Парфёнов: «Как можно кого-то оценивать, когда команда проигрывает 0:3?»

Главный тренер «Урала» прокомментировал поражение своей команды в матче 28-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:3).

Самое страшное, что произошло помимо проигрыша на выезде, это потеря Кабира. Мы пока не знаем, на какой срок он выбыл, вернёмся домой, он пройдёт обследование, затем будет понятно, насколько у него серьёзная травма. У нас довольно плотный график, добавились кубковые матчи. Сейчас нам нужно быстро разобрать сегодняшний матч, рассмотреть ошибки, после которых мы пропускали мячи. Все предстоящие матчи важны для нас, сейчас нужно быстро восстанавливаться и дальше готовиться.

С чем связана замена вратарской позиции? Некоторые игроки провели 5 матчей за 15 дней, такие замены — стечение обстоятельств и травм. Логично, что игрокам нужно какое-то время отдыхать. Как можно кого-то оценивать, когда команда проигрывает 0:3? Мы не должны были допускать таких ошибок. «Краснодар» — это та команда, которая сразу наказывает за такое.