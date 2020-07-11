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«Ювентус» готов обменять трёх игроков на Адама Траоре

11 июля 2020, 07:55

«Ювентус» продолжает проявлять интерес к вингеру «Вулверхэмптона» Адама Траоре.

По данным ESPN, туринский клуб предложит «волкам» трёх игроков в обмен на 24-летнего малийца. Согласно источнику, речь идёт о голкипере Маттиа Перине, а также защитниках Даниэле Ругани и Кристиане Ромеро.

Источник отмечает, что обмен является единственной возможностью для «Ювентуса» приобрести Траоре. В услугах игрока также заинтересованы «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось о том, что «Ювентус» может обменять нападающего Гонсало Игуаина на форварда «Фиорентины» Федерико Кьезу.

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Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
11 июля в 09:05
В смысле физухи Адама явно стоит троих.
КЭТиК
КЭТиК
11 июля в 08:59
Можно и подумать.
Legend 6
Legend 6
11 июля в 08:06
Кристиане Ромеро? Они имели ввиду Криштиану Роналду?)
Такое ощущение что Волки не могут купить себе трех шлаковых игроком без продажи Траоре😂, Таких как Перина и Обруганый, на вес на базаре продают...
mihaluch
mihaluch
11 июля в 07:58
Не ужели он один стоит
Leha-ha50
Leha-ha50
11 июля в 07:56
Юве пока больше всех на рынке шебуршит.
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