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Д. Комбаров: «Хотелось бы победить в Кубке России»

10 июля 2020, 23:59

Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров рассказал о планах на будущее.

Мои планы? Хотелось бы победить в Кубке России, я еще не побеждал в этом турнире. А так надеюсь поиграть еще как можно дольше, пока будет позволять здоровье и будет мотивация. Постараюсь за оставшийся период в футболе, те 4-5 лет, проявить себя как можно лучше. Планки тут никакой нет, все будет зависеть исключительно от здоровья.

Ранее футболист рассказал, почему решил уйти из «Спартака».

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Все комментарии
Арбалет
Арбалет
11 июля в 13:13
Хотеть не вредно.
nikoladolgov
nikoladolgov
11 июля в 06:59
Почему еще пять лет ?
Ф Пердиве можно и лет 10 побегать.
VAN ARM
VAN ARM
11 июля в 06:53
а почему собственно нет))) дело то за малым просто в каждом матче забивать на один больше чем пропускать)))
Байкал-38
Байкал-38
11 июля в 04:37
Не переживай Дима, твою мечту у тебя никто не отберёт, никогда!
ДАША Д
ДАША Д
11 июля в 04:29
Победить в Кубке и вылететь в ФНЛ.
mihaluch
mihaluch
11 июля в 03:40
Мечтать ни кому не запрещено.
Brigar
Brigar
11 июля в 00:29
Что-то новое, вроде бы уже не в спартаке, а мечтать о пустом продолжает.
25процентный клоун
25процентный клоун
11 июля в 00:21
Дима, здоровья и сил, тебя всегда поддерживал
beefs
beefs
11 июля в 00:07
Хотеть не вредно... Итог
Leha-ha50
Leha-ha50
11 июля в 00:02
Ничего себе размечтался???
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