Мостовой: «Тедеско ведёт себя так, будто он чуть ли не лучший тренер мира»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о решении КДК РФС дисквалифицировать главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско на три матча за удаление в матче 27-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:1).
Можно было две игры дать максимум. Но, видимо, уже накипело. Мы же не знаем, какие слова там прозвучали. Думаю, учитывалось и то, что Тедеско — рецидивист, получил карточек, наверное, больше, чем футболисты. Вот в КДК и подумали: да сколько можно? Приехал человек в Россию и ведет себя так, будто он чуть ли не лучший тренер мира.
А зачем он так вел себя с самого начала, когда только приехал? Когда «Спартак» выигрывал, все кричали: «Смотрите, как он отдается игре, как переживает за команду!» А когда пошли поражения, все кричат уже по-другому. Человеку звезда упала с неба, поэтому он так себя и ведет.
Интересно, что он говорил про Кононова, который стоял как истукан у бровки с каменным лицом?
Тедеско хотя бы эмоционален и видно, что ему не всё равно!
З.Ы. А Царю бы для начала самому потренировать, побыть в тренерской шкуре, набить шишек и добиться хотя бы мизерного успеха - а уже потом критиковать тех, кто 24/7 работает тренерами в России.
Интересно, что он говорил про Кононова, который стоял как истукан у бровки с каменным лицом?
Тедеско хотя бы эмоционален и видно, что ему не всё равно!
З.Ы. А Царю бы для начала самому потренировать, побыть в тренерской шкуре, набить шишек и добиться хотя бы мизерного успеха - а уже потом критиковать тех, кто 24/7 работает тренерами в России.
Ты ссышь даже какой нибудь клуб возглавить и тренировать.
ты как орлов стал, кто платит под ту дудку и танцуешь
Ты ссышь даже какой нибудь клуб возглавить и тренировать.
ты как орлов стал, кто платит под ту дудку и танцуешь
Цари в КДК осерчали на иноземца...
Цари в КДК осерчали на иноземца...