«Ювентус» готов обменять трёх игроков на Адама Траоре

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11 июля 2020, 07:55

«Ювентус» продолжает проявлять интерес к вингеру «Вулверхэмптона» .

По данным ESPN, туринский клуб предложит «волкам» трёх игроков в обмен на 24-летнего малийца. Согласно источнику, речь идёт о голкипере , а также защитниках и .

Источник отмечает, что обмен является единственной возможностью для «Ювентуса» приобрести Траоре. В услугах игрока также заинтересованы «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось о том, что «Ювентус» может обменять нападающего Гонсало Игуаина на форварда «Фиорентины» Федерико Кьезу.