Юран: «Проблемы „Локо“ связаны с отставкой Сёмина. Это ошибка руководства»

Главный тренер «Химок», экс-нападающий сборной России поделился мнением о нынешней ситуации в «Локомотиве» и перспективах «железнодорожников» на остаток сезона.

Я думаю, на фоне «Краснодара» и ЦСКА , «Локомотив» — уже не фаворит [в борьбе за прямую путёвку в Лигу чемпионов]. Моё личное мнение: проблемы у команды случились после пандемии. И связаны они с увольнением Сёмина. На мой взгляд, руководству «Локомотива» всё-таки надо было как-то решить вопрос о том, чтобы Юрий Палыч довёл этот чемпионат до конца. Потому что команда знает его требования, а сам тренер — настоящий максималист. Любой его сменщик был бы в очень сложном положении, не только Николич. Очень тяжело подготовить команду за этот короткий отрезок после пандемии. На качественные сборы просто не было времени. И плюс ты будешь под давлением, поскольку получаешь команду на втором месте. Даже если Николич пытался в целом сохранить то, что получил от Сёмина, всё равно он не мог не предъявлять какие-то свои требования, которые отличались от требований предшественника. И команде обычно тяжело принять это за такой короткий срок. Поэтому, к сожалению, уход Сёмина — это ошибка руководства.

По крайней мере, можно было попробовать найти с Юрием Палычем точки соприкосновения и договориться продлить с ним контракт на два месяца, чтобы вместе закончить чемпионат. Если бы Сёмин отказался, сказав, что хочет соглашение и на следующий сезон, то я ещё мог бы понять руководство клуба. Хотя и здесь можно было пойти на более долгосрочный контракт, раз тренер давал результат. В любом случае это вопрос переговоров. А в итоге приняли рискованное решение. И результат такой, что потеряли очки с «Крыльями Советов» и «Сочи». Да и у «Спартака» могли бы выиграть. Сейчас на «Локо» будет серьёзное давление на фоне этих трёх ничьих, что может серьёзно помешать игрокам на финише сезона.