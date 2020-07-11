«Ювентус» готов обменять трёх игроков на Адама Траоре

«Ювентус» продолжает проявлять интерес к вингеру «Вулверхэмптона» Адама Траоре.
По данным ESPN, туринский клуб предложит «волкам» трёх игроков в обмен на 24-летнего малийца. Согласно источнику, речь идёт о голкипере Маттиа Перине, а также защитниках Даниэле Ругани и Кристиане Ромеро.
Источник отмечает, что обмен является единственной возможностью для «Ювентуса» приобрести Траоре. В услугах игрока также заинтересованы «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».
Ранее сообщалось о том, что «Ювентус» может обменять нападающего Гонсало Игуаина на форварда «Фиорентины» Федерико Кьезу.
Такое ощущение что Волки не могут купить себе трех шлаковых игроком без продажи Траоре😂, Таких как Перина и Обруганый, на вес на базаре продают...
Такое ощущение что Волки не могут купить себе трех шлаковых игроком без продажи Траоре😂, Таких как Перина и Обруганый, на вес на базаре продают...