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Агент: «„Спартаку“ важно не увольнять Тедеско. У него есть игровая идея»

11 июля 2020, 09:46

Агент Герман Ткаченко порассуждал о положении Доменико Тедеско в «Спартаке».

Не уволить Тедеско – важно для «Спартака»? Важно, конечно. Посмотри, какие взаимоотношения в команде. Там есть игровая идея. Она может нравиться или не нравиться, но она есть.

Она не очень сложная, но она есть: игра в три центральных защитника, быстрые атаки, доминирование Крала в центре, создание энергетического и количественного преимущества, надежда на быстрых форвардов или на высокого, если играет Соболев.

Тедеско – понятный тренер, понятна энергетика, понятны взаимоотношения внутри команды. Насколько это будет работать? Нужно посмотреть сезон до конца.

Ранее Тедеско был дисквалифицирован на 3 матча по итогам игры с «Локомотивом».

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Все комментарии
КАМЮ
КАМЮ
11 июля в 16:01
Тедеска:
Идея?... Идея?... И ДЕ Я нахожусь?
Cir Braun
Cir Braun
11 июля в 11:18
Идея с 8-10-м местом оригинальная.
cska1948
cska1948
11 июля в 10:39
Идеи, про которые говорит Ткаченко, есть даже у тренеров детских команд.
poodle
poodle
11 июля в 10:38
чего уже смотреть,сезон почти закончен!)
Legend 6
Legend 6
11 июля в 10:38
Дайте вы уже поработать человеку.
Тренерская чехарда никогда до хорошего не доводила🤦‍♂️
Akvarel
Akvarel
11 июля в 10:23
Нормальный тренер, пока соперникам не мешает.
Lao-Dzi
Lao-Dzi
11 июля в 10:20
В спартаке никогда не было хороших отношений в команде, агент просто врет, скандал скоро будет, без этого команда засыхает на 8-м месте.
Литейный 4
Литейный 4
11 июля в 10:13
Скоро Тедеско будет воплощать идеи в пердиве. Гыгыгы
ЮЗИК
ЮЗИК
11 июля в 10:10
Идеи точно не видать в игре команды, даже непонятно за счёт чего собрался побеждать
FESCO
FESCO
11 июля в 10:06, ред.
Хорошо, когда тренер устраивает основных соперников, Уфу, Урал и Ахмат.
mihaluch
mihaluch
11 июля в 09:53
С этим тренером Спартаку удачи не видать.
Demvaj
Demvaj
11 июля в 09:52
Главная идея - пердив, успешно внедряется. Посмотрите на яркий пример деятельности Тедеско - Шальке.
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
11 июля в 09:51
Конечно, верим в лучшее, в попадание cпартака в фнл
shlomo
shlomo
11 июля в 09:50
Вот ведь кто-то умный заключил контракт со стороны клуба?... Ну как могут быть такие ляпы, любой легионер тренер не учитывает реалии футбола в России... Или это и есть бесконтрольная подковёрная сторона мутного футбола с хитропопыми агентами и корпоративными интересами??.. Теперь он будет валять дурака, тянуть деньги по контракту или получит охрененную неустойку... Его ещё б лет на 8-10 подписали...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
11 июля в 09:47
Да нормально всё будет...
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