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Слуцкий: «Перед ЧЕ-2016 сборная России лишилась 3 ключевых игроков»

11 июля 2020, 01:15

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о периоде своей работы в качестве наставника сборной России.

Меня очень удивляли бурные реакции на текущие неудачи. Например, когда мы проиграли сборной Франции. Я был очень удивлён, потому что мы провели неплохой матч и играли против одного из фаворитов. Я привык к тому, что контрольный матч — это подготовка к основным играм. Я был несколько неготов к таким эмоциям и оценкам со стороны прессы, которые последовали.

Сложно говорить о проблемах, которые были тогда. Были игроки, которые добыли путёвку на Евро-2016, а потом вылетела основная тройка футболистов. Дзагоев и Денисов получили травмы, а Рома Широков был уже не в том состоянии, что раньше. Когда теряешь целую группу ключевых игроков, ты вынужден менять футболистов. Это сложно сделать в условиях жёсткого форс-мажора, потому что это всё происходило перед стартом Евро. Кадровые решения были не самые лучшие, я это допускаю. Но те решения я принимал, исходя из той ситуации, которая сложилась на тот момент, и игроков, которые имелись в моём распоряжении. Считаю, что на всё были объективные причины.

Бывший главный тренер ЦСКА также рассказал, что редко общался с президентом московского клуба Евгением Гинером.

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Все комментарии
Caniggia
Caniggia
11 июля в 10:41
Самый позорный матч сборной России за всю историю, случился при при никакущем Слуцком в 2016 на Евро с Уэльсом. Такого стыда, обречённости и позора Россия не испытывала никогда!
Leha-ha50
Leha-ha50
11 июля в 07:09
Черчесову два года понадобилось, чтоб сборная заиграла.
Лене не за что себя винить.
VAN ARM
VAN ARM
11 июля в 06:29
и больше чем сделал ты не смог бы ни кто!!! спасибо лёня!!!
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
11 июля в 04:48
Ситуация реально тупая. Слуцкого тогда вынудили возглавить сборную, он работал без зарплаты, у сборной был кадровый кризис. В итоге Слуцкии остался "козлом отпущения".
mihaluch
mihaluch
11 июля в 01:38
Как это было давно.
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