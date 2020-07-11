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Кирьяков: «ЦСКА вышел на новый уровень и может обойти „Локомотив“»

11 июля 2020, 01:32

Экс-нападающий сборной России Сергей Кирьяков оценил шансы ЦСКА на то, чтобы обойти «Локомотив» в таблице чемпионата России.

После перерыва на пандемию не знаешь, чего ждать от того или иного клуба. Мы видим ЦСКА, про который все говорили, что команда развалилась. Но победа в дерби над «Спартаком» перевернула ситуацию. И теперь армейцы выигрывают матч за матчем.

Могут ли они подвинуть «Локомотив»? Сейчас всё возможно. ЦСКА – это пример того, что можно выйти из непростого положения, когда кажется, что всё кончено. Получили четыре мяча от «Зенита», кое-как отбились от «Динамо» , а потом обыграли «Спартак» и разгромили «Ахмат» с запасом. И команда вышла на новый уровень. Так что она может обойти «Локомотив».

Сейчас мы видим, что всё непредсказуемо: то одни прибавят, то другие. От любой команды можно ждать как положительных, так и отрицательных эмоций. Ничего не понятно, кроме того что «Зенит» — чемпион. А так всё возможно. Даже «Оренбург» ещё может спастись от вылета. Но очевидно, что после перерыва на пандемию предсказать что-то в РПЛ невозможно.

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Все комментарии
Багров-брат
Багров-брат ответ ABir (раскрыть)
11 июля в 13:54
Опять заговор против Спартака?
mensk
mensk
11 июля в 09:05
А ведь ЦСКА хотел и Зенит достать.
SHMEL
SHMEL
11 июля в 08:34
Все может быть, и локо скатиться, и ЦСКА подняться. Говорить о полном выздоровлении ЦСКА рано, а вот локо заметно сдал.
КЭТиК
КЭТиК
11 июля в 06:51
Локомотиву хватит запаса.
VAN ARM
VAN ARM
11 июля в 06:25
не стоит даже так думать )))пара-тройка побед это маловато для того чтобы считать это показателем заслуживающим внимания))) а вот игра с зенитом да и весь чемпионат плюс игры в еврокубках и кубке россии это показатель возможности команды на сегодня. без внятного усиления состава о стабильности можно забыть. ну и васина нельзя на поле пускать))))))))
ABir
ABir
11 июля в 02:51
Многое будет зависеть от матча со Слуцким. Какие у него будут установки от Гинера
cska vperiod
cska vperiod
11 июля в 02:46
Шансы есть и почему воспользоваться тем более у нас с Локо очная встреча.
mihaluch
mihaluch
11 июля в 02:39
У ЦСКА мало шансов но они есть.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
11 июля в 01:43
Похоже рыжий совсем не в курсе дел.
Lao-Dzi
Lao-Dzi
11 июля в 01:42
Очень смешно читать.
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