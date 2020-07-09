«Бордо» заинтересован в переходе Кузяева

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев может продолжить карьеру в Европе.
Как сообщается, в услугах 27-летнего хавбека заинтересован «Бордо». Французский клуб испытывает финансовые трудности и хочет подписать Кузяева летом в качестве свободного агента.
Отмечается, что в услугах россиянина также заинтересованы «Марсель», «Валенсия» и «Хоффенхайм».
Хи-хиии
Похоже Гинер хочет денег.
Хи-хиии
Похоже Гинер хочет денег.
А французики и дойчи ещё будут ему оды воспевать..:)))
А французики и дойчи ещё будут ему оды воспевать..:)))