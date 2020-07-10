Аршавин — о Тедеско: «Все мы делаем какие-то ошибки»

Бывший полузащитник «Зенита» прокомментировал новость о трехматчевой дисквалификации главного тренера «Спартака» .

Главная новость для «Спартака» — дисквалификация не распространяется на кубковый матч с «Зенитом». Думаю, это самая реальная возможность попасть в еврокубки. Для «Спартака» это самый важный матч на этом отрезке.

Все мы люди, все мы делаем какие-то ошибки. Если человек позвонил и извинился, можно было бы скостить и на меньшее число игр. Я вообще не сторонник того, чтобы тренеров удаляли.