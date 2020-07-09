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«Бордо» заинтересован в переходе Кузяева

09 июля 2020, 14:53

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев может продолжить карьеру в Европе.

Как сообщается, в услугах 27-летнего хавбека заинтересован «Бордо». Французский клуб испытывает финансовые трудности и хочет подписать Кузяева летом в качестве свободного агента.

Отмечается, что в услугах россиянина также заинтересованы «Марсель», «Валенсия» и «Хоффенхайм».

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Все комментарии
kts
kts
09 июля в 20:06
Реал не интересовался? Миранчуком уж сколько интересуются... А осядет в Зените
VAN ARM
VAN ARM
09 июля в 19:59
в бордо столько не платят))))) и это не великий клуб))))значит переход не имеет смысла))
Garrincha58
Garrincha58
09 июля в 19:34
беспонтовый игрок суета и никакой мысли
EFC
EFC
09 июля в 19:07
Ему в Зените не плохо.
112910415
112910415
09 июля в 17:30
у него получится !
berda2003
berda2003
09 июля в 16:40
летом 51ик разбежится...
Igo0rek
Igo0rek ответ nikoladolgov (раскрыть)
09 июля в 16:37
Причем тут Гинер?
Давайте думать
Давайте думать
09 июля в 15:52
Если только свободным агентом повелись , а так , две игры последние не впечатлили. Побольше удачи Далеру и... Все будет хорошо!!!
nikoladolgov
nikoladolgov
09 июля в 15:39
Валенсия, Бордо , Марсель .....
Хи-хиии
Похоже Гинер хочет денег.
kotmyshka
kotmyshka
09 июля в 15:26
выбор есть
Evilhuman
Evilhuman
09 июля в 15:21
Кузяеву только удачи, хороший футболист, пусть у него все получится в новом клубе
particular
particular
09 июля в 15:20, ред.
Дааа... С 2012 по 2017 Далера жизнь помотала по дивизионам Отчизны... В Зените подхватил волну, но травма надломила... Жаль... Парняга моторный, настырный, тёртый и знает цену сказанному и сделанному... Любая команда с ним не прогадает...
А французики и дойчи ещё будут ему оды воспевать..:)))
Brigar
Brigar
09 июля в 15:18
Только удачи Далеру, он не позорит команду!
ermak6848
ermak6848
09 июля в 15:16
пора себя попробовать и за рубежом...
Sadjon
Sadjon
09 июля в 15:12
Хороший вариант для Далера....
Трезвый повар
Трезвый повар
09 июля в 15:06
В Зените уже сказали ранее что разрешат Кузяеву перейти свободным агентом только в зарубежный клуб
Опасный хулиган
Опасный хулиган
09 июля в 15:05
ну хоть в топовом клубе поиграет
cska vperiod
cska vperiod
09 июля в 15:04
Есть над чем думать.
Hypnoz
Hypnoz
09 июля в 15:01
Пенсионер Дзюба, торгуется . Этот, туда же ..... . Какое Бордо )))) ?! В Сочи, ещё поверю !
Zenit_84
Zenit_84
09 июля в 14:59
Удачи если так
Brigar
Brigar
09 июля в 14:54
Это удачный вариант.
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