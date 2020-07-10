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Аршавин — о Тедеско: «Все мы делаем какие-то ошибки»

10 июля 2020, 23:41

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал новость о трехматчевой дисквалификации главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско

Главная новость для «Спартака» — дисквалификация не распространяется на кубковый матч с «Зенитом». Думаю, это самая реальная возможность попасть в еврокубки. Для «Спартака» это самый важный матч на этом отрезке. 

Все мы люди, все мы делаем какие-то ошибки. Если человек позвонил и извинился, можно было бы скостить и на меньшее число игр. Я вообще не сторонник того, чтобы тренеров удаляли.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
11 июля в 07:33
да и это не важно))) шанс не победить а хотя бы показать достойную игру стремится к 0)))))))
112910415
112910415
11 июля в 06:23
Как-то так
Не верю 90-м
Не верю 90-м
11 июля в 00:31
Главное, из не повторять постоянно.
ЮЗИК
ЮЗИК
10 июля в 23:48
Всё люди, все человеки
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