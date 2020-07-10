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Ткаченко: «Проблема „Зенита“ – отсутствие конкуренции в РПЛ»

10 июля 2020, 22:19

Известный агент Герман Ткаченко объяснил последние неудачи «Зенита» в еврокубках. 

Проблема «Зенита» – это слабая лига. Проблема - отсутствие той конкуренции, которая должна их закалять каждый день. Похожая ситуация у ПСЖ, они гораздо сильнее других команд во Франции.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Свиносеанс (раскрыть)
11 июля в 16:34
А все это твои друганы. По твоей логике все кто заправляется на луккойле кормят Спартак,а все кто готовят пишу кормят зенит,а все кто ездит по длине кормят Локо. А все остальные кормят все остальные клубы. А кто же сам себя кормит?
МапС
МапС
11 июля в 08:51
Пусть зенит валит в другие лиги, где есть конкуренция. Тогда первенство нашей водокачки станет более ровным, справедливым и конкурентоспособным.
nubom
nubom
11 июля в 08:12
Это не проблема Зенита, это проблема России...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Данила Кравцов (раскрыть)
11 июля в 07:34, ред.
Ну ты вспомнил...)))
Ретро времена...когда в футбол играли...а не работали...
Раньше еврокубки могли брать и ЦСКА с Зенитом......
Да и в условный Марсель Тапи мог за год накупить Папенов и взять трофей...(фейр-плей отсутствовал)
Теперь же в ЛЧ команды-"миллиардники" и на пушечный выстрел не подпустят никого к кубку...
Реал,Барса,Ювентус,Бавария и резко разбогатевшие английские клубы...всё....других кандидатов нет....
(Если Аталанта выиграет эту ЛЧ - значит я ошибаюсь)))))))

Стяуа...)))
Кто ж теперь даст где то собрать сильную команду ....
Если следят за игроками чуть ли не с пелёнок...из условной Норвегии выдёргивают условных Холандов едва они начинают показывать результат....
andre_can
andre_can
11 июля в 07:08
так никто же не мешает другим командам соответствовать :) или опять ГАЗПРОМ виноват - типо запрещает ;)
VAN ARM
VAN ARM ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
11 июля в 06:18
думаю что в глобальном масштабе власти плевать на футбол как на вид спорта)) скорее это как повод похвалится своими борзыми щенками))
Данила Кравцов
Данила Кравцов ответ Jeck Denielse (раскрыть)
11 июля в 01:56
стяуа , псв , дортмунд , порту , црвена звезда.......вообще не котировались , но брали и выигрывали кубок
Данила Кравцов
Данила Кравцов
11 июля в 01:54
сначала целенаправленно убивают все клубы , а потом жалуются на отсутствие конкуренции.....л - логика
LOpp
LOpp ответ Хозяин фунтиков (раскрыть)
11 июля в 01:47
У Федуна осталось 2% акций Лукойла, все отобрали.
Заполярный
Заполярный
11 июля в 01:07
Трудно с дюковым и вилковыми конкурировать
Хозяин фунтиков
Хозяин фунтиков ответ LOpp (раскрыть)
11 июля в 00:51
откажитесь от народной нефти !!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
11 июля в 00:50, ред.
Почему проблема то ???
Как показывает итог двух сезонов - проблем то нет......

