Ткаченко: «Проблема „Зенита“ – отсутствие конкуренции в РПЛ»

Известный агент Герман Ткаченко объяснил последние неудачи «Зенита» в еврокубках.
Проблема «Зенита» – это слабая лига. Проблема - отсутствие той конкуренции, которая должна их закалять каждый день. Похожая ситуация у ПСЖ, они гораздо сильнее других команд во Франции.
Ретро времена...когда в футбол играли...а не работали...
Раньше еврокубки могли брать и ЦСКА с Зенитом......
Да и в условный Марсель Тапи мог за год накупить Папенов и взять трофей...(фейр-плей отсутствовал)
Теперь же в ЛЧ команды-"миллиардники" и на пушечный выстрел не подпустят никого к кубку...
Реал,Барса,Ювентус,Бавария и резко разбогатевшие английские клубы...всё....других кандидатов нет....
(Если Аталанта выиграет эту ЛЧ - значит я ошибаюсь)))))))
Стяуа...)))
Кто ж теперь даст где то собрать сильную команду ....
Если следят за игроками чуть ли не с пелёнок...из условной Норвегии выдёргивают условных Холандов едва они начинают показывать результат....
Ретро времена...когда в футбол играли...а не работали...
Раньше еврокубки могли брать и ЦСКА с Зенитом......
Да и в условный Марсель Тапи мог за год накупить Папенов и взять трофей...(фейр-плей отсутствовал)
Теперь же в ЛЧ команды-"миллиардники" и на пушечный выстрел не подпустят никого к кубку...
Реал,Барса,Ювентус,Бавария и резко разбогатевшие английские клубы...всё....других кандидатов нет....
(Если Аталанта выиграет эту ЛЧ - значит я ошибаюсь)))))))
Стяуа...)))
Кто ж теперь даст где то собрать сильную команду ....
Если следят за игроками чуть ли не с пелёнок...из условной Норвегии выдёргивают условных Холандов едва они начинают показывать результат....
Как показывает итог двух сезонов - проблем то нет......
Или мистер Ткаченко имеет намёк на проблему в ЛЧ ??
Так Зенит там и в двадцатку не входит по стоимости состава....со своими 200 млн...)))
Как показывает итог двух сезонов - проблем то нет......
Или мистер Ткаченко имеет намёк на проблему в ЛЧ ??
Так Зенит там и в двадцатку не входит по стоимости состава....со своими 200 млн...)))
на свои проценты спонсирует Зенит и налоги еще платит и именно в России..
ваш федун все доходы от добычи народной нефти в России забирает себе все 100% и налоги платит не в России !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
на свои проценты спонсирует Зенит и налоги еще платит и именно в России..
ваш федун все доходы от добычи народной нефти в России забирает себе все 100% и налоги платит не в России !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
В прошлой ЛЧ у Зенита был самый скромный бюджет в группе. И оступились в Европе впервые за полтора десятка лет. Так что требовать постоянных финалов в ЛЧ -явный перебор. Там есть Реалы, ПСЖ, Ювентусы и прочие Баварии с Барселонами.
Бюджет Зенита в сравнении с ними -стоимость 1-2 игроков.
Так что больших успехов в ЛЧ ожидать не приходится. А ЛЕ наши уже брали...
В прошлой ЛЧ у Зенита был самый скромный бюджет в группе. И оступились в Европе впервые за полтора десятка лет. Так что требовать постоянных финалов в ЛЧ -явный перебор. Там есть Реалы, ПСЖ, Ювентусы и прочие Баварии с Барселонами.
Бюджет Зенита в сравнении с ними -стоимость 1-2 игроков.
Так что больших успехов в ЛЧ ожидать не приходится. А ЛЕ наши уже брали...