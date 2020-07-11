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Мостовой: «Тедеско ведёт себя так, будто он чуть ли не лучший тренер мира»

11 июля 2020, 09:32

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о решении КДК РФС дисквалифицировать главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско на три матча за удаление в матче 27-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:1).

Можно было две игры дать максимум. Но, видимо, уже накипело. Мы же не знаем, какие слова там прозвучали. Думаю, учитывалось и то, что Тедеско — рецидивист, получил карточек, наверное, больше, чем футболисты. Вот в КДК и подумали: да сколько можно? Приехал человек в Россию и ведет себя так, будто он чуть ли не лучший тренер мира.

А зачем он так вел себя с самого начала, когда только приехал? Когда «Спартак» выигрывал, все кричали: «Смотрите, как он отдается игре, как переживает за команду!» А когда пошли поражения, все кричат уже по-другому. Человеку звезда упала с неба, поэтому он так себя и ведет.

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Все комментарии
КАМЮ
КАМЮ
11 июля в 15:58
В первом вью сказал, что жонглёр, а оказалось - клоун
Garrincha58
Garrincha58
11 июля в 15:19, ред.
почти все иноземные тренеришки нагло себя ведут в России потому что никто нас не ставит всерьёз все сюда приезжают срубить бабла а на футбол им плевать только делают вид, что Капелло что Боаш что Манчини а теперь ещё этот ТЫдеску корчит из себя Маура, а как ему далеко до него
pomor 445
pomor 445
11 июля в 14:52
Вообще-то, каждый тренер должен считать себя лучшим. Иначе будет проигрывать любому ещё до выхода на поле.
Не верю 90-м
Не верю 90-м
11 июля в 11:30
Правильно сказал Мостовой, нужно его тренером спартака сделать.
poodle
poodle
11 июля в 10:27
надо бы закрыть спартак,лет так 5-10,может у них там бешенство!
poodle
poodle
11 июля в 10:19
    makkie
    makkie
    11 июля в 10:14, ред.
    Мостовой уже давно разочаровывает как эксперт.
    Интересно, что он говорил про Кононова, который стоял как истукан у бровки с каменным лицом?
    Тедеско хотя бы эмоционален и видно, что ему не всё равно!

    З.Ы. А Царю бы для начала самому потренировать, побыть в тренерской шкуре, набить шишек и добиться хотя бы мизерного успеха - а уже потом критиковать тех, кто 24/7 работает тренерами в России.
    Pevandr
    Pevandr
    11 июля в 10:10
    Безнаказанность творит чудеса с Тедеско.
    Lucho Gonzalez
    Lucho Gonzalez
    11 июля в 09:58
    Этот физрук делает то, для чего и был взят: развлекает публику
    PiterGrad
    PiterGrad
    11 июля в 09:56
    ну эмоции через край у человека,..ведет он так себя..и что? конечно ,лучше приходить в студию теплую и чесать языком не по делу
    Некакойшенко
    Некакойшенко
    11 июля в 09:53, ред.
    Похоже испанские лавры, Александру житья не дают.Нет чтобы начать кого то тренировать или ещё что нибудь полезное делать, присосался к газпромовской трубе и експертом заделался.Для этого умным быть не надо.Достаточно быть Шавой или Быстриком которые от Черданцева уже давно не вылазиют и поют песни питерскому.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ shlomo (раскрыть)
    11 июля в 09:52
    Не надо усложнять. Он ведёт себя как обычный гопник, на которого свалились очень большие деньги
    stavr74
    stavr74
    11 июля в 09:48
    Зато ты царёк ведёшь себя как лучший аналитик в мире.
    Ты ссышь даже какой нибудь клуб возглавить и тренировать.
    ты как орлов стал, кто платит под ту дудку и танцуешь
    Михаил Славнов
    Михаил Славнов ответ shlomo (раскрыть)
    11 июля в 09:47
    Наверное, в пердиве себя и найдет.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    11 июля в 09:45
      drug01
      drug01
      11 июля в 09:40
      В Спартаке всегда такие.......
      shlomo
      shlomo
      11 июля в 09:39
      Человек ищет себя, не сидит на попе ровно, как многие.... Рискнуть собой в Российском чемпе - это многого стоит. Некоторые наши тренеры в ФНЛ боятся играть. Молодец! Оботрётся, шишек набьёт, это опыт, он много стоит.... Удачи!!!!!!
      Пусик тарасовский
      Пусик тарасовский
      11 июля в 09:36
      Ведет себя как румынский гопник, а что ему делать еще на 8-м месте, плавно переходящим на 10-е?
      Footbolista
      Footbolista
      11 июля в 09:34
      Вот в КДК и подумали: да сколько можно?...
      Цари в КДК осерчали на иноземца...
      Fantom horrible
      Fantom horrible
      11 июля в 09:34
      Он просто никакой тренер.
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