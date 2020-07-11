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Дзаньоло определился с будущим клубом

11 июля 2020, 09:27

Corriere dello Sport сообщает, что полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло определился со своим будущим. 

Хавбек принял решение остаться в Риме, где живет его девушка и семья. Дзаньоло считает, что в «Роме» у него будет больше шансов хорошо проявить себя, чтобы попасть на Евро-2020 в составе сборной Италии. 

Напомним, что сейчас Дзаньоло восстанавливается после тяжелой травмы.

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Glodor
Glodor
11 июля в 13:26
Верное решение.
Legend 6
Legend 6
11 июля в 10:44
Красавчик!!!
Если это правда, то уважаю!!! Может вырастет наследник Тотти и добьется с Ромой больше чем Тотти.
Brigar
Brigar
11 июля в 10:21
А что еще остается?
STVA 1
STVA 1
11 июля в 09:33
Наверное это правильно
Весёлый могильщик
Весёлый могильщик
11 июля в 09:30
Пошел по рукам. ))))
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