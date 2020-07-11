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Юран: «Проблемы „Локо“ связаны с отставкой Сёмина. Это ошибка руководства»

11 июля 2020, 04:11

Главный тренер «Химок», экс-нападающий сборной России Сергей Юран поделился мнением о нынешней ситуации в «Локомотиве» и перспективах «железнодорожников» на остаток сезона.

Я думаю, на фоне «Краснодара» и ЦСКА, «Локомотив» — уже не фаворит [в борьбе за прямую путёвку в Лигу чемпионов]. Моё личное мнение: проблемы у команды случились после пандемии. И связаны они с увольнением Сёмина. На мой взгляд, руководству «Локомотива» всё-таки надо было как-то решить вопрос о том, чтобы Юрий Палыч довёл этот чемпионат до конца. Потому что команда знает его требования, а сам тренер — настоящий максималист. Любой его сменщик был бы в очень сложном положении, не только Николич. Очень тяжело подготовить команду за этот короткий отрезок после пандемии. На качественные сборы просто не было времени. И плюс ты будешь под давлением, поскольку получаешь команду на втором месте. Даже если Николич пытался в целом сохранить то, что получил от Сёмина, всё равно он не мог не предъявлять какие-то свои требования, которые отличались от требований предшественника. И команде обычно тяжело принять это за такой короткий срок. Поэтому, к сожалению, уход Сёмина — это ошибка руководства.

По крайней мере, можно было попробовать найти с Юрием Палычем точки соприкосновения и договориться продлить с ним контракт на два месяца, чтобы вместе закончить чемпионат. Если бы Сёмин отказался, сказав, что хочет соглашение и на следующий сезон, то я ещё мог бы понять руководство клуба. Хотя и здесь можно было пойти на более долгосрочный контракт, раз тренер давал результат. В любом случае это вопрос переговоров. А в итоге приняли рискованное решение. И результат такой, что потеряли очки с «Крыльями Советов» и «Сочи». Да и у «Спартака» могли бы выиграть. Сейчас на «Локо» будет серьёзное давление на фоне этих трёх ничьих, что может серьёзно помешать игрокам на финише сезона.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1 ответ poodle (раскрыть)
11 июля в 14:06
Кроме Васи никто наверное не понимает)
poodle
poodle
11 июля в 11:52
я если честно даже не понял,зачем уволили Палыча!
cska1948
cska1948
11 июля в 10:53
В истории увольнения Палыча личные амбиции Кикнадзе победили интересы как команды, так и интересы болельщиков. Кикнадзе на деле доказал, что ему своя рубашка ближе к телу, чем интересы команды. А поведение руководства Локо удивляет.
Александр Светличный 1
Александр Светличный 1
11 июля в 10:27
ЮРАНУ РЕСПЕКТ !
Александр Светличный 1
Александр Светличный 1
11 июля в 10:26
БЕЗДАРНОСТЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЕЩЕ АУКНЕТСЯ , 20 ЛЕТ БОЛЕЮ ЗА ЛОКО И ОЧЕНЬ ЖАЛЬ ЗА УНИЖЕНИЕ ПАЛЫЧА , БОГ НЕ В СИЛЕ , А В ПРАВДЕ И ЕЩЕ ЭТИМ ДЕЛОВАРАМ -МЕЩЕРЯКОВУ И КИКНАДЗЕ НАПОМНИТ О СЕБЕ !
Svartalfheim
Svartalfheim
11 июля в 09:24
Америку открыл, пусть на 8-е место посмотрит.
cska vperiod
cska vperiod
11 июля в 08:36
Доля правды в словах Юрана есть.
SHMEL
SHMEL
11 июля в 08:29
Есть большая вероятность, что локо закончит чемпионат в зоне ЛЕ.
ЮЗИК
ЮЗИК
11 июля в 07:02
Наконец и до Юрана дошло
VAN ARM
VAN ARM
11 июля в 06:10
посмотрим. ))но это одна из причин)))
Leha-ha50
Leha-ha50
11 июля в 06:10
Время все расставит по местам, как оно это делало уже не раз!!!
STVA 1
STVA 1
11 июля в 05:26
Хотя бы доиграть сезон могли дать Палычу..
mihaluch
mihaluch
11 июля в 04:41
Да уже всем ясно что отставка была ошибка.
ДСА
ДСА
11 июля в 04:27
Выход в Лигу Чемпионов - лучший ответ скептикам.
Байкал-38.
Байкал-38.
11 июля в 04:27
Юран забыл посмотреть таблицу и календарь! Хотя ладно пусть так думает.
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