Ткаченко: «Проблема „Зенита“ – отсутствие конкуренции в РПЛ»

Известный агент Герман Ткаченко объяснил последние неудачи «Зенита» в еврокубках.

Проблема «Зенита» – это слабая лига. Проблема - отсутствие той конкуренции, которая должна их закалять каждый день. Похожая ситуация у ПСЖ , они гораздо сильнее других команд во Франции.