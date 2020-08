Вратарь «Ливерпуля» подписал первый профессиональный контракт с клубом.

Детали и сроки соглашения не сообщаются.

В декабре Уинтерботтом был на скамейке запасных «Ливерпуля», когда команда проиграла «Астон Вилле» в четвертьфинале Кубка Лиги.

Ben Winterbottom has signed his first professional contract with the Reds 🙌🔴

LFC