Или мистер Ткаченко имеет намёк на проблему в ЛЧ ??
Так Зенит там и в двадцатку не входит по стоимости состава....со своими 200 млн...)))
Хозяин фунтиков
Хозяин фунтиков ответ cska1948 (раскрыть)
11 июля в 00:50
так а чего вы продаетесь и продаете всё ?!?
ЮЗИК
ЮЗИК
11 июля в 00:50
Сугубо его личная точка зрения
Хозяин фунтиков
Хозяин фунтиков ответ LOpp (раскрыть)
11 июля в 00:49
Газпром получает менее 50% остальное получает государство ..наше ..Россиия
на свои проценты спонсирует Зенит и налоги еще платит и именно в России..
ваш федун все доходы от добычи народной нефти в России забирает себе все 100% и налоги платит не в России !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Свиносеанс
Свиносеанс ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
11 июля в 00:37, ред.
Не важно кто у кого что сдает, зато все знают, что цска сидит на шее у Почты России.
BDA8181
BDA8181 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
11 июля в 00:37
Господи, уважаемый не нужно тут делать из одного клуба монстра. Вы про свой лучше помните и стыдитесь. А то экскурс в историю можно провести. Как в своё время ЦДКА,ЦДСА ну и ЦСКА не гнушались в наглую из других клубов молодых ребят забирать, Динамо тоже не лучше было. Спам в 90-е выхлёстывал и все были довольны. У всех есть свои чёрные пятна. Это Россия!!! Здесь нет ни чего по спортивному принципу. Одна видимость.
oleg3k
oleg3k
11 июля в 00:10
Так бомжи сами и устранили эту проблему,с помощью судей.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ PITER MAN (раскрыть)
11 июля в 00:08
Это проблема власти, которую мало волнует куда уходят госденьги. При этом, власть неплохо кормится на откатах в этой схеме.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ For56tas (раскрыть)
11 июля в 00:06
Давай просвещу тебя маленько. Почта РФ и Почта Банк арендуют здание, принадлежащее ВЭБ (после перехода акций). Значит деньги Почты РФ - это не подачка, а заработок ВЭБ от сдачи в аренду. Если ты сдаешь квартиру, то полученные тобой деньги это Заработок, а не подачка. Так что ВЭБ зарабатывает деньги. А Зенит получает огромные деньги от Газпрома , именно получает, а не зарабатывает. Поэтому, обходись без выдумок и фантазий.. Наконец, деньги ВЭБа на ЦСКА и деньги Газпрома на Зенит - это, как говорят в Одессе две большие разницы.
oFANATo
oFANATo
10 июля в 23:55
Пока Газпром не отлучат от футбола ничего хорошего для РПЛ не будет.
Зидан 1972
Зидан 1972
10 июля в 23:38, ред.
Проблема Зенита в деньгах ,страна банкротится из за нее, А она из группы из ЛЧ не выходить!
For56tas
For56tas ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
10 июля в 23:30
Ну не доить же государственную почту, совсем стыд потеряли.
Ruslik1982
Ruslik1982
10 июля в 23:23
еще бы, не одно и не два родовых имения построены на поддержке Зенита
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ VAN ARM (раскрыть)
10 июля в 23:18
Смотри глубже. Поскольку Газпром - это госкорпорация, следовательно власть устраивает такое положение дел. И принцип - профессиональный футбол должен жить без бюджетных денег власть не реализует. Почему? Все просто , откаты никто не отменял. Все, сидящие рядом с этой кормушкой ( Зенит) очень сытно кормятся.
25процентный клоун
25процентный клоун
10 июля в 23:15
В отсутствии конкуренции внутри команды
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
10 июля в 23:14
По официальным данным РФС бюджет Зенита около 18, 0 млрд рублей превышает суммарный бюджет Спартака и Локо. Когда пишешь что либо,желательно обходиться без фантазий. А то получается несолидно. Там в отчете РФС еще много любопытного. А конкуренции в лиге нет, т.к. это нравится Газпрому. Для создания конкуренции надо спонсировать все клубы (кроме частных - Спартак, Сочи и Краснодар). Если жен все деньги вваливать в один, как сейчас , то конкуренции не будет никогда. Совершенно очевидно, что если такой же бюджет как в Зените дать Уралу, или Самаре. то они будут разыгрывать первое место между собой. В РПЛ чемпионство Зенита - это не заслуга Семака, или ленинградского футбола - это результат вваливания огромных денег в одну команду. А это очень плохо.
PITER MAN
PITER MAN
10 июля в 23:10
Это не проблема Зенита, это проблема остальных команд
Рожден в СССР
Рожден в СССР
10 июля в 23:10
РПЛ в Еврокубках на своем законном месте
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
10 июля в 23:05
Соглашусь насчёт отсутствия закалки. Но не только в этом дело. Зенит богатенький только в рамках РПЛ (и то тот же Спартак ненамного "беднее"), на евроарене он просто нищеброд.
В прошлой ЛЧ у Зенита был самый скромный бюджет в группе. И оступились в Европе впервые за полтора десятка лет. Так что требовать постоянных финалов в ЛЧ -явный перебор. Там есть Реалы, ПСЖ, Ювентусы и прочие Баварии с Барселонами.
Бюджет Зенита в сравнении с ними -стоимость 1-2 игроков.
Так что больших успехов в ЛЧ ожидать не приходится. А ЛЕ наши уже брали...
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