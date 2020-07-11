Кирьяков: «ЦСКА вышел на новый уровень и может обойти „Локомотив“»

Экс-нападающий сборной России Сергей Кирьяков оценил шансы ЦСКА на то, чтобы обойти «Локомотив» в таблице чемпионата России.
После перерыва на пандемию не знаешь, чего ждать от того или иного клуба. Мы видим ЦСКА, про который все говорили, что команда развалилась. Но победа в дерби над «Спартаком» перевернула ситуацию. И теперь армейцы выигрывают матч за матчем.
Могут ли они подвинуть «Локомотив»? Сейчас всё возможно. ЦСКА – это пример того, что можно выйти из непростого положения, когда кажется, что всё кончено. Получили четыре мяча от «Зенита», кое-как отбились от «Динамо» , а потом обыграли «Спартак» и разгромили «Ахмат» с запасом. И команда вышла на новый уровень. Так что она может обойти «Локомотив».
Сейчас мы видим, что всё непредсказуемо: то одни прибавят, то другие. От любой команды можно ждать как положительных, так и отрицательных эмоций. Ничего не понятно, кроме того что «Зенит» — чемпион. А так всё возможно. Даже «Оренбург» ещё может спастись от вылета. Но очевидно, что после перерыва на пандемию предсказать что-то в РПЛ невозможно.