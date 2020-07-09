«Бордо» заинтересован в переходе Кузяева

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09 июля 2020, 14:53

Полузащитник «Зенита» может продолжить карьеру в Европе.

Как сообщается, в услугах 27-летнего хавбека заинтересован «Бордо». Французский клуб испытывает финансовые трудности и хочет подписать Кузяева летом в качестве свободного агента.

Отмечается, что в услугах россиянина также заинтересованы «Марсель», «Валенсия» и «Хоффенхайм».