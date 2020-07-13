Мусаев: «Я рад, что мы прервали серию неудачных матчей»

Главный тренер «Краснодара» прокомментировал победу своей команды в матче 28-го тура РПЛ против «Урала» (3:0).

Я рад, что мы прервали серию неудачных матчей. Негативный результат давил на нас всё это время. Я благодарен «Уралу» за открытый футбол. Противник сегодня создал нам ряд трудностей. В матче было минимум пауз, обе команды всегда находились в атаке. Я рад, что мы не остановились во втором тайме и забили ещё два мяча. Думаю, наши болельщики остались довольны матчем и результатом.