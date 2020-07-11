Дзаньоло определился с будущим клубом

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11 июля 2020, 09:27

Corriere dello Sport сообщает, что полузащитник «Ромы» определился со своим будущим.

Хавбек принял решение остаться в Риме, где живет его девушка и семья. Дзаньоло считает, что в «Роме» у него будет больше шансов хорошо проявить себя, чтобы попасть на Евро-2020 в составе сборной Италии.

Напомним, что сейчас Дзаньоло восстанавливается после тяжелой травмы.