Дзаньоло определился с будущим клубом

Corriere dello Sport сообщает, что полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло определился со своим будущим.
Хавбек принял решение остаться в Риме, где живет его девушка и семья. Дзаньоло считает, что в «Роме» у него будет больше шансов хорошо проявить себя, чтобы попасть на Евро-2020 в составе сборной Италии.
Напомним, что сейчас Дзаньоло восстанавливается после тяжелой травмы.
Если это правда, то уважаю!!! Может вырастет наследник Тотти и добьется с Ромой больше чем Тотти.
Если это правда, то уважаю!!! Может вырастет наследник Тотти и добьется с Ромой больше чем Тотти.