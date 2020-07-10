Д. Комбаров: «Хотелось бы победить в Кубке России»

Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров рассказал о планах на будущее.
Мои планы? Хотелось бы победить в Кубке России, я еще не побеждал в этом турнире. А так надеюсь поиграть еще как можно дольше, пока будет позволять здоровье и будет мотивация. Постараюсь за оставшийся период в футболе, те 4-5 лет, проявить себя как можно лучше. Планки тут никакой нет, все будет зависеть исключительно от здоровья.
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