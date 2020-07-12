Полузащитник «Оренбурга» прокомментировал ничью своей команды в матче 28-го тура РПЛ против «Ростова» (0:0).

Уровень футболистов сегодня был немного разный. В «Ростове» собрались представители сборных своих стран, а у нас — молодые ребята, у которых коленочки трясутся. Понимали всю сложность ситуации.

Тренер просил нас сыграть дисциплинированно. Мы терпели, пытались создавать моменты. Не буду скрывать, большую часть времени мы провели в обороне, но я очень горжусь ребятами. Все бились до последнего как львы.