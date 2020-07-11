Агент: «„Спартаку“ важно не увольнять Тедеско. У него есть игровая идея»

Агент Герман Ткаченко порассуждал о положении в «Спартаке».

Не уволить Тедеско – важно для «Спартака»? Важно, конечно. Посмотри, какие взаимоотношения в команде. Там есть игровая идея. Она может нравиться или не нравиться, но она есть.

Она не очень сложная, но она есть: игра в три центральных защитника, быстрые атаки, доминирование Крала в центре, создание энергетического и количественного преимущества, надежда на быстрых форвардов или на высокого, если играет Соболев.

Тедеско – понятный тренер, понятна энергетика, понятны взаимоотношения внутри команды. Насколько это будет работать? Нужно посмотреть сезон до конца.