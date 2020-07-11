Мостовой: «Тедеско ведёт себя так, будто он чуть ли не лучший тренер мира»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о решении КДК РФС дисквалифицировать главного тренера «Спартака» на три матча за удаление в матче 27-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:1).

Можно было две игры дать максимум. Но, видимо, уже накипело. Мы же не знаем, какие слова там прозвучали. Думаю, учитывалось и то, что Тедеско — рецидивист, получил карточек, наверное, больше, чем футболисты. Вот в КДК и подумали: да сколько можно? Приехал человек в Россию и ведет себя так, будто он чуть ли не лучший тренер мира.

А зачем он так вел себя с самого начала, когда только приехал? Когда «Спартак» выигрывал, все кричали: «Смотрите, как он отдается игре, как переживает за команду!» А когда пошли поражения, все кричат уже по-другому. Человеку звезда упала с неба, поэтому он так себя и ведет.