вместо румына позовут)))
нечитайло
нечитайло
09 июля в 11:15
    Dirty_Harry
    Dirty_Harry
    09 июля в 10:56
    Ну в таком случае основной состав "Уфы" отправить в Москву, а Спартак в Уфу отправить учиться в футбол играть
    Армейская душа
    Армейская душа
    09 июля в 10:55
    Будущему тренеру спартака виднее конечно
    Ravshan878
    Ravshan878 ответ Аксинья (раскрыть)
    09 июля в 10:52
    Безусловно.))) Moscow.
    Bikzon
    Bikzon
    09 июля в 10:48
    Про себя что ли намекнул?
    Дикий мужчина
    Дикий мужчина
    09 июля в 10:41
    Гыгы, лихо хайпанул Вадик. Но по сути так и есть.
    Аксинья
    Аксинья
    09 июля в 10:40
    Вслед за Газизовым по проторенной дорожке потопают в "Спартак" Евсеев и К" ))
    Kverkfjoll
    Kverkfjoll
    09 июля в 10:38
    Обляковых, в основном, и растит.
    VAN ARM
    VAN ARM
    09 июля в 10:38
    Теплица кадров )]))
    For56tas
    For56tas
    09 июля в 10:37
    С чего такие выводы?
    drug01
    drug01
    09 июля в 10:37
    Евсееву пора доверить Спартак с его.... Командой!
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100