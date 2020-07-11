Слуцкий: «Перед ЧЕ-2016 сборная России лишилась 3 ключевых игроков»

Главный тренер «Рубина» высказался о периоде своей работы в качестве наставника сборной России.

Меня очень удивляли бурные реакции на текущие неудачи. Например, когда мы проиграли сборной Франции. Я был очень удивлён, потому что мы провели неплохой матч и играли против одного из фаворитов. Я привык к тому, что контрольный матч — это подготовка к основным играм. Я был несколько неготов к таким эмоциям и оценкам со стороны прессы, которые последовали.

Сложно говорить о проблемах, которые были тогда. Были игроки, которые добыли путёвку на Евро-2016, а потом вылетела основная тройка футболистов. Дзагоев и Денисов получили травмы, а Рома Широков был уже не в том состоянии, что раньше. Когда теряешь целую группу ключевых игроков, ты вынужден менять футболистов. Это сложно сделать в условиях жёсткого форс-мажора, потому что это всё происходило перед стартом Евро. Кадровые решения были не самые лучшие, я это допускаю. Но те решения я принимал, исходя из той ситуации, которая сложилась на тот момент, и игроков, которые имелись в моём распоряжении. Считаю, что на всё были объективные причины.