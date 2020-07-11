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Слуцкий: «В „Халл Сити“ команды не было вообще»

11 июля 2020, 01:46

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о своём опыте работы за рубежом. 49-летний специалист возглавлял английский «Халл Сити» и нидерландский «Витесс».

Чего не хватало в Европе? Языка прежде всего. Несмотря на то, что я свободно говорю на английском, уровень шуток и теории всегда качественнее на русском. И в плане коммуникации тоже. Учебно-тренировочные базы в Англии и Нидерландах тоже отличаются, там нет комнат и невозможно остаться ночевать. Не могу сказать, что скучал по тому, что можно жить на базе, но всё-таки этого не хватало.

В «Халл Сити» команды не было вообще, она не могла быть сыгранной. Команду покинули 25 человек в межсезонье. Мы формировали три состава: первый — в межсезонье, второй — в начале чемпионата и третий — к концу трансферного окна. За месяц поменялись три команды. Таких экстремальных ситуаций у меня не было никогда в карьере, и надеюсь, больше не будет.

«Витесс» — это, можно сказать, мост: много арендованных игроков и тех, кто уходит на повышение. От 10 до 15 человек меняется в межсезонье. Ситуация с «Рубином» в этом плане легче. Есть много новичков, но при этом есть и долгий подготовительный период.

Экс-наставник ЦСКА также рассказал о взаимоотношениях с президентом московского клуба Евгением Гинером.

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Все комментарии
Doping87
Doping87
11 июля в 17:58
Пончик, нормальный тренер, думаю с Рубином у него всё получится.
Foxes
Foxes
11 июля в 07:32
Может тренера не было?
Leha-ha50
Leha-ha50
11 июля в 06:50
Завтра Слуцкому играть с ЦСКА. Обе команды неплохо смотрятся, армейцам будет нелегко.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
11 июля в 06:42
А что, тренер был?
VAN ARM
VAN ARM
11 июля в 06:08
зато получил какой никакой европейский опыт)))
КЭТиК
КЭТиК
11 июля в 04:30
Везде были причины для неудач.
galem72
galem72
11 июля в 03:47
Как и тренера.
Mangur
Mangur
11 июля в 03:17
Удачи
mihaluch
mihaluch
11 июля в 02:45
Команда была развалена но была.
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