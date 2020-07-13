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Мусаев: «Я рад, что мы прервали серию неудачных матчей»

13 июля 2020, 00:02
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар3 : 0Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал победу своей команды в матче 28-го тура РПЛ против «Урала» (3:0).

Я рад, что мы прервали серию неудачных матчей. Негативный результат давил на нас всё это время. Я благодарен «Уралу» за открытый футбол. Противник сегодня создал нам ряд трудностей. В матче было минимум пауз, обе команды всегда находились в атаке. Я рад, что мы не остановились во втором тайме и забили ещё два мяча. Думаю, наши болельщики остались довольны матчем и результатом.

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Все комментарии
Legend 6
Legend 6 ответ Василий 50 (раскрыть)
13 июля в 09:21
Почему это?
Али Самаркандский
Али Самаркандский
13 июля в 08:50
Уверено. Спасибо
Василий 50
Василий 50
13 июля в 08:50
"Краснодар" с этим тренером не достигнет ни-че-го.
КЭТиК
КЭТиК
13 июля в 06:25
Третье место должны взять.
112910415
112910415
13 июля в 04:57
главная Лига ждёт, но последние матчи надо провести чётко !
Boxert
Boxert
13 июля в 00:41
Краснодар достоин ЛЧ!
ermak6848
ermak6848
13 июля в 00:18
думаю что болельщики - разднляю с вами Радость ПОБЕДЫ...
Brigar
Brigar
13 июля в 00:04
Краснодар с победой!
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