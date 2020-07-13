Олег Ерёмин: «Предложений из „Спартака“ мне пока не поступало»

Агент Олег Ерёмин прокомментировал информацию о том, что он может стать новым спортивным директором «Спартака».
Предложений из «Спартака» мне пока не поступало.
Агент Олег Ерёмин прокомментировал информацию о том, что он может стать новым спортивным директором «Спартака».
Предложений из «Спартака» мне пока не поступало.
Не хватало еще в клуб брать действующих агентов, которые тут же начнут двигать свои шкурные интересы.
Не хватало еще в клуб брать действующих агентов, которые тут же начнут двигать свои шкурные интересы.