Д. Комбаров: «Хотелось бы победить в Кубке России»

Защитник «Крыльев Советов» рассказал о планах на будущее.

Мои планы? Хотелось бы победить в Кубке России, я еще не побеждал в этом турнире. А так надеюсь поиграть еще как можно дольше, пока будет позволять здоровье и будет мотивация. Постараюсь за оставшийся период в футболе, те 4-5 лет, проявить себя как можно лучше. Планки тут никакой нет, все будет зависеть исключительно от здоровья.