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Аюпов: «У „Ростова“ вышли игроки сборных, а у нас — молодые ребята»

12 июля 2020, 23:50
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург0 : 0Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Полузащитник «Оренбурга» Тимур Аюпов прокомментировал ничью своей команды в матче 28-го тура РПЛ против «Ростова» (0:0).

Уровень футболистов сегодня был немного разный. В «Ростове» собрались представители сборных своих стран, а у нас — молодые ребята, у которых коленочки трясутся. Понимали всю сложность ситуации.

Тренер просил нас сыграть дисциплинированно. Мы терпели, пытались создавать моменты. Не буду скрывать, большую часть времени мы провели в обороне, но я очень горжусь ребятами. Все бились до последнего как львы.

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Все комментарии
pomor 445
pomor 445
14 июля в 13:00
Карпин в подобной ситуации брызгал слюной и склочничал. Провалил рестарт и до сих пор не может уняться. Не удивлюсь, если после сезона его тихонько сплавят. Сам безбашенный и дисциплина на таком же уровне.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
13 июля в 08:42
У "Ростова" просто нет нормального тренера.
ДСА
ДСА
13 июля в 06:25
Теперь молодые ребята будут осваивать ФНЛ.
Аксинья
Аксинья ответ Columb (раскрыть)
13 июля в 06:24
Это ты Миллеру скажи чтобы Дюкову передал
Аксинья
Аксинья
13 июля в 06:16, ред.
На фоне твоих слов "Зенит" вообще выглядит сборной всего Мира)) А вам скоро с ней играть...
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5 ответ Трезвый повар (раскрыть)
13 июля в 06:14, ред.
Да и те после перерыва чудес не показывают и Валера вынужден выпускать молодняк - Глебова, Саплинова, Прошлякова, Ведерникова, Долгова, так что тренер Оренбурга слегка педали попутал
VAN ARM
VAN ARM
13 июля в 06:07
жаль пуховых но это игра
mihaluch
mihaluch
13 июля в 05:23
Подковёрные игры и Оренбург вылетает.
itujan
itujan
13 июля в 01:02
Про игроков сборной явно загнул.
Трезвый повар
Трезвый повар
13 июля в 00:04
Из игроков сборных в составе Ростова на поле вышли только 2 игрока сборной Узбекистана и России - Шомуродов и Ионов. Отсутствовали Чистяков, Козлов, Ерёменко, Байрамян
Columb
Columb
13 июля в 00:03
Оренбург не достоин вылета.
Leha-ha50
Leha-ha50
12 июля в 23:57
Слабое утешение. Вылет.
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