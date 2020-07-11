Кирьяков: «ЦСКА вышел на новый уровень и может обойти „Локомотив“»

Экс-нападающий сборной России оценил шансы ЦСКА на то, чтобы обойти «Локомотив» в таблице чемпионата России.

После перерыва на пандемию не знаешь, чего ждать от того или иного клуба. Мы видим ЦСКА , про который все говорили, что команда развалилась. Но победа в дерби над «Спартаком» перевернула ситуацию. И теперь армейцы выигрывают матч за матчем.

Могут ли они подвинуть «Локомотив»? Сейчас всё возможно. ЦСКА – это пример того, что можно выйти из непростого положения, когда кажется, что всё кончено. Получили четыре мяча от «Зенита», кое-как отбились от «Динамо» , а потом обыграли «Спартак» и разгромили «Ахмат» с запасом. И команда вышла на новый уровень. Так что она может обойти «Локомотив».