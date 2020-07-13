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Олег Ерёмин: «Предложений из „Спартака“ мне пока не поступало»

13 июля 2020, 19:43

Агент Олег Ерёмин прокомментировал информацию о том, что он может стать новым спортивным директором «Спартака».

Предложений из «Спартака» мне пока не поступало.

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Stilannt
Stilannt
14 июля в 00:32
    Мaлик
    Мaлик
    13 июля в 21:37
    Не определился еще Федун....
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    13 июля в 21:06
    Клоун какой-то
    Lucho Gonzalez
    Lucho Gonzalez
    13 июля в 20:57
    Вполне нормальная кандидатура, последователь цорна
    makkie
    makkie
    13 июля в 20:12
    Надеюсь, и не поступит.
    Не хватало еще в клуб брать действующих агентов, которые тут же начнут двигать свои шкурные интересы.
    Вова Туземец
    Вова Туземец ответ МиХаХа (раскрыть)
    13 июля в 19:55
    С румыном Спартак поставщик очков для Зенита.
    МиХаХа
    МиХаХа
    13 июля в 19:54
    С Цорном и Тедеско было весело. Хорошо что хоть румын остался.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    13 июля в 19:54
    И я такого не знаю. Федун опять хочет всех удивить??? До удивлял до одиннадцатого места, неужели новый эксперимент затеял???
    cska vperiod
    cska vperiod
    13 июля в 19:47
    Дыма без огня не бывает.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    13 июля в 19:46
    Кто это вообще?
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